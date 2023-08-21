https://ria.ru/20230821/luna-1891337585.html
Из аварии "Луны-25" можно извлечь пользу, считает эксперт
Из аварии "Луны-25" можно извлечь пользу, считает эксперт - РИА Новости, 21.08.2023
Из аварии "Луны-25" можно извлечь пользу, считает эксперт
Аварии при полётах к Луне и планетам Солнечной системы являются довольно частым явлением, и из них можно извлекать полезные уроки, но для этого аппараты нужно... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:13
2023-08-21T17:13
2023-08-21T17:13
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Аварии при полётах к Луне и планетам Солнечной системы являются довольно частым явлением, и из них можно извлекать полезные уроки, но для этого аппараты нужно запускать часто; миссию "Луна-25" можно было бы повторить с большей вероятностью успеха, если бы у станции был дублёр, рассказал РИА Новости руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Как сообщил ранее "Роскосмос", на борту станции Луна-25 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. "Если бы это была такая реальная лунная программа, то было бы два аппарата, может быть, даже три, когда один идёт либо на замену, либо для продления работы. Делается практически копия, которая используется и для отработки команд во время полёта, то есть предварительно отрабатывают на копии. А если уже совсем неудачно пошло, то эта копия потом - второй кандидат", - сказал Моисеев. По его словам, неудачный полёт "Луны-25" принесёт разработчикам массу полезной информации, но эффект от неё будет ограниченным из-за того, что полёт следующей посадочной станции запланирован лишь через пять лет. Если бы следующая станция летела через несколько месяцев, или хотя бы через год, можно было бы оперативно внести изменения в систему, из-за которой произошла авария, "перетряхнуть" и систему управления, и другие похожие узлы и агрегаты, подчеркнул эксперт. Моисеев отметил, что за время короткого полёта "Луны-25" были включены и проверены её приборы, а значит, если такие же устройства будут использоваться в дальнейшем, этот опыт пригодится. Однако, по его словам, основной задачей станции было восстановление технологии посадки на Луну, поэтому успешной её считать нельзя.
https://ria.ru/20230820/luna-1891134422.html
https://ria.ru/20230728/roskosmos-1886751259.html
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космос - риа наука, земля, луна, институт космической политики, иван моисеев, роскосмос
Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Институт космической политики, Иван Моисеев, Роскосмос
Из аварии "Луны-25" можно извлечь пользу, считает эксперт
Эксперт: из аварии "Луны-25" можно извлечь пользу, но нужно больше запусков
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Аварии при полётах к Луне и планетам Солнечной системы являются довольно частым явлением, и из них можно извлекать полезные уроки, но для этого аппараты нужно запускать часто; миссию "Луна-25" можно было бы повторить с большей вероятностью успеха, если бы у станции был дублёр, рассказал РИА Новости руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев.
Как сообщил ранее "Роскосмос
", на борту станции Луна-25 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли
.
Межпланетная станция "Луна-25"
«
"Если бы это была такая реальная лунная программа, то было бы два аппарата, может быть, даже три, когда один идёт либо на замену, либо для продления работы. Делается практически копия, которая используется и для отработки команд во время полёта, то есть предварительно отрабатывают на копии. А если уже совсем неудачно пошло, то эта копия потом - второй кандидат", - сказал Моисеев.
По его словам, неудачный полёт "Луны-25" принесёт разработчикам массу полезной информации, но эффект от неё будет ограниченным из-за того, что полёт следующей посадочной станции запланирован лишь через пять лет. Если бы следующая станция летела через несколько месяцев, или хотя бы через год, можно было бы оперативно внести изменения в систему, из-за которой произошла авария, "перетряхнуть" и систему управления, и другие похожие узлы и агрегаты, подчеркнул эксперт.
Моисеев отметил, что за время короткого полёта "Луны-25" были включены и проверены её приборы, а значит, если такие же устройства будут использоваться в дальнейшем, этот опыт пригодится. Однако, по его словам, основной задачей станции было восстановление технологии посадки на Луну, поэтому успешной её считать нельзя.
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