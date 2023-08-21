https://ria.ru/20230821/missii-1891347482.html
В "Роскосмосе" надеются, что следующие миссии "Луны" пройдут успешно
В "Роскосмосе" надеются, что следующие миссии "Луны" пройдут успешно - РИА Новости, 21.08.2023
В "Роскосмосе" надеются, что следующие миссии "Луны" пройдут успешно
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выразил надежду, что, несмотря на неудачу миссии "Луна-25", последующие миссии на естественный спутник Земли... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:46
2023-08-21T17:46
2023-08-21T17:46
наука
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роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выразил надежду, что, несмотря на неудачу миссии "Луна-25", последующие миссии на естественный спутник Земли пройдут успешно. "Одной (одним – ред) из, кстати, достижений этой пусть и не завершившейся миссии является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же учтёт все необходимые ошибки, которые были допущены при этой миссии и я надеюсь, что будущие миссии "Луны-26", -27 и -28 пройдут уже успешно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Как сообщил ранее "Роскосмос", на борту станции "Луна-25" 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.
https://ria.ru/20230821/avariya-1891343825.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос)
В "Роскосмосе" надеются, что следующие миссии "Луны" пройдут успешно
Глава "Роскосмоса" Борисов надеется, что следующие миссии "Луны" пройдут успешно
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выразил надежду
, что, несмотря на неудачу миссии "Луна-25", последующие миссии на естественный спутник Земли пройдут успешно.
"Одной (одним – ред) из, кстати, достижений этой пусть и не завершившейся миссии является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же учтёт все необходимые ошибки, которые были допущены при этой миссии и я надеюсь, что будущие миссии "Луны-26", -27 и -28 пройдут уже успешно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как сообщил ранее "Роскосмос", на борту станции "Луна-25" 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.
"Луна-25" разбилась из-за нештатной работы двигателя, сообщил "Роскосмос"