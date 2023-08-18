Громкие премьеры и любимые хиты: чем запомнилось шоу "Первоклассный МузОН"

В концертном зале "Москва" прошел фестиваль МУЗ-ТВ "Первоклассный МузОН"
Открыли фестиваль Мари Краймбрери и Рита Дакота, причем сразу с премьеры. Певицы впервые исполнили с большой сцены трек "Другие девчонки".
Открыли фестиваль Мари Краймбрери и Рита Дакота, причем сразу с премьеры. Певицы впервые исполнили с большой сцены трек "Другие девчонки".
Заставил всех встать со своих мест Хабиб, спев "Ягоду-малинку", "Грустинку" и один из своих недавних хитов "Ой какая ты".
Артист сейчас нарасхват, его ждут по всей стране круглый год. Сам он этому только рад, несмотря на то, что почти не отдыхает.
"У меня впереди еще где-то десять концертов. — поделился Хабиб в беседе с журналистами. — Летом я вообще не хочу отдыхать, хочу работать, дарить людям позитив и радость, как сегодня на "Первоклассном МузОНе"! Меня ждут везде, а я хочу радовать своих поклонников".
Заставил всех встать со своих мест Хабиб, спев "Ягоду-малинку", "Грустинку" и один из своих недавних хитов "Ой какая ты".
Артист сейчас нарасхват, его ждут по всей стране круглый год. Сам он этому только рад, несмотря на то, что почти не отдыхает.
"У меня впереди еще где-то десять концертов. — поделился Хабиб в беседе с журналистами. — Летом я вообще не хочу отдыхать, хочу работать, дарить людям позитив и радость, как сегодня на "Первоклассном МузОНе"! Меня ждут везде, а я хочу радовать своих поклонников".
Молодое и взрослое поколение связала Лолита. Ее хиту "На Титанике" подпевали все зрители. А их было более четырех тысяч.
Артистка прибыла на фестиваль одной из первых, чтобы как следует подготовиться и настроиться.
На сцене и за кулисами Лолита по традиции шутила и делилась планами на предстоящий отпуск. Как и коллеги по сцене, она все лето много работала.
"Планы на оставшееся лето – поеду в отпуск в конце августа на 2 недели в Болгарию – проведать своих. Это будет мой отпуск до января", — рассказала Лолита журналистам.
Молодое и взрослое поколение связала Лолита. Ее хиту "На Титанике" подпевали все зрители. А их было более четырех тысяч.
Артистка прибыла на фестиваль одной из первых, чтобы как следует подготовиться и настроиться.
На сцене и за кулисами Лолита по традиции шутила и делилась планами на предстоящий отпуск. Как и коллеги по сцене, она все лето много работала.
"Планы на оставшееся лето – поеду в отпуск в конце августа на 2 недели в Болгарию – проведать своих. Это будет мой отпуск до января", — рассказала Лолита журналистам.
"Какой же он милый и настоящий", — шептались зрители в зале, когда на сцене появился Ваня Дмитриенко.
На "Первоклассном МузОНе" музыкант исполнил "Лего" и "Венера-Юпитер" — один из негласных гимнов современной молодежи.
"Какой же он милый и настоящий", — шептались зрители в зале, когда на сцене появился Ваня Дмитриенко.
На "Первоклассном МузОНе" музыкант исполнил "Лего" и "Венера-Юпитер" — один из негласных гимнов современной молодежи.
"Мама, купи песика с маленьким круглым носиком".
Стоило блогерше-миллионнице Милане Хаметовой пропеть эти строки, как все девчонки и мальчишки сразу вскочили со своих мест. Все же, один из главных хитов прошлой зимы и этого лета.
"Мама, купи песика с маленьким круглым носиком".
Стоило блогерше-миллионнице Милане Хаметовой пропеть эти строки, как все девчонки и мальчишки сразу вскочили со своих мест. Все же, один из главных хитов прошлой зимы и этого лета.
"Меня это лето радует дождем, я люблю дождь, мне нравится. Мне кажется, это природное явление, которое объединяет людей. Каждый раз перед стихией люди начинают чувствовать сообща", — поделился эмоциями об уходящем лете Дима Билан.
А на фестивале музыкант объединил всех треками "Держи" и "Молния".
"Меня это лето радует дождем, я люблю дождь, мне нравится. Мне кажется, это природное явление, которое объединяет людей. Каждый раз перед стихией люди начинают чувствовать сообща", — поделился эмоциями об уходящем лете Дима Билан.
А на фестивале музыкант объединил всех треками "Держи" и "Молния".
"Ребята, берем все в ваши сильные, крепкие руки, и громко вместе поем", — взбодрила зал своим напутствием Юлианна Караулова, а затем спела "Так сильно" и хит "Ты не такой".
На сцене исполнительница появилась в стильном образе, вдохновленном гламурной эстетикой 2000-х, на что обратили внимание многие участники фестиваля.
"Ребята, берем все в ваши сильные, крепкие руки, и громко вместе поем", — взбодрила зал своим напутствием Юлианна Караулова, а затем спела "Так сильно" и хит "Ты не такой".
На сцене исполнительница появилась в стильном образе, вдохновленном гламурной эстетикой 2000-х, на что обратили внимание многие участники фестиваля.
Крики и визги разнеслись по залу, когда заиграли первые такты вирусного трека "Малиновая лада" группы GAYAZOV$ BROTHER$.
Братья Тимур и Ильяс Гаязовы также исполнили свои недавние песни "Я Ты Море" и лирический "Невеста".
Крики и визги разнеслись по залу, когда заиграли первые такты вирусного трека "Малиновая лада" группы GAYAZOV$ BROTHER$.
Братья Тимур и Ильяс Гаязовы также исполнили свои недавние песни "Я Ты Море" и лирический "Невеста".
Свои свежие треки исполнила и Тося Чайкина. Одна из самых востребованных артисток на отечественной сцене спела "Я не хочу сидеть дома" и "Стрелы", которые не раз попадали в топы российских чартов.
Свои свежие треки исполнила и Тося Чайкина. Одна из самых востребованных артисток на отечественной сцене спела "Я не хочу сидеть дома" и "Стрелы", которые не раз попадали в топы российских чартов.
Завершил фестиваль музыкант, блогер и ведущий шоу Влад Кобяков. Он спел "Самую красивую" и "Пушку".
На концерте также прозвучали песни Фейгина, TIM, Жени Лизогуба и Миланы Некрасовой, Кати Адушкиной, Kamazz, AKMAL', NLO, Вашей Маруси, Миланы Филимоновой, MARK OVSKI, Nasty Ash и ЭЛиПСа.
Телеверсия шоу выйдет вэфире МУЗ-ТВ 1 сентября в 18:30.
Завершил фестиваль музыкант, блогер и ведущий шоу Влад Кобяков. Он спел "Самую красивую" и "Пушку".
На концерте также прозвучали песни Фейгина, TIM, Жени Лизогуба и Миланы Некрасовой, Кати Адушкиной, Kamazz, AKMAL', NLO, Вашей Маруси, Миланы Филимоновой, MARK OVSKI, Nasty Ash и ЭЛиПСа.
Телеверсия шоу выйдет вэфире МУЗ-ТВ 1 сентября в 18:30.