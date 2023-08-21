https://ria.ru/20230821/lolita-1891242254.html

Лолита рассказала о проблемах со здоровьем

Лолита рассказала о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 21.08.2023

Лолита рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Лолита Милявская разместила в своем Telegram-канале видеоролик, в котором сообщила, что заболела бронхитом. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:21

2023-08-21T12:21

2023-08-21T12:57

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Певица Лолита Милявская разместила в своем Telegram-канале видеоролик, в котором сообщила, что заболела бронхитом. "Мои хорошие, я тут бронхит схватила. Такой, что работать пришлось, на работу вливание помогло, но разговаривать невозможно. — делится знаменитость на видео. — Завтра пойду дальше работать. Сегодня попробую помолчать".Артистка также порассуждала, что сейчас опять ходит "проклятущий вирус" (без уточнения — какой. — Прим. ред.). Однако те, кто им переболел, или сделал прививку, переносят подобное состояние "легко", без температуры. По словам Лолиты, она в их числе. Ранее певица, которая все лето много работала, поделилась планами на крайние дни лета."Планы на оставшееся лето – поеду в отпуск в конце августа на две недели в Болгарию – проведать своих", — рассказала Лолита. Она заключила, что это будет ее отдых до января.

https://ria.ru/20230816/samoylova-1890481026.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, лолита милявская, болгария