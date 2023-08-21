ВС России ведут активные боевые действия под Купянском
Ганчев: ВС России ведут активные боевые действия у Синьковки под Купянском
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинские войска покинули поселок Синьковка под Купянском на фоне активных действий российской армии, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет", — сказал собеседник агентства.
Позднее в эфире телеканала "Россия 24" Ганчев отметил, что в Харьковской области 33 населенных пункта сейчас находятся под контролем России. Он уточнил, что администрация пока имеет доступ только в 17 из них, остальные хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
В середине августа глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщил об эвакуации более 200 жителей из Купянского района. Он также не исключал объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов, речь шла о 12 тысячах человек.
Как заявляли на минувшей неделе в Минобороны, российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении.