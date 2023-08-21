https://ria.ru/20230821/luna-1891348584.html

Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов

Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов - РИА Новости, 21.08.2023

Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов

Бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в СССР в 1960-1970-е годы, был практически потерян, прервалась смена поколений, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:49

2023-08-21T17:49

2023-08-21T17:49

наука

космос - риа наука

луна

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в СССР в 1960-1970-е годы, был практически потерян, прервалась смена поколений, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24". "Все-таки мы около 50 лет не занимались Луной. Тот бесценный опыт, который накопили наши предшественники в 1960-1970-е годы практически был потерян, прервалась смена поколений. Одно из, кстати, достижений, пусть и даже незавершившейся миссии, является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же, учтет все необходимые ошибки, которые допущены при этой миссии", - сообщил Борисов.

https://ria.ru/20230821/luna-1891337585.html

луна

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос