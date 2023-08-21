https://ria.ru/20230821/moskva-1891199002.html

Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов

Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов - РИА Новости, 21.08.2023

Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов

После атак БПЛА в московском регионе около 50 рейсов перенаправили из столичных аэропортов в регионы, сейчас воздушные гавани работают штатно, сообщила... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:19

2023-08-21T09:19

2023-08-21T11:21

жуковский

москва

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450914_0:94:3170:1877_1920x0_80_0_0_6187f0848ca07b7f4adfe6825d4f9dae.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. После атак БПЛА в московском регионе около 50 рейсов перенаправили из столичных аэропортов в регионы, сейчас воздушные гавани работают штатно, сообщила Росавиация.Там отметили, что с утра вводились временные ограничения на полеты во Внуково, Домодедово, Шереметьево и в Жуковский. "В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении ведомства.Как заявили ранее в Минобороны, средства ПВО отразили две атаки с беспилотников в Подмосковье в районе семи и восьми часов утра по московскому времени. По состоянию на 09:00 мск столичные аэропорты уже работали в штатном режиме.

https://ria.ru/20230821/kazan-1891195034.html

жуковский

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жуковский, москва, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, новости - туризм