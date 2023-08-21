https://ria.ru/20230821/luna-1891351537.html

России приходится заново осваивать лунные технологии, заявил Борисов

России приходится заново осваивать лунные технологии, заявил Борисов - РИА Новости, 21.08.2023

России приходится заново осваивать лунные технологии, заявил Борисов

Российским инженерам приходится практически заново осваивать технологии полёта к Луне из-за того, что такие миссии были прерваны почти на 50 лет, сообщил в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:57

2023-08-21T17:57

2023-08-21T17:57

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юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российским инженерам приходится практически заново осваивать технологии полёта к Луне из-за того, что такие миссии были прерваны почти на 50 лет, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24". "Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практически на 50 лет, это является основной причиной неудач. Нам приходится по сути дела по новой осваивать все технологии, конечно, на новом технологическом уровне, но гарантий стопроцентных таких миссий никогда никто не даёт", - сказал Борисов.Как сообщил ранее "Роскосмос", в минувшую субботу на борту станции "Луна-25" после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луна, космос - риа наука, земля, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)