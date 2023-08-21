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Гид по Пушкинской карте: куда сходить бесплатно на самое интересное - РИА Новости, 21.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 21.08.2023 (обновлено: 08:03 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/kultura-1890817554.html
Гид по Пушкинской карте: куда сходить бесплатно на самое интересное
Гид по Пушкинской карте: куда сходить бесплатно на самое интересное - РИА Новости, 21.08.2023
Гид по Пушкинской карте: куда сходить бесплатно на самое интересное
Последние приготовления к учебному году стоит разбавить посещением театра или музея. Молодым от 14 до 22 лет в этом поможет проводник в мир культуры — программа РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:00
2023-08-21T08:03
культура
культура
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
театр
музеи
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Последние приготовления к учебному году стоит разбавить посещением театра или музея. Молодым от 14 до 22 лет в этом поможет проводник в мир культуры — программа "Пушкинская карта". Как она трансформируется и куда по ней пойти в ближайшее время — в материале РИА Новости.Уведомления для держателей билетов и другие планыВ начале календарного года государство зачисляет на карту пять тысяч рублей. Их можно потратить на мероприятия, участвующие в программе. Сегодня это почти две тысячи музеев, полторы тысячи библиотек, более 800 театров, свыше 500 концертных площадок и кинозалы по всей стране. "Пушкинской карте" 1 сентября исполняется два года, за это время к программе присоединилось около 11 тысяч организаций.Минкультуры анонсировало, что расширит требования к заявкам организаций, а также критерии отбора мероприятий. Изменения коснутся также процесса покупки и контроля билета. Для этого предлагают использовать специальные сервисы.Пользоваться Пушкинской картой станет удобнее, заверили в Минкультуры. &quot;Для улучшения обслуживания будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене. Возврат денежных средств за билеты в случае отмены предлагается осуществлять без дополнительных заявок от пользователя&quot;, — рассказали в ведомстве.Пушкин, Гоголь, Островский: карта для школьной программыПодросткам карта поможет в освоении учебной программы. Например, в афише Малого театра в Москве в сентябре — "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Недоросль" Дениса Фонвизина, "Собачье сердце" Михаила Булгакова, "Пиковая дама" Александра Пушкина, "Три сестры" Антона Чехова, "Не все коту Масленица", "Бедность не порок" и другие пьесы Александра Островского."Волки и овцы" и "На всякого мудреца довольно простоты" Островского также покажут на сцене первого русского профессионального театра — Театра драмы имени Волкова в Ярославле. А еще "Обломова" Ивана Гончарова, "Бедную Лизу" Николая Карамзина, "Анну Каренину" Льва Толстого, "Шинель" Гоголя.В "Мариинском-2" в Санкт-Петербурге по карте можно послушать оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин" по пушкинскому роману в стихах.Николай II, Толстой и народы России: о чем расскажут в музеяхПо карте доступны все крупные музеи. Например, увидеть старинное оружие, царские регалии и троны, а также коронационные костюмы можно в сокровищнице Музеев Московского Кремля — Оружейной палате. А посетители Российского этнографического музея, не покидая Санкт-Петербурга, совершат путешествие по стране рубежа XIX−XX веков, пройдут от Балтики до Чукотки, познакомятся с историей, традициями и обычаями многих народов.До конца августа желающие еще успеют посетить постоянную экспозицию Третьяковской галереи в Москве по абонементу "Туристический билет". В историческом здании хранится более 1,3 тысячи произведений русского искусства от домонгольских икон и мозаик до пейзажной, портретной и исторической живописи, в том числе шедевры Василия Сурикова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Валентина Серова и других. "Искусство XX века" познакомит с разными художественными направлениями.Шестого сентября в Государственном историческом музее в Москве для посетителей откроется выставка "Новороссия", которая познакомит с историей региона, вошедшего в 1764-м в состав Российской империи, расскажет о его геополитической ценности благодаря выходу к Черному морю, о значении в охране южных границ. Экспозиция состоит из трех разделов: "Новороссия в составе Российской империи", "Новороссия в составе Украинской ССР", "Новороссия в огне". Ее также можно осмотреть с Пушкинской картой.До 11 сентября в филиале Исторического музея в Туле работает выставка "Николай II. Семья и престол", где представлены в фотографиях все этапы жизни монарха, 155-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. О другом юбиляре, авторе романов "Война и мир" и "Анна Каренина" Льве Толстом (со дня его рождения исполняется 195 лет) расскажут на экскурсии в Ясной Поляне недалеко от Самоварной столицы.Подробную афишу Пушкинской карты можно найти на портале.
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Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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культура, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), театр, музеи, кино и сериалы, что посмотреть , что почитать, третьяковская галерея, исторический музей, москва, санкт-петербург, выставки
Культура, Культура, Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Театр, Музеи, Кино и сериалы, что посмотреть , что почитать, Третьяковская галерея, Исторический музей, Москва, Санкт-Петербург, Выставки

Гид по Пушкинской карте: куда сходить бесплатно на самое интересное

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗрители во время спектакля
Зрители во время спектакля - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Последние приготовления к учебному году стоит разбавить посещением театра или музея. Молодым от 14 до 22 лет в этом поможет проводник в мир культуры — программа "Пушкинская карта". Как она трансформируется и куда по ней пойти в ближайшее время — в материале РИА Новости.

