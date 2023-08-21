Рейтинг@Mail.ru
Борисов заявил, что нельзя прерывать лунную программу - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:46 21.08.2023 (обновлено: 17:56 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/luna-1891347597.html
Борисов заявил, что нельзя прерывать лунную программу
Борисов заявил, что нельзя прерывать лунную программу - РИА Новости, 21.08.2023
Борисов заявил, что нельзя прерывать лунную программу
России однозначно нужно участвовать в лунной гонке, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:46
2023-08-21T17:56
наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
луна
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941768_0:102:1080:710_1920x0_80_0_0_9c804ee1625fbd2e0ec6d3df8984309e.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. России однозначно нужно участвовать в лунной гонке, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу – это было бы самое неверное решение. Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практический на 50 лет – это и является основной причиной неудач", - сказал он.По мнению Борисова, гонка за освоение природных ресурсов естественного спутника Земли уже началась. Другая цель освоения Луны – возможность её использования как "перевалочного пункта" в межпланетных полётах в будущем."Началась безусловно гонка за освоение природных ресурсов Луны, и в будущем Луна станет идеальной площадкой для освоения дальнего космоса, поэтому, конечно, нам нужно изыскивать возможность и продолжать исследования и проведение лунной программы" - отметил он.Как сообщил ранее "Роскосмос", на борту станции Луна-25 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.
https://ria.ru/20230820/luna-1891134422.html
россия
луна
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941768_0:90:1080:900_1920x0_80_0_0_b22571a2dbc9916d6b6a5d0ee67301c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, луна, земля
Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Луна, Земля
Борисов заявил, что нельзя прерывать лунную программу

Борисов: России однозначно нужно участвовать в лунной гонке

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. России однозначно нужно участвовать в лунной гонке, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
«
"Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу – это было бы самое неверное решение. Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практический на 50 лет – это и является основной причиной неудач", - сказал он.
По мнению Борисова, гонка за освоение природных ресурсов естественного спутника Земли уже началась. Другая цель освоения Луны – возможность её использования как "перевалочного пункта" в межпланетных полётах в будущем.
"Началась безусловно гонка за освоение природных ресурсов Луны, и в будущем Луна станет идеальной площадкой для освоения дальнего космоса, поэтому, конечно, нам нужно изыскивать возможность и продолжать исследования и проведение лунной программы" - отметил он.
Как сообщил ранее "Роскосмос", на борту станции Луна-25 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.
Луна-25: первая лунная станция в истории современной России - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Межпланетная станция "Луна-25"
20 августа, 16:28
 
НаукаРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосЛунаЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала