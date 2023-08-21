https://ria.ru/20230821/missii-1891347482.html

В "Роскосмосе" надеются, что следующие миссии "Луны" пройдут успешно

В "Роскосмосе" надеются, что следующие миссии "Луны" пройдут успешно - РИА Новости, 21.08.2023

В "Роскосмосе" надеются, что следующие миссии "Луны" пройдут успешно

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выразил надежду, что, несмотря на неудачу миссии "Луна-25", последующие миссии на естественный спутник Земли... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:46

2023-08-21T17:46

2023-08-21T17:46

наука

космос - риа наука

роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выразил надежду, что, несмотря на неудачу миссии "Луна-25", последующие миссии на естественный спутник Земли пройдут успешно. "Одной (одним – ред) из, кстати, достижений этой пусть и не завершившейся миссии является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же учтёт все необходимые ошибки, которые были допущены при этой миссии и я надеюсь, что будущие миссии "Луны-26", -27 и -28 пройдут уже успешно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Как сообщил ранее "Роскосмос", на борту станции "Луна-25" 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

https://ria.ru/20230821/avariya-1891343825.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)