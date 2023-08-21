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"Ищут варианты": в Британии раскрыли, что готовит Запад за спиной Украины - РИА Новости, 21.08.2023
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11:52 21.08.2023 (обновлено: 13:38 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/konflikt-1891238066.html
"Ищут варианты": в Британии раскрыли, что готовит Запад за спиной Украины
"Ищут варианты": в Британии раскрыли, что готовит Запад за спиной Украины - РИА Новости, 21.08.2023
"Ищут варианты": в Британии раскрыли, что готовит Запад за спиной Украины
Провал украинского контрнаступления заставляет западных партнеров Киева рассматривать альтернативные пути разрешения конфликта, заявил британский военный... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:52
2023-08-21T13:38
в мире
украина
киев
артемовский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления заставляет западных партнеров Киева рассматривать альтернативные пути разрешения конфликта, заявил британский военный аналитик Шон Белл в статье для Sky News ."За кулисами западные лидеры уже ищут варианты", — признался он.В доказательство своего утверждения Белл приводит слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, что Украине необходимо уступить территорию для достижения долгосрочного мира.Эксперт отметил, что огромные потери ВСУ и истощение запасов западной техники также вынуждают союзников Киева пересматривать свою политику.Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html
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украина
киев
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в мире, украина, киев, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Киев, Артемовский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Ищут варианты": в Британии раскрыли, что готовит Запад за спиной Украины

Эксперт Белл: Запад рассматривает невоенные пути решения конфликта на Украине

© AP Photo / Kevin LamarqueСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Kevin Lamarque
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления заставляет западных партнеров Киева рассматривать альтернативные пути разрешения конфликта, заявил британский военный аналитик Шон Белл в статье для Sky News .
"За кулисами западные лидеры уже ищут варианты", — признался он.
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В доказательство своего утверждения Белл приводит слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, что Украине необходимо уступить территорию для достижения долгосрочного мира.
Эксперт отметил, что огромные потери ВСУ и истощение запасов западной техники также вынуждают союзников Киева пересматривать свою политику.
Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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В миреУкраинаКиевАртемовскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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