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Борисов заявил, что Россия получила бесценный опыт перелета к Луне - РИА Новости, 21.08.2023
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Наука
 
17:49 21.08.2023 (обновлено: 17:51 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/luna-1891348885.html
Борисов заявил, что Россия получила бесценный опыт перелета к Луне
Борисов заявил, что Россия получила бесценный опыт перелета к Луне - РИА Новости, 21.08.2023
Борисов заявил, что Россия получила бесценный опыт перелета к Луне
Несмотря на невыполнение целевой задачи "Луны-25", Россия получила бесценный опыт перелёта к Луне и выхода на окололунную орбиту, сообщил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:49
2023-08-21T17:51
наука
юрий борисов (роскосмос)
луна
россия
роскосмос
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несмотря на невыполнение целевой задачи "Луны-25", Россия получила бесценный опыт перелёта к Луне и выхода на окололунную орбиту, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24". "Мы получили бесценный опыт перелета к Луне, вывода космического аппарата на круговую окололунную орбиту, проведения ряда научных экспериментов", - сказал Борисов.
https://ria.ru/20230820/luna-1891077100.html
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юрий борисов (роскосмос), луна, россия, роскосмос
Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Луна, Россия, Роскосмос
Борисов заявил, что Россия получила бесценный опыт перелета к Луне

Борисов: Россия получила бесценный опыт перелета к Луне и выхода на орбиту

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несмотря на невыполнение целевой задачи "Луны-25", Россия получила бесценный опыт перелёта к Луне и выхода на окололунную орбиту, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы получили бесценный опыт перелета к Луне, вывода космического аппарата на круговую окололунную орбиту, проведения ряда научных экспериментов", - сказал Борисов.
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НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)ЛунаРоссияРоскосмос
 
 
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