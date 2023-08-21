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Эксперт назвал редкостью спасение младенца весом 320 граммов - РИА Новости, 21.08.2023
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20:06 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/mladenets-1891388814.html
Эксперт назвал редкостью спасение младенца весом 320 граммов
Эксперт назвал редкостью спасение младенца весом 320 граммов - РИА Новости, 21.08.2023
Эксперт назвал редкостью спасение младенца весом 320 граммов
Спасение новорожденного весом 320 граммов - уникальный случай, однако есть риск развития проблем со здоровьем у ребенка, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:06
2023-08-21T20:06
общество
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спасение новорожденного весом 320 граммов - уникальный случай, однако есть риск развития проблем со здоровьем у ребенка, заявил РИА Новости председатель Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов. Ранее в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких технологий сообщили РИА Новости, что самый маленький младенец, родившийся с весом в 320 граммов, спасенный врачами, выписан домой. "С точки зрения физиологии, жизнеспособность ребенка начинается с 500 граммов. До 80% детей, которые родились примерно 400-600 граммов, умирают. Если выходили ребенка весом 320 граммов - это уникальный случай, но дело в том, что выходить такого ребенка без последствий практически нереально", - сказал Серов. Он пояснил, что с точки зрения анатомии ребенок сформирован, однако каждая неделя внутриутробного развития для малыша крайне важна. А искусственно создать условия, имитирующие внутриутробное развитие, нельзя, поэтому есть риск развития проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20230724/sredstva-1886027793.html
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общество
Общество
Эксперт назвал редкостью спасение младенца весом 320 граммов

Эксперт назвал редкостью спасение новорожденного весом 320 граммов

© РИА Новости / Игорь ЗарембоМладенцы
Младенцы - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Младенцы . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спасение новорожденного весом 320 граммов - уникальный случай, однако есть риск развития проблем со здоровьем у ребенка, заявил РИА Новости председатель Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.
Ранее в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких технологий сообщили РИА Новости, что самый маленький младенец, родившийся с весом в 320 граммов, спасенный врачами, выписан домой.
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"С точки зрения физиологии, жизнеспособность ребенка начинается с 500 граммов. До 80% детей, которые родились примерно 400-600 граммов, умирают. Если выходили ребенка весом 320 граммов - это уникальный случай, но дело в том, что выходить такого ребенка без последствий практически нереально", - сказал Серов.
Он пояснил, что с точки зрения анатомии ребенок сформирован, однако каждая неделя внутриутробного развития для малыша крайне важна. А искусственно создать условия, имитирующие внутриутробное развитие, нельзя, поэтому есть риск развития проблем со здоровьем.
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