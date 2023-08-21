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Григорий Лепс встретился в Донецке с ранеными бойцами - РИА Новости, 21.08.2023
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Шоубиз
 
17:15 21.08.2023 (обновлено: 18:17 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/leps-1891337877.html
Григорий Лепс встретился в Донецке с ранеными бойцами
Григорий Лепс встретился в Донецке с ранеными бойцами - РИА Новости, 21.08.2023
Григорий Лепс встретился в Донецке с ранеными бойцами
Народный артист России, певец Григорий Лепс вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение имени РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:15
2023-08-21T18:17
шоубиз
григорий лепс
денис пушилин
донецк
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение имени Калинина, где встретился с ранеными бойцами ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости. "Встретили очень хорошо. Зал очень понравился", — ответил Лепс на вопросы журналистов. Музыкант также выступил в актовом зале учреждения перед медицинским персоналом и ранеными бойцами. Артист не раз отмечал, что помогать бойцам ВС РФ, которые находятся в зоне СВО, — долг каждого гражданина.Сам он постоянно поддерживает связь с военнослужащими и командирами различных частей ВС РФ и по возможности оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР. "Как правило, это гуманитарная помощь, связанная с теплым обмундированием, продуктами питания, предметы личной гигиены. На более крупные растраты я, к сожалению, пока не способен", — рассказал Григорий Лепс. В ДНР с начала проведения СВО артист приезжал более пяти раз, рассказал РИА Новости помощник Лепса.
https://ria.ru/20230609/yuta-1877247205.html
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РИА Новости
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Денис Пушилин и Григорий Лепс навестили раненых в Донецке
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григорий лепс, денис пушилин, донецк, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Григорий Лепс, Денис Пушилин, Донецк, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Григорий Лепс встретился в Донецке с ранеными бойцами

Певец Григорий Лепс посетил госпиталь в Донецке вместе с Денисом Пушилиным

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение имени Калинина, где встретился с ранеными бойцами ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Встретили очень хорошо. Зал очень понравился", — ответил Лепс на вопросы журналистов.
Музыкант также выступил в актовом зале учреждения перед медицинским персоналом и ранеными бойцами.
Артист не раз отмечал, что помогать бойцам ВС РФ, которые находятся в зоне СВО, — долг каждого гражданина.
Сам он постоянно поддерживает связь с военнослужащими и командирами различных частей ВС РФ и по возможности оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР.
«
"Как правило, это гуманитарная помощь, связанная с теплым обмундированием, продуктами питания, предметы личной гигиены. На более крупные растраты я, к сожалению, пока не способен", — рассказал Григорий Лепс.
В ДНР с начала проведения СВО артист приезжал более пяти раз, рассказал РИА Новости помощник Лепса.
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ШоубизГригорий ЛепсДенис ПушилинДонецкВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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