https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html
"Не ожидали": в США признали горькую правду о контрнаступлении
"Не ожидали": в США признали горькую правду о контрнаступлении - РИА Новости, 21.08.2023
"Не ожидали": в США признали горькую правду о контрнаступлении
Украинское контрнаступление, повлекшее за собой серьезные потери, проходит тяжелее, чем планировалось, пишет журналист Ишан Тхарур для американской газеты The... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:19
2023-08-21T09:19
2023-08-21T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
артемовский
марк милли
владимир путин
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинское контрнаступление, повлекшее за собой серьезные потери, проходит тяжелее, чем планировалось, пишет журналист Ишан Тхарур для американской газеты The Washington Post."Были опасения, что оно будет проходить тяжело. Однако на практике все оказалось куда сложнее. <…> Киев не смог совершить прорыв", – прокомментировал ситуацию колумнист.Он также отметил, что американские и европейские союзники Украины все более осмотрительны в высказываниях по поводу ее военных успехов."Я говорил пару месяцев назад, что контрнаступление будет долгим, кровавым и медленным. Так и получилось: оно долгое, кровавое и медленное, очень тяжелая борьба", — цитирует Тхарур председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.Обозреватель подчеркнул, что из-за отсутствия успехов Украина будет вынуждена решать конфликт дипломатическим путем.Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891139250.html
https://ria.ru/20230820/plan-1891130683.html
украина
киев
артемовский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, артемовский, марк милли, владимир путин, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Артемовский, Марк Милли, Владимир Путин, Вооруженные силы США, НАТО
"Не ожидали": в США признали горькую правду о контрнаступлении
Washington Post: ситуация с контрнаступлением сложнее, чем ожидалось