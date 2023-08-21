https://ria.ru/20230821/moldaviya-1891238915.html

Санду заявила о рисках с обеспечением Молдавии электроэнергией

Санду заявила о рисках с обеспечением Молдавии электроэнергией - РИА Новости, 21.08.2023

Санду заявила о рисках с обеспечением Молдавии электроэнергией

В Молдавии сохраняются определенные риски, связанные с обеспечением электроэнергией, заявила в понедельник глава республики Майя Санду в интервью радиостанции... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:55

2023-08-21T11:55

2023-08-21T11:57

молдавия

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кишинев

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КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. В Молдавии сохраняются определенные риски, связанные с обеспечением электроэнергией, заявила в понедельник глава республики Майя Санду в интервью радиостанции "RTF Румыния". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. С декабря прошлого года Молдавия направляет в Приднестровье весь объем газа, приобретенный у "Газпрома", и закупает более 90% электричества у Молдавской ГРЭС (принадлежит российской компании "Интер РАО"), еще 5,5% поставок приходится на Румынию. "В последние два отопительных сезона из государственного бюджета были выделены существенные суммы, чтобы частично компенсировать рост цен на энергоносители. Но есть определенные риски в вопросе электричества. Работа в этом отношении ведется. И через два года мы надеемся получить соединение с Румынией по высоковольтной линии, чтобы значительно снизить риски по обеспечению электроэнергией", - сказала Санду. Санду подчеркнула, что ситуация с обеспечением поставок газа в Молдавии нормализовалась. По ее словам, "предпосылок для серьезного риска в отопительный сезон не наблюдается". "Запасы газа формируются. Ведется работа над тем, чтобы обеспечить страну природным газом и электричеством. У нас достаточно серьезная программа в сфере энергетики, и мы будем продолжать ее, потому что хотим покончить с этой зависимостью от Российской Федерации. Мы хотим иметь доступ к большему количеству источников снабжения энергоресурсами. Мы хотим больше инвестировать в возобновляемые источники энергии, хотим больше инвестировать в энергоэффективность. Все это является приоритетом для властей, для страны", - сказала Санду. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев изучает возможные риски прекращения транзита Украиной российского газа в республику. По его словам, если "Газпром" снимет ограничения на поставки газа в Молдавию, тогда Кишинев сможет покупать весь необходимый объем газа у российской компании. При таком раскладе поставки электроэнергии планируется на 70% обеспечивать с Молдавской ГРЭС, а 30% – из альтернативных источников. По второму сценарию, отметил Парликов, если "Газпром" продолжит ограниченные поставки газа в Молдавию по 5,7 миллиона кубометров в сутки, то в этом случае правительство республики допускает либо то, что весь этот газ, как и сейчас, будет идти на нужды Приднестровья, либо же полученный от "Газпрома" газ будет распределяться между двумя берегами Днестра. Глава минэнерго уточнил, что в этом случае электроэнергию Молдавии придется полностью покупать за рубежом.

https://ria.ru/20230810/moldaviya-1889330067.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, румыния, кишинев, майя санду, газпром, в мире