https://ria.ru/20230821/konflikt-1891238066.html

"Ищут варианты": в Британии раскрыли, что готовит Запад за спиной Украины

"Ищут варианты": в Британии раскрыли, что готовит Запад за спиной Украины - РИА Новости, 21.08.2023

"Ищут варианты": в Британии раскрыли, что готовит Запад за спиной Украины

Провал украинского контрнаступления заставляет западных партнеров Киева рассматривать альтернативные пути разрешения конфликта, заявил британский военный... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:52

2023-08-21T11:52

2023-08-21T13:38

в мире

украина

киев

артемовский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537635_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_4833a2e10e7bcbe7fb3c2dfdde98c915.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления заставляет западных партнеров Киева рассматривать альтернативные пути разрешения конфликта, заявил британский военный аналитик Шон Белл в статье для Sky News ."За кулисами западные лидеры уже ищут варианты", — признался он.В доказательство своего утверждения Белл приводит слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, что Украине необходимо уступить территорию для достижения долгосрочного мира.Эксперт отметил, что огромные потери ВСУ и истощение запасов западной техники также вынуждают союзников Киева пересматривать свою политику.Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891139250.html

украина

киев

артемовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато