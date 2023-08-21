https://ria.ru/20230821/konkurs-1891339552.html

Киберспортсменов Подмосковья наградили за участие во всероссийском конкурсе

Киберспортсменов Подмосковья наградили за участие во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 21.08.2023

Киберспортсменов Подмосковья наградили за участие во всероссийском конкурсе

Мининвест Московской области отметил благодарностями подмосковных участников V Всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:24

2023-08-21T17:24

2023-08-21T17:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мининвест Московской области отметил благодарностями подмосковных участников V Всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований "Кибердром"", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По результатам проведения этапа "Авиационная работа" в Санкт-Петербурге, который является полуфиналом всероссийского конкурса, три команды из Подмосковья прошли в финал. Всего в соревнованиях поучаствовали 22 киберспортсмена из Подмосковья в составе четырех команд, которые были организованы на основе региональных предприятий: АО "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел", АО "НПП "Исток" им. Шокина", АО "Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова" и АО "Центр научно-технических услуг "Динамика". В команды Московской области вошли дети сотрудников промышленных организаций региона, студенты отраслевых вузов, а также молодые специалисты предприятий. Всем участникам соревнований вручили свидетельства о присвоении квалификации оператора наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами, а также благодарственные письма подмосковного Мининвеста. По информации пресс-службы, все подмосковные команды продемонстрировали высокий уровень организации комплекса мероприятий по обеспечению обучения и выполнения конкурсных испытаний среди детей сотрудников организаций промышленности, студентов отраслевых вузов и молодых специалистов предприятий. Достойно представивших регион во всероссийском конкурсе участников наградил благодарственными письмами первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

https://ria.ru/20230818/uslugi-1890925982.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)