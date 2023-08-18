Громкие премьеры и любимые хиты: чем запомнилось шоу "Первоклассный МузОН"

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Заставил всех встать со своих мест Хабиб, спев "Ягоду-малинку", "Грустинку" и один из своих недавних хитов "Ой какая ты".

Артист сейчас нарасхват, его ждут по всей стране круглый год. Сам он этому только рад, несмотря на то, что почти не отдыхает.

"У меня впереди еще где-то десять концертов. — поделился Хабиб в беседе с журналистами. — Летом я вообще не хочу отдыхать, хочу работать, дарить людям позитив и радость, как сегодня на "Первоклассном МузОНе"! Меня ждут везде, а я хочу радовать своих поклонников".