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В США выяснили, что Россия получит от войны с НАТО
В США выяснили, что Россия получит от войны с НАТО - РИА Новости, 21.08.2023
В США выяснили, что Россия получит от войны с НАТО
НАТО в украинском вопросе попала в ситуацию, когда любое ее действие доказывает правоту президента Владимира Путина. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T04:29
2023-08-21T04:29
2023-08-21T06:26
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дмитрий песков
вооруженные силы сша
владимир путин
нато
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. НАТО в украинском вопросе попала в ситуацию, когда любое ее действие доказывает правоту президента Владимира Путина. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Если НАТО хотя бы рассмотрит идею о нападении на Россию, это докажет нарратив Путина. <...> Это проигрышная ситуация для НАТО. Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина. Они ничего не могут сделать, кроме как признать, что должны подтолкнуть Украину к переговорам", — рассказал Шаффер.Он пояснил, что многие страны поддерживают точку зрения России в украинском конфликте, и, как следствие, в прокси-войне с НАТО, по многим причинам. В частности, в мире альянс часто рассматривают как агрессора, развязывающего войны в разных точках планеты.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890664202.html
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в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, вооруженные силы сша, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Вооруженные силы США, Владимир Путин, НАТО
В США выяснили, что Россия получит от войны с НАТО
Экс-разведчик США Шаффер: Конфликт НАТО с РФ докажет правоту Путина