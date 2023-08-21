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Инвесторы в Ростове-на-Дону получат льготы при поддержке школ в селах - РИА Новости, 21.08.2023
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Ростовская область
 
13:19 21.08.2023 (обновлено: 17:16 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/lgoty-1891261312.html
Инвесторы в Ростове-на-Дону получат льготы при поддержке школ в селах
Инвесторы в Ростове-на-Дону получат льготы при поддержке школ в селах - РИА Новости, 21.08.2023
Инвесторы в Ростове-на-Дону получат льготы при поддержке школ в селах
Возможность для инвесторов, вкладывающих средства в сельские школы и детсады в Ростовской области, получить налоговый вычет поможет комплексному развитию села,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:19
2023-08-21T17:16
ростовская область
экономика
ростовская область
ростов-на-дону
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Возможность для инвесторов, вкладывающих средства в сельские школы и детсады в Ростовской области, получить налоговый вычет поможет комплексному развитию села, считает президент компании "Агроконсалтинг" Владислав Синев. "Хочу обратить внимание на механизмы, которые уже сейчас активно используются бизнесом. Это вычет налога на прибыль, который можно применять при поддержке объектов культуры. Предлагаю расширить действие этого закона, распространив его на детские сады, школы в сельской местности", - сказал Синев на заседании экспертной площадки по вопросам комплексного развития сельских территорий Ростовской области. Гендиректор компании "Сальсксельмаш" Борис Аксенов в свою очередь предложил активнее использовать модульные конструкции при модернизации социальной инфраструктуры на селе. Также было озвучено предложение предусмотреть компенсации части затрат работодателя на строительство или приобретение жилья для молодых специалистов в сельской местности. Еще одно предложение касалось необходимости сделать приоритетными для реализации на селе те проекты, подготовка которых осуществлена за счет внебюджетных средств. При этом программы строительства и оснащения соцобъектов необходимо синхронизировать, уверена зампредседателя заксобрания области - председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев инициативы экспертов поддержал, поручив проработать их для последующей реализации. "Все прозвучавшие предложения будут рассмотрены министерствами, в том числе с точки зрения того, что можно реализовать уже в течение следующего года, а какие возможности предусмотреть в ближайшей перспективе", - приводятся в сообщении правительства области слова главы региона.
https://ria.ru/20230815/lgoty-1890240103.html
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экономика, ростовская область, ростов-на-дону, василий голубев
Ростовская область , Экономика, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Василий Голубев
Инвесторы в Ростове-на-Дону получат льготы при поддержке школ в селах

Инвесторам в Ростове-на-Дону предоставят льготы при поддержке школ в селах

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Возможность для инвесторов, вкладывающих средства в сельские школы и детсады в Ростовской области, получить налоговый вычет поможет комплексному развитию села, считает президент компании "Агроконсалтинг" Владислав Синев.
"Хочу обратить внимание на механизмы, которые уже сейчас активно используются бизнесом. Это вычет налога на прибыль, который можно применять при поддержке объектов культуры. Предлагаю расширить действие этого закона, распространив его на детские сады, школы в сельской местности", - сказал Синев на заседании экспертной площадки по вопросам комплексного развития сельских территорий Ростовской области.
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Ростове-на-Дону предложили дать льготы водителям автобусов
15 августа, 16:10
Гендиректор компании "Сальсксельмаш" Борис Аксенов в свою очередь предложил активнее использовать модульные конструкции при модернизации социальной инфраструктуры на селе. Также было озвучено предложение предусмотреть компенсации части затрат работодателя на строительство или приобретение жилья для молодых специалистов в сельской местности.
Еще одно предложение касалось необходимости сделать приоритетными для реализации на селе те проекты, подготовка которых осуществлена за счет внебюджетных средств. При этом программы строительства и оснащения соцобъектов необходимо синхронизировать, уверена зампредседателя заксобрания области - председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев инициативы экспертов поддержал, поручив проработать их для последующей реализации. "Все прозвучавшие предложения будут рассмотрены министерствами, в том числе с точки зрения того, что можно реализовать уже в течение следующего года, а какие возможности предусмотреть в ближайшей перспективе", - приводятся в сообщении правительства области слова главы региона.
Пачки денег - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Объем налоговых льгот в Ростовской области превысил 8,4 миллиарда рублей
8 августа, 16:07
 
Ростовская областьЭкономикаРостовская областьРостов-на-ДонуВасилий Голубев
 
 
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