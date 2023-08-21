https://ria.ru/20230821/moskva-1891199002.html
Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов
Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов - РИА Новости, 21.08.2023
Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов
После атак БПЛА в московском регионе около 50 рейсов перенаправили из столичных аэропортов в регионы, сейчас воздушные гавани работают штатно, сообщила... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:19
2023-08-21T09:19
2023-08-21T11:21
жуковский
москва
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. После атак БПЛА в московском регионе около 50 рейсов перенаправили из столичных аэропортов в регионы, сейчас воздушные гавани работают штатно, сообщила Росавиация.Там отметили, что с утра вводились временные ограничения на полеты во Внуково, Домодедово, Шереметьево и в Жуковский. "В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении ведомства.Как заявили ранее в Минобороны, средства ПВО отразили две атаки с беспилотников в Подмосковье в районе семи и восьми часов утра по московскому времени. По состоянию на 09:00 мск столичные аэропорты уже работали в штатном режиме.
https://ria.ru/20230821/kazan-1891195034.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жуковский, москва, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, новости - туризм
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Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов
Росавиация: около 50 рейсов перенаправили из московских аэропортов в регионы