https://ria.ru/20230821/moskva-1891220560.html

В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге

В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге - РИА Новости, 21.08.2023

В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге

Ребенок укололся о шприц, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:04

2023-08-21T11:04

2023-08-21T16:39

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ребенок укололся о шприц, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу", — отметил собеседник агентства.В пресс-службе ведомства уточнили, что заявление об инциденте поступило в полицию Крылатского еще в пятницу, 18 августа.Проводится проверка. О состоянии ребенка не сообщалось.

https://ria.ru/20220815/ukoly-1809630038.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва