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Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов - РИА Новости, 21.08.2023
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Наука
 
17:49 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/luna-1891348584.html
Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов
Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов - РИА Новости, 21.08.2023
Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов
Бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в СССР в 1960-1970-е годы, был практически потерян, прервалась смена поколений, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:49
2023-08-21T17:49
наука
космос - риа наука
луна
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в СССР в 1960-1970-е годы, был практически потерян, прервалась смена поколений, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24". &quot;Все-таки мы около 50 лет не занимались Луной. Тот бесценный опыт, который накопили наши предшественники в 1960-1970-е годы практически был потерян, прервалась смена поколений. Одно из, кстати, достижений, пусть и даже незавершившейся миссии, является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же, учтет все необходимые ошибки, которые допущены при этой миссии&quot;, - сообщил Борисов.
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космос - риа наука, луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов

Борисов: опыт посадок на Луну, накопленный в 60-70-е годы, практически потерян

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в СССР в 1960-1970-е годы, был практически потерян, прервалась смена поколений, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24".
«

"Все-таки мы около 50 лет не занимались Луной. Тот бесценный опыт, который накопили наши предшественники в 1960-1970-е годы практически был потерян, прервалась смена поколений. Одно из, кстати, достижений, пусть и даже незавершившейся миссии, является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же, учтет все необходимые ошибки, которые допущены при этой миссии", - сообщил Борисов.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Вчера, 17:13
 
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