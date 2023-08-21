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Киберспортсменов Подмосковья наградили за участие во всероссийском конкурсе
Киберспортсменов Подмосковья наградили за участие во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 21.08.2023
Киберспортсменов Подмосковья наградили за участие во всероссийском конкурсе
Мининвест Московской области отметил благодарностями подмосковных участников V Всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:24
2023-08-21T17:24
2023-08-21T17:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мининвест Московской области отметил благодарностями подмосковных участников V Всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований "Кибердром"", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По результатам проведения этапа "Авиационная работа" в Санкт-Петербурге, который является полуфиналом всероссийского конкурса, три команды из Подмосковья прошли в финал. Всего в соревнованиях поучаствовали 22 киберспортсмена из Подмосковья в составе четырех команд, которые были организованы на основе региональных предприятий: АО "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел", АО "НПП "Исток" им. Шокина", АО "Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова" и АО "Центр научно-технических услуг "Динамика". В команды Московской области вошли дети сотрудников промышленных организаций региона, студенты отраслевых вузов, а также молодые специалисты предприятий. Всем участникам соревнований вручили свидетельства о присвоении квалификации оператора наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами, а также благодарственные письма подмосковного Мининвеста. По информации пресс-службы, все подмосковные команды продемонстрировали высокий уровень организации комплекса мероприятий по обеспечению обучения и выполнения конкурсных испытаний среди детей сотрудников организаций промышленности, студентов отраслевых вузов и молодых специалистов предприятий. Достойно представивших регион во всероссийском конкурсе участников наградил благодарственными письмами первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мининвест Московской области отметил благодарностями подмосковных участников V Всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований "Кибердром"", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
По результатам проведения этапа "Авиационная работа" в Санкт-Петербурге
, который является полуфиналом всероссийского конкурса, три команды из Подмосковья прошли в финал.
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Всего в соревнованиях поучаствовали 22 киберспортсмена из Подмосковья в составе четырех команд, которые были организованы на основе региональных предприятий: АО "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел", АО "НПП "Исток" им. Шокина", АО "Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова" и АО "Центр научно-технических услуг "Динамика". В команды Московской области вошли дети сотрудников промышленных организаций региона, студенты отраслевых вузов, а также молодые специалисты предприятий.
Всем участникам соревнований вручили свидетельства о присвоении квалификации оператора наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами, а также благодарственные письма подмосковного Мининвеста.
По информации пресс-службы, все подмосковные команды продемонстрировали высокий уровень организации комплекса мероприятий по обеспечению обучения и выполнения конкурсных испытаний среди детей сотрудников организаций промышленности, студентов отраслевых вузов и молодых специалистов предприятий.
Достойно представивших регион во всероссийском конкурсе участников наградил благодарственными письмами первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.