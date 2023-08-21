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Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США

Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США - РИА Новости, 21.08.2023

Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись выступить против США. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T06:17

2023-08-21T06:17

2023-08-21T06:17

в мире

алексей пушков

александр вучич

виктор орбан

европа

сербия

сша

венгрия

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МОСКВА 21 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись выступить против США. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики", — заявил он.Как отметил парламентарий, остальные лидеры в Европе "предпочитают молчать".Так сенатор прокомментировал видео разговора Такера Карлсона с президентом Сербии Александром Вучичем, от которого он услышал о крахе европейской экономики в результате конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230804/serbiya-1888290647.html

европа

сербия

сша

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Максим Горбачев

в мире, алексей пушков, александр вучич, виктор орбан, европа, сербия, сша, венгрия