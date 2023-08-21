https://ria.ru/20230821/legkovushka-1891332820.html

В Подмосковье легковушка влетела в машину полиции, пострадали пять человек

В Подмосковье легковушка влетела в машину полиции, пострадали пять человек - РИА Новости, 21.08.2023

В Подмосковье легковушка влетела в машину полиции, пострадали пять человек

Легковушка выехала на встречную полосу в районе Ногинска и врезалась в полицейский автомобиль, пострадали находившиеся в нем пять человек, сбежавшего водителя... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:50

2023-08-21T16:50

2023-08-21T16:50

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

ногинск

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Легковушка выехала на встречную полосу в районе Ногинска и врезалась в полицейский автомобиль, пострадали находившиеся в нем пять человек, сбежавшего водителя задержали, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. По предварительным данным ведомства, в понедельник ночью вблизи деревни Щемилово Богородского городского округа москвич 1988 года рождения за рулем легковушки выехал на встречку и столкнулся со служебной машиной полиции. После аварии предполагаемый виновник сбежал, бросив авто. "В результате происшествия трое сотрудников полиции и два пассажира, находившихся в служебной машине, получили телесные повреждения. Один из полицейских и двое граждан госпитализированы. В дальнейшем предполагаемый правонарушитель был установлен и доставлен в отдел полиции", - сказали в ведомстве. Сейчас полицейские проводят проверку, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230821/dtp-1891281965.html

https://ria.ru/20230820/dtp-1891100812.html

московская область (подмосковье)

ногинск

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), ногинск