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В Подмосковье легковушка влетела в машину полиции, пострадали пять человек - РИА Новости, 21.08.2023
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16:50 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/legkovushka-1891332820.html
В Подмосковье легковушка влетела в машину полиции, пострадали пять человек
В Подмосковье легковушка влетела в машину полиции, пострадали пять человек - РИА Новости, 21.08.2023
В Подмосковье легковушка влетела в машину полиции, пострадали пять человек
Легковушка выехала на встречную полосу в районе Ногинска и врезалась в полицейский автомобиль, пострадали находившиеся в нем пять человек, сбежавшего водителя... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:50
2023-08-21T16:50
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
ногинск
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Легковушка выехала на встречную полосу в районе Ногинска и врезалась в полицейский автомобиль, пострадали находившиеся в нем пять человек, сбежавшего водителя задержали, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. По предварительным данным ведомства, в понедельник ночью вблизи деревни Щемилово Богородского городского округа москвич 1988 года рождения за рулем легковушки выехал на встречку и столкнулся со служебной машиной полиции. После аварии предполагаемый виновник сбежал, бросив авто. "В результате происшествия трое сотрудников полиции и два пассажира, находившихся в служебной машине, получили телесные повреждения. Один из полицейских и двое граждан госпитализированы. В дальнейшем предполагаемый правонарушитель был установлен и доставлен в отдел полиции", - сказали в ведомстве. Сейчас полицейские проводят проверку, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230821/dtp-1891281965.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), ногинск
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Ногинск
В Подмосковье легковушка влетела в машину полиции, пострадали пять человек

В Ногинске легковушка врезалась в машину полиции, пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСветофор на перекрестке
Светофор на перекрестке - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Светофор на перекрестке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Легковушка выехала на встречную полосу в районе Ногинска и врезалась в полицейский автомобиль, пострадали находившиеся в нем пять человек, сбежавшего водителя задержали, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
По предварительным данным ведомства, в понедельник ночью вблизи деревни Щемилово Богородского городского округа москвич 1988 года рождения за рулем легковушки выехал на встречку и столкнулся со служебной машиной полиции. После аварии предполагаемый виновник сбежал, бросив авто.
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"В результате происшествия трое сотрудников полиции и два пассажира, находившихся в служебной машине, получили телесные повреждения. Один из полицейских и двое граждан госпитализированы. В дальнейшем предполагаемый правонарушитель был установлен и доставлен в отдел полиции", - сказали в ведомстве.
Сейчас полицейские проводят проверку, уточнили в пресс-службе.
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