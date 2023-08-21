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В ВОЗ оценили версию о естественном происхождении COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2023
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12:51 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/koronavirus-1891253449.html
В ВОЗ оценили версию о естественном происхождении COVID-19
В ВОЗ оценили версию о естественном происхождении COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2023
В ВОЗ оценили версию о естественном происхождении COVID-19
Становится все более вероятным, что COVID-19 имеет скорее естественное происхождение, чем то, что причиной пандемии стала лабораторная утечка, хотя все гипотезы РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:51
2023-08-21T12:51
распространение коронавируса
китай
воз
ухань
тедрос адханом гебрейесус
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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Становится все более вероятным, что COVID-19 имеет скорее естественное происхождение, чем то, что причиной пандемии стала лабораторная утечка, хотя все гипотезы по-прежнему рассматриваются, заявил в интервью Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар. "Становится все более понятным, что естественное происхождение (COVID-19 – ред.) гораздо более вероятно. Но невозможно игнорировать географию, игнорировать центр (Уханьскую лабораторию - ред.)", - приводит издание его слова. Фаррар уточнил, что он по-прежнему открыт для любых предположений о происхождении COVID-19, включая случайную утечку из лаборатории Института вирусологии в Ухане или его передачу животными, продаваемыми на рынках города. Эксперт ВОЗ подчеркнул, что поддерживает идею новой миссии организации в Китай для определения источника заболевания, но только в том случае, если Пекин проявит "реальную готовность" поделиться всей информацией. "Я не уверен, что мы это (организацию новой миссии в Китай – ред.) сделаем", - добавил он. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным продуктовым рынком. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. В 2021 году гендиректор ВОЗ сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других. В марте 2021 года ВОЗ опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты. В начале марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления ФБР США о лабораторном происхождении коронавируса, подчеркнула, что Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19.
https://ria.ru/20230811/koronavirus-1889524496.html
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китай
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распространение коронавируса, китай, воз, ухань, тедрос адханом гебрейесус
Распространение коронавируса, Китай, ВОЗ, Ухань, Тедрос Адханом Гебрейесус
В ВОЗ оценили версию о естественном происхождении COVID-19

Эксперт ВОЗ: версия о естественном происхождении COVID-19 все более вероятна

© РИА Новости / Мигель Кандела | Перейти в медиабанкМедицинский работник в защитном костюме в общественном центре тестирования в Китае
Медицинский работник в защитном костюме в общественном центре тестирования в Китае - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Медицинский работник в защитном костюме в общественном центре тестирования в Китае. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Становится все более вероятным, что COVID-19 имеет скорее естественное происхождение, чем то, что причиной пандемии стала лабораторная утечка, хотя все гипотезы по-прежнему рассматриваются, заявил в интервью Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.
"Становится все более понятным, что естественное происхождение (COVID-19 – ред.) гораздо более вероятно. Но невозможно игнорировать географию, игнорировать центр (Уханьскую лабораторию - ред.)", - приводит издание его слова.
Фаррар уточнил, что он по-прежнему открыт для любых предположений о происхождении COVID-19, включая случайную утечку из лаборатории Института вирусологии в Ухане или его передачу животными, продаваемыми на рынках города.
Эксперт ВОЗ подчеркнул, что поддерживает идею новой миссии организации в Китай для определения источника заболевания, но только в том случае, если Пекин проявит "реальную готовность" поделиться всей информацией. "Я не уверен, что мы это (организацию новой миссии в Китай – ред.) сделаем", - добавил он.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным продуктовым рынком. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
В 2021 году гендиректор ВОЗ сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других.
В марте 2021 года ВОЗ опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты. В начале марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления ФБР США о лабораторном происхождении коронавируса, подчеркнула, что Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19.
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Распространение коронавирусаКитайВОЗУханьТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
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