https://ria.ru/20230821/mladenets-1891388814.html

Эксперт назвал редкостью спасение младенца весом 320 граммов

Эксперт назвал редкостью спасение младенца весом 320 граммов - РИА Новости, 21.08.2023

Эксперт назвал редкостью спасение младенца весом 320 граммов

Спасение новорожденного весом 320 граммов - уникальный случай, однако есть риск развития проблем со здоровьем у ребенка, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:06

2023-08-21T20:06

2023-08-21T20:06

общество

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спасение новорожденного весом 320 граммов - уникальный случай, однако есть риск развития проблем со здоровьем у ребенка, заявил РИА Новости председатель Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов. Ранее в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких технологий сообщили РИА Новости, что самый маленький младенец, родившийся с весом в 320 граммов, спасенный врачами, выписан домой. "С точки зрения физиологии, жизнеспособность ребенка начинается с 500 граммов. До 80% детей, которые родились примерно 400-600 граммов, умирают. Если выходили ребенка весом 320 граммов - это уникальный случай, но дело в том, что выходить такого ребенка без последствий практически нереально", - сказал Серов. Он пояснил, что с точки зрения анатомии ребенок сформирован, однако каждая неделя внутриутробного развития для малыша крайне важна. А искусственно создать условия, имитирующие внутриутробное развитие, нельзя, поэтому есть риск развития проблем со здоровьем.

https://ria.ru/20230724/sredstva-1886027793.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230804/imena-1888208121.html

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общество