https://ria.ru/20230821/moskva-1891220560.html
В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге
В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге - РИА Новости, 21.08.2023
В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге
Ребенок укололся о шприц, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:04
2023-08-21T11:04
2023-08-21T16:39
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753561444_0:0:2503:1408_1920x0_80_0_0_a3c4ac8761fba4864b654d79e7cf1d9c.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ребенок укололся о шприц, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу", — отметил собеседник агентства.В пресс-службе ведомства уточнили, что заявление об инциденте поступило в полицию Крылатского еще в пятницу, 18 августа.Проводится проверка. О состоянии ребенка не сообщалось.
https://ria.ru/20220815/ukoly-1809630038.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753561444_234:0:2422:1641_1920x0_80_0_0_07b749dedc647f9c00fd7150163f3894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге
В Москве ребёнок укололся о шприц с неизвестным веществом в машине каршеринга
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ребенок укололся о шприц, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу", — отметил собеседник агентства.
В пресс-службе ведомства уточнили, что заявление об инциденте поступило в полицию Крылатского еще в пятницу, 18 августа.
Проводится проверка. О состоянии ребенка не сообщалось.
В Испании расследуют уже более 260 жалоб об уколах шприцами, сообщили СМИ