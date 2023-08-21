https://ria.ru/20230821/kultura-1890817554.html

Гид по Пушкинской карте: куда сходить бесплатно на самое интересное

Гид по Пушкинской карте: куда сходить бесплатно на самое интересное - РИА Новости, 21.08.2023

Гид по Пушкинской карте: куда сходить бесплатно на самое интересное

Последние приготовления к учебному году стоит разбавить посещением театра или музея. Молодым от 14 до 22 лет в этом поможет проводник в мир культуры — программа РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:00

2023-08-21T08:00

2023-08-21T08:03

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Последние приготовления к учебному году стоит разбавить посещением театра или музея. Молодым от 14 до 22 лет в этом поможет проводник в мир культуры — программа "Пушкинская карта". Как она трансформируется и куда по ней пойти в ближайшее время — в материале РИА Новости.Уведомления для держателей билетов и другие планыВ начале календарного года государство зачисляет на карту пять тысяч рублей. Их можно потратить на мероприятия, участвующие в программе. Сегодня это почти две тысячи музеев, полторы тысячи библиотек, более 800 театров, свыше 500 концертных площадок и кинозалы по всей стране. "Пушкинской карте" 1 сентября исполняется два года, за это время к программе присоединилось около 11 тысяч организаций.Минкультуры анонсировало, что расширит требования к заявкам организаций, а также критерии отбора мероприятий. Изменения коснутся также процесса покупки и контроля билета. Для этого предлагают использовать специальные сервисы.Пользоваться Пушкинской картой станет удобнее, заверили в Минкультуры. "Для улучшения обслуживания будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене. Возврат денежных средств за билеты в случае отмены предлагается осуществлять без дополнительных заявок от пользователя", — рассказали в ведомстве.Пушкин, Гоголь, Островский: карта для школьной программыПодросткам карта поможет в освоении учебной программы. Например, в афише Малого театра в Москве в сентябре — "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Недоросль" Дениса Фонвизина, "Собачье сердце" Михаила Булгакова, "Пиковая дама" Александра Пушкина, "Три сестры" Антона Чехова, "Не все коту Масленица", "Бедность не порок" и другие пьесы Александра Островского."Волки и овцы" и "На всякого мудреца довольно простоты" Островского также покажут на сцене первого русского профессионального театра — Театра драмы имени Волкова в Ярославле. А еще "Обломова" Ивана Гончарова, "Бедную Лизу" Николая Карамзина, "Анну Каренину" Льва Толстого, "Шинель" Гоголя.В "Мариинском-2" в Санкт-Петербурге по карте можно послушать оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин" по пушкинскому роману в стихах.Николай II, Толстой и народы России: о чем расскажут в музеяхПо карте доступны все крупные музеи. Например, увидеть старинное оружие, царские регалии и троны, а также коронационные костюмы можно в сокровищнице Музеев Московского Кремля — Оружейной палате. А посетители Российского этнографического музея, не покидая Санкт-Петербурга, совершат путешествие по стране рубежа XIX−XX веков, пройдут от Балтики до Чукотки, познакомятся с историей, традициями и обычаями многих народов.До конца августа желающие еще успеют посетить постоянную экспозицию Третьяковской галереи в Москве по абонементу "Туристический билет". В историческом здании хранится более 1,3 тысячи произведений русского искусства от домонгольских икон и мозаик до пейзажной, портретной и исторической живописи, в том числе шедевры Василия Сурикова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Валентина Серова и других. "Искусство XX века" познакомит с разными художественными направлениями.Шестого сентября в Государственном историческом музее в Москве для посетителей откроется выставка "Новороссия", которая познакомит с историей региона, вошедшего в 1764-м в состав Российской империи, расскажет о его геополитической ценности благодаря выходу к Черному морю, о значении в охране южных границ. Экспозиция состоит из трех разделов: "Новороссия в составе Российской империи", "Новороссия в составе Украинской ССР", "Новороссия в огне". Ее также можно осмотреть с Пушкинской картой.До 11 сентября в филиале Исторического музея в Туле работает выставка "Николай II. Семья и престол", где представлены в фотографиях все этапы жизни монарха, 155-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. О другом юбиляре, авторе романов "Война и мир" и "Анна Каренина" Льве Толстом (со дня его рождения исполняется 195 лет) расскажут на экскурсии в Ясной Поляне недалеко от Самоварной столицы.Подробную афишу Пушкинской карты можно найти на портале.

https://ria.ru/20230707/muzey-1882733030.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

культура, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), театр, музеи, кино и сериалы, что посмотреть , что почитать, третьяковская галерея, исторический музей, москва, санкт-петербург, выставки