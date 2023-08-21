https://ria.ru/20230821/luna-1891348584.html
Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов
Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов - РИА Новости, 21.08.2023
Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов
Бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в СССР в 1960-1970-е годы, был практически потерян, прервалась смена поколений, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:49
2023-08-21T17:49
2023-08-21T17:49
наука
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луна
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в СССР в 1960-1970-е годы, был практически потерян, прервалась смена поколений, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24". "Все-таки мы около 50 лет не занимались Луной. Тот бесценный опыт, который накопили наши предшественники в 1960-1970-е годы практически был потерян, прервалась смена поколений. Одно из, кстати, достижений, пусть и даже незавершившейся миссии, является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же, учтет все необходимые ошибки, которые допущены при этой миссии", - сообщил Борисов.
https://ria.ru/20230821/luna-1891337585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Бесценный опыт посадок на Луну практически потерян, заявил Борисов
Борисов: опыт посадок на Луну, накопленный в 60-70-е годы, практически потерян