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МИД Турции вызвал дипломатов Дании и Нидерландов из-за осквернения Корана - РИА Новости, 21.08.2023
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17:19 21.08.2023 (обновлено: 17:43 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/koran-1891338723.html
МИД Турции вызвал дипломатов Дании и Нидерландов из-за осквернения Корана
МИД Турции вызвал дипломатов Дании и Нидерландов из-за осквернения Корана - РИА Новости, 21.08.2023
МИД Турции вызвал дипломатов Дании и Нидерландов из-за осквернения Корана
Сотрудников посольств Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за акций по осквернению Корана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:19
2023-08-21T17:43
в мире
дания
нидерланды
турция
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АНКАРА, 21 авг — РИА Новости. Сотрудников посольств Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за акций по осквернению Корана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре и посол-секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны сегодня в наше министерство в связи с продолжающимися сожжениями Корана перед нашим посольством в Копенгагене, посольством в Гааге и посольствами некоторых мусульманских стран" — рассказал собеседник агентства.По данным источника, до дипломатов довели озабоченность "этими подлыми нападениями". Также им выразили решительный протест.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама состоялась резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Затем последовали еще несколько таких акций. В частности, Коран несколько раз сжигали в Дании. На прошлой неделе нидерландские радикалы разорвали и растоптали священную книгу во время манифестации перед посольством Турции в Гааге. Инциденты вызвали волну возмущения в мусульманском мире. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.Как подчеркнули в МИД России, безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям. Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану считается преступлением и что страна намерена всегда придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230821/koran-1891328875.html
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в мире, дания, нидерланды, турция
В мире, Дания, Нидерланды, Турция
МИД Турции вызвал дипломатов Дании и Нидерландов из-за осквернения Корана

МИД Турции вызвал дипломатов Дании и Нидерландов из-за акций по сожжению Корана

© AP Photo / Vahid SalemiКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Коран. Архивное фото
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АНКАРА, 21 авг — РИА Новости. Сотрудников посольств Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за акций по осквернению Корана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
«
"Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре и посол-секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны сегодня в наше министерство в связи с продолжающимися сожжениями Корана перед нашим посольством в Копенгагене, посольством в Гааге и посольствами некоторых мусульманских стран" — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, до дипломатов довели озабоченность "этими подлыми нападениями". Также им выразили решительный протест.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама состоялась резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Затем последовали еще несколько таких акций. В частности, Коран несколько раз сжигали в Дании. На прошлой неделе нидерландские радикалы разорвали и растоптали священную книгу во время манифестации перед посольством Турции в Гааге.
Инциденты вызвали волну возмущения в мусульманском мире. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
Как подчеркнули в МИД России, безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям. Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану считается преступлением и что страна намерена всегда придерживаться этих законодательных правил.
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