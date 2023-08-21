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Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов - РИА Новости, 21.08.2023
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Туризм
 
09:19 21.08.2023 (обновлено: 11:21 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/moskva-1891199002.html
Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов
Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов - РИА Новости, 21.08.2023
Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов
После атак БПЛА в московском регионе около 50 рейсов перенаправили из столичных аэропортов в регионы, сейчас воздушные гавани работают штатно, сообщила... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:19
2023-08-21T11:21
жуковский
москва
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
туризм
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. После атак БПЛА в московском регионе около 50 рейсов перенаправили из столичных аэропортов в регионы, сейчас воздушные гавани работают штатно, сообщила Росавиация.Там отметили, что с утра вводились временные ограничения на полеты во Внуково, Домодедово, Шереметьево и в Жуковский. "В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении ведомства.Как заявили ранее в Минобороны, средства ПВО отразили две атаки с беспилотников в Подмосковье в районе семи и восьми часов утра по московскому времени. По состоянию на 09:00 мск столичные аэропорты уже работали в штатном режиме.
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жуковский, москва, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, новости - туризм
Жуковский, Москва, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Туризм, Новости - Туризм
Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов

Росавиация: около 50 рейсов перенаправили из московских аэропортов в регионы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. После атак БПЛА в московском регионе около 50 рейсов перенаправили из столичных аэропортов в регионы, сейчас воздушные гавани работают штатно, сообщила Росавиация.
Там отметили, что с утра вводились временные ограничения на полеты во Внуково, Домодедово, Шереметьево и в Жуковский.
"В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении ведомства.
Как заявили ранее в Минобороны, средства ПВО отразили две атаки с беспилотников в Подмосковье в районе семи и восьми часов утра по московскому времени.
По состоянию на 09:00 мск столичные аэропорты уже работали в штатном режиме.
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ТуризмЖуковскийМоскваМосковская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоНовости - Туризм
 
 
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