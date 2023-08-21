https://ria.ru/20230821/luna-1891347597.html

Борисов заявил, что нельзя прерывать лунную программу

Борисов заявил, что нельзя прерывать лунную программу - РИА Новости, 21.08.2023

Борисов заявил, что нельзя прерывать лунную программу

России однозначно нужно участвовать в лунной гонке, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:46

2023-08-21T17:46

2023-08-21T17:56

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. России однозначно нужно участвовать в лунной гонке, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу – это было бы самое неверное решение. Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практический на 50 лет – это и является основной причиной неудач", - сказал он.По мнению Борисова, гонка за освоение природных ресурсов естественного спутника Земли уже началась. Другая цель освоения Луны – возможность её использования как "перевалочного пункта" в межпланетных полётах в будущем."Началась безусловно гонка за освоение природных ресурсов Луны, и в будущем Луна станет идеальной площадкой для освоения дальнего космоса, поэтому, конечно, нам нужно изыскивать возможность и продолжать исследования и проведение лунной программы" - отметил он.Как сообщил ранее "Роскосмос", на борту станции Луна-25 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

https://ria.ru/20230820/luna-1891134422.html

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россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, луна, земля