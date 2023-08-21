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В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге - РИА Новости, 21.08.2023
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11:04 21.08.2023 (обновлено: 16:39 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/moskva-1891220560.html
В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге
В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге - РИА Новости, 21.08.2023
В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге
Ребенок укололся о шприц, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:04
2023-08-21T16:39
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ребенок укололся о шприц, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу", — отметил собеседник агентства.В пресс-службе ведомства уточнили, что заявление об инциденте поступило в полицию Крылатского еще в пятницу, 18 августа.Проводится проверка. О состоянии ребенка не сообщалось.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге

В Москве ребёнок укололся о шприц с неизвестным веществом в машине каршеринга

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Шприц. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ребенок укололся о шприц, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу", — отметил собеседник агентства.
В пресс-службе ведомства уточнили, что заявление об инциденте поступило в полицию Крылатского еще в пятницу, 18 августа.
Проводится проверка. О состоянии ребенка не сообщалось.
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