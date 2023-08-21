https://ria.ru/20230821/lolita-1891242254.html
Лолита рассказала о проблемах со здоровьем
Лолита рассказала о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 21.08.2023
Лолита рассказала о проблемах со здоровьем
Певица Лолита Милявская разместила в своем Telegram-канале видеоролик, в котором сообщила, что заболела бронхитом. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:21
2023-08-21T12:21
2023-08-21T12:57
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Певица Лолита Милявская разместила в своем Telegram-канале видеоролик, в котором сообщила, что заболела бронхитом. "Мои хорошие, я тут бронхит схватила. Такой, что работать пришлось, на работу вливание помогло, но разговаривать невозможно. — делится знаменитость на видео. — Завтра пойду дальше работать. Сегодня попробую помолчать".Артистка также порассуждала, что сейчас опять ходит "проклятущий вирус" (без уточнения — какой. — Прим. ред.). Однако те, кто им переболел, или сделал прививку, переносят подобное состояние "легко", без температуры. По словам Лолиты, она в их числе. Ранее певица, которая все лето много работала, поделилась планами на крайние дни лета."Планы на оставшееся лето – поеду в отпуск в конце августа на две недели в Болгарию – проведать своих", — рассказала Лолита. Она заключила, что это будет ее отдых до января.
https://ria.ru/20230816/samoylova-1890481026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, лолита милявская, болгария
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Лолита Милявская, Болгария
Лолита рассказала о проблемах со здоровьем
Певица Лолита Милявская сообщила, что заболела бронхитом