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Громкие премьеры и любимые хиты: чем запомнилось шоу "Первоклассный МузОН" - РИА Новости, 18.08.2023
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Шоубиз
 
18:04 18.08.2023 (обновлено: 18:09 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/kontsert-1890895502.html
Громкие премьеры и любимые хиты: чем запомнилось шоу "Первоклассный МузОН"
Громкие премьеры и любимые хиты: чем запомнилось шоу "Первоклассный МузОН" - РИА Новости, 18.08.2023
Громкие премьеры и любимые хиты: чем запомнилось шоу "Первоклассный МузОН"
В этот четверг в концертном зале "Москва" состоялся фестиваль МУЗ-ТВ "Первоклассный МузОН", который объединил несколько поколений зрителей. В этот вечер... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:04
2023-08-18T18:09
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В этот четверг в концертном зале "Москва" состоялся фестиваль МУЗ-ТВ "Первоклассный МузОН", который объединил несколько поколений зрителей. В этот вечер прозвучали хиты мэтров отечественной сцены, вирусные треки, полюбившиеся тинейджерам, а также громкие музыкальные премьеры. Что еще интересного было на фестивале, в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва, болгария, рита дакота, дима билан (виктор белан), юлианна караулова, лолита милявская, муз-тв (телеканал)
Фото, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Москва, Болгария, Рита Дакота, Дима Билан (Виктор Белан), Юлианна Караулова, Лолита Милявская, Муз-ТВ (телеканал)
Громкие премьеры и любимые хиты: чем запомнилось шоу "Первоклассный МузОН"

В концертном зале "Москва" прошел фестиваль МУЗ-ТВ "Первоклассный МузОН"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В этот четверг в концертном зале "Москва" состоялся фестиваль МУЗ-ТВ "Первоклассный МузОН", который объединил несколько поколений зрителей. В этот вечер прозвучали хиты мэтров отечественной сцены, вирусные треки, полюбившиеся тинейджерам, а также громкие музыкальные премьеры. Что еще интересного было на фестивале, в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ

Открыли фестиваль Мари Краймбрери и Рита Дакота, причем сразу с премьеры. Певицы впервые исполнили с большой сцены трек "Другие девчонки".

Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН в концертном зале Москва, Мари Краймбрери и Рита Дакота

Открыли фестиваль Мари Краймбрери и Рита Дакота, причем сразу с премьеры. Певицы впервые исполнили с большой сцены трек "Другие девчонки".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
1 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ

Заставил всех встать со своих мест Хабиб, спев "Ягоду-малинку", "Грустинку" и один из своих недавних хитов "Ой какая ты".

Артист сейчас нарасхват, его ждут по всей стране круглый год. Сам он этому только рад, несмотря на то, что почти не отдыхает.

"У меня впереди еще где-то десять концертов. — поделился Хабиб в беседе с журналистами. — Летом я вообще не хочу отдыхать, хочу работать, дарить людям позитив и радость, как сегодня на "Первоклассном МузОНе"! Меня ждут везде, а я хочу радовать своих поклонников".

Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН в концертном зале Москва, Хабиб

Заставил всех встать со своих мест Хабиб, спев "Ягоду-малинку", "Грустинку" и один из своих недавних хитов "Ой какая ты".

Артист сейчас нарасхват, его ждут по всей стране круглый год. Сам он этому только рад, несмотря на то, что почти не отдыхает.

"У меня впереди еще где-то десять концертов. — поделился Хабиб в беседе с журналистами. — Летом я вообще не хочу отдыхать, хочу работать, дарить людям позитив и радость, как сегодня на "Первоклассном МузОНе"! Меня ждут везде, а я хочу радовать своих поклонников".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
2 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ

Молодое и взрослое поколение связала Лолита. Ее хиту "На Титанике" подпевали все зрители. А их было более четырех тысяч.

Артистка прибыла на фестиваль одной из первых, чтобы как следует подготовиться и настроиться.

На сцене и за кулисами Лолита по традиции шутила и делилась планами на предстоящий отпуск. Как и коллеги по сцене, она все лето много работала.

"Планы на оставшееся лето – поеду в отпуск в конце августа на 2 недели в Болгарию – проведать своих. Это будет мой отпуск до января", — рассказала Лолита журналистам.

Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН в концертном зале Москва, Лолита Милявская

Молодое и взрослое поколение связала Лолита. Ее хиту "На Титанике" подпевали все зрители. А их было более четырех тысяч.

Артистка прибыла на фестиваль одной из первых, чтобы как следует подготовиться и настроиться.

На сцене и за кулисами Лолита по традиции шутила и делилась планами на предстоящий отпуск. Как и коллеги по сцене, она все лето много работала.

"Планы на оставшееся лето – поеду в отпуск в конце августа на 2 недели в Болгарию – проведать своих. Это будет мой отпуск до января", — рассказала Лолита журналистам.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
3 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ

"Какой же он милый и настоящий", — шептались зрители в зале, когда на сцене появился Ваня Дмитриенко.

