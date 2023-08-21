https://ria.ru/20230821/lovushka-1891180596.html

Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик

Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 21.08.2023

Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик

Западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для Украины. Об этом в соцсети X написал бывший разведчик корпуса... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T02:00

2023-08-21T02:00

2023-08-21T02:00

в мире

сша

дания

скотт риттер

марк рютте

владимир зеленский

украина

нато

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для Украины. Об этом в соцсети X написал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Это старые планеры. Они претерпели модернизацию в конце 90-х, что позволило им налетать дополнительные пять тысяч часов. Только 24 самолета (из планируемых к поставке. — Прим. ред.) остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц", — заявил Риттер.Так он прокомментировал публикацию Владимира Зеленского, в которой украинский лидер поблагодарил премьера Нидерландов Марка Рютте за одобрение поставки 42 истребителей F-16.В воскресенье Зеленский прибыл в Данию, где встретился с премьером Метте Фредериксеном. На совместной пресс-конференции на авиабазе Скрюдструп премьер объявил, что Дания пожертвует Украине 19 таких же истребителей.

https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html

сша

дания

украина

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