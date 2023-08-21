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Молдавским фермерам выделят финансовую помощь - РИА Новости, 21.08.2023
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15:14 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/moldaviya-1891308703.html
Молдавским фермерам выделят финансовую помощь
Молдавским фермерам выделят финансовую помощь - РИА Новости, 21.08.2023
Молдавским фермерам выделят финансовую помощь
Правительство Молдавии на заседании в понедельник приняло решение выделить фермерам около 11,3 миллиона долларов, чтобы предотвратить банкротство 3 тысяч... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:14
2023-08-21T15:14
в мире
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КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в понедельник приняло решение выделить фермерам около 11,3 миллиона долларов, чтобы предотвратить банкротство 3 тысяч аграриев, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство поможет пострадавшим от кризиса микро- и мелким фермерам, предотвратив их неплатежеспособность. В этой связи кабинет министров выделил 200 миллионов леев (11,3 миллиона долларов - ред.), деньги будут распределены через Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве после сбора заявлений о помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Финансовая сумма, установленная для каждого заявителя, облегчит обработку и подготовку земли к следующему периоду, улучшит финансовое положение и не допустит банкротства. Власти рассчитывают, что помощь получат около 3 тысяч фермеров, владеющих площадями до 1500 гектаров. Представители ассоциации "Сила фермеров" 14 августа провели предупредительный пикет у здания правительства, они настаивали на встрече с премьером Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. В итоге им через полицию передали предложение записаться на прием к премьеру, что аграрии восприняли как "издевательство над народом". Семнадцатого августа члены совета ассоциации смогли встретиться с Болей, чтобы обсудить свои проблемы. Основное требование фермеров касается введения трехмесячного моратория, который запретит банкам и кредиторам начислять пеню за просрочку платы по кредитам. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало посодействовать в решении ряда проблем, фермеры объявили перерыв до 1 августа.
https://ria.ru/20230821/moldaviya-1891238915.html
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в мире, молдавия, украина, кишинев, дорин речан
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Дорин Речан
Молдавским фермерам выделят финансовую помощь

Молдавским фермерам выделят финансовую помощь, чтобы не допустить их банкротства

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в понедельник приняло решение выделить фермерам около 11,3 миллиона долларов, чтобы предотвратить банкротство 3 тысяч аграриев, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство поможет пострадавшим от кризиса микро- и мелким фермерам, предотвратив их неплатежеспособность. В этой связи кабинет министров выделил 200 миллионов леев (11,3 миллиона долларов - ред.), деньги будут распределены через Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве после сбора заявлений о помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
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Финансовая сумма, установленная для каждого заявителя, облегчит обработку и подготовку земли к следующему периоду, улучшит финансовое положение и не допустит банкротства. Власти рассчитывают, что помощь получат около 3 тысяч фермеров, владеющих площадями до 1500 гектаров.
Представители ассоциации "Сила фермеров" 14 августа провели предупредительный пикет у здания правительства, они настаивали на встрече с премьером Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. В итоге им через полицию передали предложение записаться на прием к премьеру, что аграрии восприняли как "издевательство над народом". Семнадцатого августа члены совета ассоциации смогли встретиться с Болей, чтобы обсудить свои проблемы. Основное требование фермеров касается введения трехмесячного моратория, который запретит банкам и кредиторам начислять пеню за просрочку платы по кредитам.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало посодействовать в решении ряда проблем, фермеры объявили перерыв до 1 августа.
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