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Григорий Лепс встретился в Донецке с ранеными бойцами

Григорий Лепс встретился в Донецке с ранеными бойцами - РИА Новости, 21.08.2023

Григорий Лепс встретился в Донецке с ранеными бойцами

Народный артист России, певец Григорий Лепс вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение имени РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:15

2023-08-21T17:15

2023-08-21T18:17

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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение имени Калинина, где встретился с ранеными бойцами ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости. "Встретили очень хорошо. Зал очень понравился", — ответил Лепс на вопросы журналистов. Музыкант также выступил в актовом зале учреждения перед медицинским персоналом и ранеными бойцами. Артист не раз отмечал, что помогать бойцам ВС РФ, которые находятся в зоне СВО, — долг каждого гражданина.Сам он постоянно поддерживает связь с военнослужащими и командирами различных частей ВС РФ и по возможности оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР. "Как правило, это гуманитарная помощь, связанная с теплым обмундированием, продуктами питания, предметы личной гигиены. На более крупные растраты я, к сожалению, пока не способен", — рассказал Григорий Лепс. В ДНР с начала проведения СВО артист приезжал более пяти раз, рассказал РИА Новости помощник Лепса.

https://ria.ru/20230609/yuta-1877247205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Денис Пушилин и Григорий Лепс навестили раненых в Донецке Денис Пушилин и Григорий Лепс навестили раненых в Донецке 2023-08-21T17:15 true PT0M57S

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Галина Соколова

григорий лепс, денис пушилин, донецк, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, новости шоу-бизнеса, знаменитости