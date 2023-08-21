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Борисов заявил, что Россия получила бесценный опыт перелета к Луне
Борисов заявил, что Россия получила бесценный опыт перелета к Луне - РИА Новости, 21.08.2023
Борисов заявил, что Россия получила бесценный опыт перелета к Луне
Несмотря на невыполнение целевой задачи "Луны-25", Россия получила бесценный опыт перелёта к Луне и выхода на окололунную орбиту, сообщил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:49
2023-08-21T17:49
2023-08-21T17:51
наука
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несмотря на невыполнение целевой задачи "Луны-25", Россия получила бесценный опыт перелёта к Луне и выхода на окололунную орбиту, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24". "Мы получили бесценный опыт перелета к Луне, вывода космического аппарата на круговую окололунную орбиту, проведения ряда научных экспериментов", - сказал Борисов.
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юрий борисов (роскосмос), луна, россия, роскосмос
Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Луна, Россия, Роскосмос
Борисов заявил, что Россия получила бесценный опыт перелета к Луне
Борисов: Россия получила бесценный опыт перелета к Луне и выхода на орбиту