Ученые предрекли австрийским ледникам полное исчезновение
Kronen Zeitung: австрийские ледники в Восточных Альпах исчезнут к 2050 году
© AP Photo / Zoom Tirol / Georg KoechlerВ австрийских Альпах
© AP Photo / Zoom Tirol / Georg Koechler
В австрийских Альпах. Архивное фото
ВЕНА, 21 авг - РИА Новости. Ледники Австрии в Восточных Альпах исчезнут самое позднее к 2050 году, прогнозируют гляциологи из Австрийской академии наук (ÖAW). Об этом пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на комментарии ученых.
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"Ледниковые ландшафты Австрии исчезают с такой скоростью, о которой еще несколько лет назад никто не мог и подумать", - пишет газета. По их словам, то, что это может произойти так быстро, стало ясно только в последние годы. По сравнению с предыдущими прогнозами ученые изменили свои прогнозы на "несколько десятилетий". "Самое позднее к 2050 году они станут историей в Восточных Альпах", - приводит издание новые прогнозы ученых.
Так, уточняется, что в самых верхних частях ледников, расположенных выше 3000 метров над уровнем моря, на Ямшпитцене и Драйлендершпитцене, которые находятся между Тиролем, Форарльбергом и Швейцарией, в этом году вообще нет снега. Тогда как раньше в конце лета две трети поверхности горы было покрыто снегом, а осенью обычно оставалось до трех метров зимнего снега. Теперь зимой выпадает всего три-четыре метра снега, который полностью сходит летом. А летние снегопады, из-за которых таяние приостанавливалось на несколько недель, сегодня практически отсутствуют.
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"В итоге в таких климатических условиях дальний лед не имеет шансов на восстановление. Наоборот, он заметно крошится, распадаясь на отдельные ледяные поля... В результате он быстро разрушается", - сказала гляциолог Института междисциплинарных горных исследований Австрийской академии наук в Инсбруке Андреа Фишер в комментарии изданию.
По ее словам, эти быстрые изменения можно рассматривать как новую эру. "Масштабный распад ледников - это новое явление, которое мы наблюдаем в таком виде всего три-четыре года", - пояснила Фишер, отметив при этом, что исторических прецедентов такой "переходной фазы", подвергнутых научной обработке, не существует.
Ученый отметила, что на фоне быстрого сокращения ледника следует переосмыслить работу систем предупреждения, а также фондов для ликвидации последствий стихийных бедствий и мер по защите.