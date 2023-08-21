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Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 21.08.2023
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02:00 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/lovushka-1891180596.html
Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик
Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 21.08.2023
Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик
Западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для Украины. Об этом в соцсети X написал бывший разведчик корпуса... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T02:00
2023-08-21T02:00
в мире
сша
дания
скотт риттер
марк рютте
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для Украины. Об этом в соцсети X написал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.&quot;Это старые планеры. Они претерпели модернизацию в конце 90-х, что позволило им налетать дополнительные пять тысяч часов. Только 24 самолета (из планируемых к поставке. — Прим. ред.) остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц&quot;, — заявил Риттер.Так он прокомментировал публикацию Владимира Зеленского, в которой украинский лидер поблагодарил премьера Нидерландов Марка Рютте за одобрение поставки 42 истребителей F-16.В воскресенье Зеленский прибыл в Данию, где встретился с премьером Метте Фредериксеном. На совместной пресс-конференции на авиабазе Скрюдструп премьер объявил, что Дания пожертвует Украине 19 таких же истребителей.
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в мире, сша, дания, скотт риттер, марк рютте, владимир зеленский, украина, нато, f-16
В мире, США, Дания, Скотт Риттер, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, F-16
Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик

Экс-разведчик США Риттер: F-16 стали суицидальной ловушкой для Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для Украины. Об этом в соцсети X написал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«

"Это старые планеры. Они претерпели модернизацию в конце 90-х, что позволило им налетать дополнительные пять тысяч часов. Только 24 самолета (из планируемых к поставке. — Прим. ред.) остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц", — заявил Риттер.

Так он прокомментировал публикацию Владимира Зеленского, в которой украинский лидер поблагодарил премьера Нидерландов Марка Рютте за одобрение поставки 42 истребителей F-16.
В воскресенье Зеленский прибыл в Данию, где встретился с премьером Метте Фредериксеном. На совместной пресс-конференции на авиабазе Скрюдструп премьер объявил, что Дания пожертвует Украине 19 таких же истребителей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину
00:52
 
В миреСШАДанияСкотт РиттерМарк РюттеВладимир ЗеленскийУкраинаНАТОF-16
 
 
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