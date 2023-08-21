https://ria.ru/20230821/kursk-1891251909.html

Власти выделили средства на ремонт вокзала в Курске после атаки дрона

Власти выделили средства на ремонт вокзала в Курске после атаки дрона - РИА Новости, 21.08.2023

Власти выделили средства на ремонт вокзала в Курске после атаки дрона

На восстановление здания вокзала в Курске, поврежденного накануне в результате атаки БПЛА, будет направлено более 100 миллионов рублей, сообщил заместитель... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:44

2023-08-21T12:44

2023-08-21T12:44

курск

курская область

россия

роман старовойт

алексей дедов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891089218_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_e88603df3adc245ef08db1cec2976ded.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На восстановление здания вокзала в Курске, поврежденного накануне в результате атаки БПЛА, будет направлено более 100 миллионов рублей, сообщил заместитель губернатора Алексей Дедов. Губернатор Курской области Роман Старовойт в воскресенье сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу Курска возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Во время ЧП из здания вокзала были оперативно эвакуированы 50 пассажиров, повреждения получили крыша, фасад, первая платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель. "Руководством железной дороги будет определен подрядчик для проведения восстановительных работ. По предварительным расчетам, сумма затрат восстановительных работ составит порядка 104 миллионов рублей", – доложил Дедов в понедельник в ходе оперативного совещания с губернатором. Замгубернатора уточнил, что железнодорожный вокзал станции Курск построен в 1952 году и является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в статусе регионального, а также памятником архитектуры XX века. На фасадах здания расположены скульптуры, изображающие воинов разных родов войск и тружеников тыла, изображение ордена Великой Отечественной войны I степени, присвоенного Курску за ратный подвиг, схематическая карта сражения и картины с эпизодами Курской битвы. "Аварийно-спасательная служба Курской области совместно с представителями подрядной организации, имеющей лицензию для работ на объектах культурного наследия, продолжают демонтаж опасных конструкций на высоте, планируют эту работу в полном объеме завершить на этой неделе", – добавил Дедов.

https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891205910.html

https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891220146.html

курск

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курск, курская область, россия, роман старовойт, алексей дедов, происшествия