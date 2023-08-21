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Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США
Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США - РИА Новости, 21.08.2023
Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись выступить против США. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T06:17
2023-08-21T06:17
2023-08-21T06:17
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алексей пушков
александр вучич
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МОСКВА 21 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись выступить против США. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики", — заявил он.Как отметил парламентарий, остальные лидеры в Европе "предпочитают молчать".Так сенатор прокомментировал видео разговора Такера Карлсона с президентом Сербии Александром Вучичем, от которого он услышал о крахе европейской экономики в результате конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230804/serbiya-1888290647.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей пушков, александр вучич, виктор орбан, европа, сербия, сша, венгрия
В мире, Алексей Пушков, Александр Вучич, Виктор Орбан, Европа, Сербия, США, Венгрия
Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США
Пушков: Вучич и Орбан не побоялись сказать правду о влиянии США на Европу