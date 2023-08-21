https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html

"Не ожидали": в США признали горькую правду о контрнаступлении

"Не ожидали": в США признали горькую правду о контрнаступлении - РИА Новости, 21.08.2023

"Не ожидали": в США признали горькую правду о контрнаступлении

Украинское контрнаступление, повлекшее за собой серьезные потери, проходит тяжелее, чем планировалось, пишет журналист Ишан Тхарур для американской газеты The... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:19

2023-08-21T09:19

2023-08-21T10:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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артемовский

марк милли

владимир путин

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинское контрнаступление, повлекшее за собой серьезные потери, проходит тяжелее, чем планировалось, пишет журналист Ишан Тхарур для американской газеты The Washington Post."Были опасения, что оно будет проходить тяжело. Однако на практике все оказалось куда сложнее. <…> Киев не смог совершить прорыв", – прокомментировал ситуацию колумнист.Он также отметил, что американские и европейские союзники Украины все более осмотрительны в высказываниях по поводу ее военных успехов."Я говорил пару месяцев назад, что контрнаступление будет долгим, кровавым и медленным. Так и получилось: оно долгое, кровавое и медленное, очень тяжелая борьба", — цитирует Тхарур председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.Обозреватель подчеркнул, что из-за отсутствия успехов Украина будет вынуждена решать конфликт дипломатическим путем.Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891139250.html

https://ria.ru/20230820/plan-1891130683.html

украина

киев

артемовский

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