Уведомления для держателей билетов и другие планы

В начале календарного года государство зачисляет на карту пять тысяч рублей. Их можно потратить на мероприятия, участвующие в программе.
Сегодня это почти две тысячи музеев, полторы тысячи библиотек, более 800 театров, свыше 500 концертных площадок и кинозалы по всей стране. "Пушкинской карте" 1 сентября исполняется два года, за это время к программе присоединилось около 11 тысяч организаций.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Презентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"

Привлечь посетителей с помощью Пушкинской карты стремятся даже компании, деятельность которых с трудом можно назвать культурной. Поэтому власти уделяют особое внимание содержательному наполнению мероприятий, включенных в программу.

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Минкультуры анонсировало, что расширит требования к заявкам организаций, а также критерии отбора мероприятий.
Изменения коснутся также процесса покупки и контроля билета. Для этого предлагают использовать специальные сервисы.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОчередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке
Очередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Очередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке
Пользоваться Пушкинской картой станет удобнее, заверили в Минкультуры.
«

"Для улучшения обслуживания будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене. Возврат денежных средств за билеты в случае отмены предлагается осуществлять без дополнительных заявок от пользователя", — рассказали в ведомстве.

Пушкин, Гоголь, Островский: карта для школьной программы

Подросткам карта поможет в освоении учебной программы. Например, в афише Малого театра в Москве в сентябре — "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Недоросль" Дениса Фонвизина, "Собачье сердце" Михаила Булгакова, "Пиковая дама" Александра Пушкина, "Три сестры" Антона Чехова, "Не все коту Масленица", "Бедность не порок" и другие пьесы Александра Островского.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПамятник Александру Островскому у здания Малого театра
Малый театр отмечает 195-летие - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Памятник Александру Островскому у здания Малого театра
"Волки и овцы" и "На всякого мудреца довольно простоты" Островского также покажут на сцене первого русского профессионального театра — Театра драмы имени Волкова в Ярославле. А еще "Обломова" Ивана Гончарова, "Бедную Лизу" Николая Карамзина, "Анну Каренину" Льва Толстого, "Шинель" Гоголя.
В "Мариинском-2" в Санкт-Петербурге по карте можно послушать оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин" по пушкинскому роману в стихах.
© Фото : Светлана ДавыдоваПервый русский драматический театр имени Волкова
Первый русский драматический театр им. Волкова - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Светлана Давыдова
Первый русский драматический театр имени Волкова

Николай II, Толстой и народы России: о чем расскажут в музеях

По карте доступны все крупные музеи. Например, увидеть старинное оружие, царские регалии и троны, а также коронационные костюмы можно в сокровищнице Музеев Московского Кремля Оружейной палате.
А посетители Российского этнографического музея, не покидая Санкт-Петербурга, совершат путешествие по стране рубежа XIX−XX веков, пройдут от Балтики до Чукотки, познакомятся с историей, традициями и обычаями многих народов.
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкЭкскурсия в одном из залов Оружейной палаты Московского Кремля
Экскурсия в одном из залов Оружейной палаты Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Экскурсия в одном из залов Оружейной палаты Московского Кремля
До конца августа желающие еще успеют посетить постоянную экспозицию Третьяковской галереи в Москве по абонементу "Туристический билет". В историческом здании хранится более 1,3 тысячи произведений русского искусства от домонгольских икон и мозаик до пейзажной, портретной и исторической живописи, в том числе шедевры Василия Сурикова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Валентина Серова и других. "Искусство XX века" познакомит с разными художественными направлениями.
Шестого сентября в Государственном историческом музее в Москве для посетителей откроется выставка "Новороссия", которая познакомит с историей региона, вошедшего в 1764-м в состав Российской империи, расскажет о его геополитической ценности благодаря выходу к Черному морю, о значении в охране южных границ.
Экспозиция состоит из трех разделов: "Новороссия в составе Российской империи", "Новороссия в составе Украинской ССР", "Новороссия в огне". Ее также можно осмотреть с Пушкинской картой.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Здание Государственного исторического музея в Москве
До 11 сентября в филиале Исторического музея в Туле работает выставка "Николай II. Семья и престол", где представлены в фотографиях все этапы жизни монарха, 155-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
О другом юбиляре, авторе романов "Война и мир" и "Анна Каренина" Льве Толстом (со дня его рождения исполняется 195 лет) расскажут на экскурсии в Ясной Поляне недалеко от Самоварной столицы.
Подробную афишу Пушкинской карты можно найти на портале.
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КультураКультураРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)ТеатрМузеиКино и сериалычто посмотретьчто почитатьТретьяковская галереяИсторический музейМоскваСанкт-ПетербургВыставки
 
 
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