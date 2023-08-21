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Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик
Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 21.08.2023
Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик
Западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для Украины. Об этом в соцсети X написал бывший разведчик корпуса... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T02:00
2023-08-21T02:00
2023-08-21T02:00
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для Украины. Об этом в соцсети X написал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Это старые планеры. Они претерпели модернизацию в конце 90-х, что позволило им налетать дополнительные пять тысяч часов. Только 24 самолета (из планируемых к поставке. — Прим. ред.) остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц", — заявил Риттер.Так он прокомментировал публикацию Владимира Зеленского, в которой украинский лидер поблагодарил премьера Нидерландов Марка Рютте за одобрение поставки 42 истребителей F-16.В воскресенье Зеленский прибыл в Данию, где встретился с премьером Метте Фредериксеном. На совместной пресс-конференции на авиабазе Скрюдструп премьер объявил, что Дания пожертвует Украине 19 таких же истребителей.
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в мире, сша, дания, скотт риттер, марк рютте, владимир зеленский, украина, нато, f-16
В мире, США, Дания, Скотт Риттер, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, F-16
Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик
Экс-разведчик США Риттер: F-16 стали суицидальной ловушкой для Зеленского