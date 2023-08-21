https://ria.ru/20230821/mankhetten-1891329032.html

В центре Манхэттена автомобиль въехал в толпу

В центре Манхэттена автомобиль въехал в толпу - РИА Новости, 21.08.2023

В центре Манхэттена автомобиль въехал в толпу

Автомобиль въехал в толпу людей в центре Манхэттена, в результате чего семеро человек получили ранения, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию Нью-Йорка. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:24

2023-08-21T16:24

2023-08-21T16:25

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нью-йорк (город)

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авто

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу людей в центре Манхэттена, в результате чего семеро человек получили ранения, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию Нью-Йорка. "Семь человек получили ранения, когда автомобиль въехал в толпу в центре Манхэттена в воскресенье вечером", - говорится в сообщении. По данным полиции, пострадали шесть мужчин в возрасте от 24 лет до 61 года, а также 34-летняя женщина. Отмечается, что полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни. Как сообщается, водитель скрылся с места ДТП и позднее попал в аварию с участием трех автомобилей. В результате этого происшествия никто не пострадал. По данным полиции, за рулем автомобиля, предположительно, находилась 29-летняя жительница Нью-Джерси. Она взята под стражу. В настоящее время она проходит медицинскую экспертизу.

https://ria.ru/20230415/frantsiya-1865507344.html

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манхэттен, нью-йорк (город), нью-джерси, в мире, авто