На "Первоклассном МузОНе" музыкант исполнил "Лего" и "Венера-Юпитер" — один из негласных гимнов современной молодежи.

Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН в концертном зале Москва, Ваня Дмитриенко

"Какой же он милый и настоящий", — шептались зрители в зале, когда на сцене появился Ваня Дмитриенко.

На "Первоклассном МузОНе" музыкант исполнил "Лего" и "Венера-Юпитер" — один из негласных гимнов современной молодежи.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
4 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ

"Мама, купи песика с маленьким круглым носиком".

Стоило блогерше-миллионнице Милане Хаметовой пропеть эти строки, как все девчонки и мальчишки сразу вскочили со своих мест. Все же, один из главных хитов прошлой зимы и этого лета.

Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН в концертном зале Москва, Милана Хаматова

"Мама, купи песика с маленьким круглым носиком".

Стоило блогерше-миллионнице Милане Хаметовой пропеть эти строки, как все девчонки и мальчишки сразу вскочили со своих мест. Все же, один из главных хитов прошлой зимы и этого лета.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
5 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ

"Меня это лето радует дождем, я люблю дождь, мне нравится. Мне кажется, это природное явление, которое объединяет людей. Каждый раз перед стихией люди начинают чувствовать сообща", — поделился эмоциями об уходящем лете Дима Билан.

А на фестивале музыкант объединил всех треками "Держи" и "Молния".

Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН в концертном зале Москва, Дима Билан

"Меня это лето радует дождем, я люблю дождь, мне нравится. Мне кажется, это природное явление, которое объединяет людей. Каждый раз перед стихией люди начинают чувствовать сообща", — поделился эмоциями об уходящем лете Дима Билан.

А на фестивале музыкант объединил всех треками "Держи" и "Молния".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
6 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ

"Ребята, берем все в ваши сильные, крепкие руки, и громко вместе поем", — взбодрила зал своим напутствием Юлианна Караулова, а затем спела "Так сильно" и хит "Ты не такой".

На сцене исполнительница появилась в стильном образе, вдохновленном гламурной эстетикой 2000-х, на что обратили внимание многие участники фестиваля.

Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН в концертном зале Москва, Юлианна Караулова

"Ребята, берем все в ваши сильные, крепкие руки, и громко вместе поем", — взбодрила зал своим напутствием Юлианна Караулова, а затем спела "Так сильно" и хит "Ты не такой".

На сцене исполнительница появилась в стильном образе, вдохновленном гламурной эстетикой 2000-х, на что обратили внимание многие участники фестиваля.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
7 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ

Крики и визги разнеслись по залу, когда заиграли первые такты вирусного трека "Малиновая лада" группы GAYAZOV$ BROTHER$.

Братья Тимур и Ильяс Гаязовы также исполнили свои недавние песни "Я Ты Море" и лирический "Невеста".

Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН в концертном зале Москва, GAYAZOV$ BROTHER$

Крики и визги разнеслись по залу, когда заиграли первые такты вирусного трека "Малиновая лада" группы GAYAZOV$ BROTHER$.

Братья Тимур и Ильяс Гаязовы также исполнили свои недавние песни "Я Ты Море" и лирический "Невеста".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
8 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ

Свои свежие треки исполнила и Тося Чайкина. Одна из самых востребованных артисток на отечественной сцене спела "Я не хочу сидеть дома" и "Стрелы", которые не раз попадали в топы российских чартов.

Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН в концертном зале Москва, Тося Чайкина

Свои свежие треки исполнила и Тося Чайкина. Одна из самых востребованных артисток на отечественной сцене спела "Я не хочу сидеть дома" и "Стрелы", которые не раз попадали в топы российских чартов.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
9 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ

Завершил фестиваль музыкант, блогер и ведущий шоу Влад Кобяков. Он спел "Самую красивую" и "Пушку".

На концерте также прозвучали песни Фейгина, TIM, Жени Лизогуба и Миланы Некрасовой, Кати Адушкиной, Kamazz, AKMAL', NLO, Вашей Маруси, Миланы Филимоновой, MARK OVSKI, Nasty Ash и ЭЛиПСа.

Телеверсия шоу выйдет вэфире МУЗ-ТВ 1 сентября в 18:30.

Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН в концертном зале Москва, Кобяков

Завершил фестиваль музыкант, блогер и ведущий шоу Влад Кобяков. Он спел "Самую красивую" и "Пушку".

На концерте также прозвучали песни Фейгина, TIM, Жени Лизогуба и Миланы Некрасовой, Кати Адушкиной, Kamazz, AKMAL', NLO, Вашей Маруси, Миланы Филимоновой, MARK OVSKI, Nasty Ash и ЭЛиПСа.

Телеверсия шоу выйдет вэфире МУЗ-ТВ 1 сентября в 18:30.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
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