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Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США - РИА Новости, 21.08.2023
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06:17 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/lidery-1891186838.html
Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США
Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США - РИА Новости, 21.08.2023
Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись выступить против США. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T06:17
2023-08-21T06:17
в мире
алексей пушков
александр вучич
виктор орбан
европа
сербия
сша
венгрия
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МОСКВА 21 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись выступить против США. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики", — заявил он.Как отметил парламентарий, остальные лидеры в Европе "предпочитают молчать".Так сенатор прокомментировал видео разговора Такера Карлсона с президентом Сербии Александром Вучичем, от которого он услышал о крахе европейской экономики в результате конфликта на Украине.
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в мире, алексей пушков, александр вучич, виктор орбан, европа, сербия, сша, венгрия
В мире, Алексей Пушков, Александр Вучич, Виктор Орбан, Европа, Сербия, США, Венгрия
Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США

Пушков: Вучич и Орбан не побоялись сказать правду о влиянии США на Европу

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА 21 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись выступить против США. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики", — заявил он.
Как отметил парламентарий, остальные лидеры в Европе "предпочитают молчать".
Так сенатор прокомментировал видео разговора Такера Карлсона с президентом Сербии Александром Вучичем, от которого он услышал о крахе европейской экономики в результате конфликта на Украине.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Вучич пожаловался на растущее лицемерие и двойные стандарты Запада
4 августа, 21:53
 
В миреАлексей ПушковАлександр ВучичВиктор ОрбанЕвропаСербияСШАВенгрия
 
 
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