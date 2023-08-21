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Московские власти заявили о незаконности экскурсий по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023
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20:50 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/kollektory-1891393700.html
Московские власти заявили о незаконности экскурсий по коллекторам
Московские власти заявили о незаконности экскурсий по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023
Московские власти заявили о незаконности экскурсий по коллекторам
Экскурсии по водосточным коллекторам Москвы незаконны, а оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:50
2023-08-21T20:50
жкх
москва
сергей собянин
происшествия
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экскурсии по водосточным коллекторам Москвы незаконны, а оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента ЖКХ. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поиск пропавших продолжается. "Любые публикации в сети "интернет" о возможности посещения водосточных коллекторов в составе экскурсионных групп являются недостоверной информацией, вводящей в заблуждение пользователей, а оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что водосточные коллекторы предназначены для транспортировки поверхностного стока, собираемого водосточной сетью с городских территорий. Кроме того, в пресс-службе пояснили, что нахождение посторонних лиц внутри водосточных коллекторов строго запрещено. Несанкционированное проникновение в подземные инженерные коммуникации влечет наложение административного штрафа. "Выполнение работ с пребыванием людей в водосточных коллекторах относится к работам повышенной опасности. Они проводятся с оформлением наряда-допуска после прохождения целевого инструктажа. Для пребывания и выполнения любых работ внутри водосточного коллектора необходимо обучение безопасным методам и приемам, спецодежда и спецоборудование", - объяснили в пресс-службе. При этом в пресс-службе отметили, что работы в водосточных колодцах и коллекторах могут производиться только после освобождениях их от воды и исключения возможности внезапного затопления, которое может стать причиной несчастного случая. "Согласно информации АНО "Гидрометеорологическое бюро Москвы и Московской области" 20 августа выпало до 43,3 миллиметров осадков, что составляет до 55% от месячной нормы, что могло способствовать в том числе полному заполнению водосточных коллекторов", - пояснили в пресс-службе. В пресс-службе рассказали, что для предотвращения доступа посторонних лиц в водосточные коллекторы на смотровых колодцах устанавливаются крышки с запорными устройствами. Для предотвращения прохода посторонних лиц по водосточным коллекторам устанавливаются защитные решетки. "Монтаж капитальных конструкций для недопущения несанкционированного пребывания посторонних лиц внутри водосточных коллекторов невозможен в виду необходимости обеспечения беспрепятственного пропуска сточных вод и допуска специалистов и техники для осмотра и очистки русла коллекторов", - добавили в пресс-службе.
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жкх, москва, сергей собянин, происшествия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
ЖКХ, Москва, Сергей Собянин, Происшествия, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Московские власти заявили о незаконности экскурсий по коллекторам

Московские власти заявили о незаконности экскурсий по водосточным коллекторам

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Водосточный коллектор реки Неглинной. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экскурсии по водосточным коллекторам Москвы незаконны, а оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента ЖКХ.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поиск пропавших продолжается.
"Любые публикации в сети "интернет" о возможности посещения водосточных коллекторов в составе экскурсионных групп являются недостоверной информацией, вводящей в заблуждение пользователей, а оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние", - рассказали в пресс-службе.
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В пресс-службе уточнили, что водосточные коллекторы предназначены для транспортировки поверхностного стока, собираемого водосточной сетью с городских территорий.
Кроме того, в пресс-службе пояснили, что нахождение посторонних лиц внутри водосточных коллекторов строго запрещено. Несанкционированное проникновение в подземные инженерные коммуникации влечет наложение административного штрафа.
"Выполнение работ с пребыванием людей в водосточных коллекторах относится к работам повышенной опасности. Они проводятся с оформлением наряда-допуска после прохождения целевого инструктажа. Для пребывания и выполнения любых работ внутри водосточного коллектора необходимо обучение безопасным методам и приемам, спецодежда и спецоборудование", - объяснили в пресс-службе.
При этом в пресс-службе отметили, что работы в водосточных колодцах и коллекторах могут производиться только после освобождениях их от воды и исключения возможности внезапного затопления, которое может стать причиной несчастного случая.
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"Согласно информации АНО "Гидрометеорологическое бюро Москвы и Московской области" 20 августа выпало до 43,3 миллиметров осадков, что составляет до 55% от месячной нормы, что могло способствовать в том числе полному заполнению водосточных коллекторов", - пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе рассказали, что для предотвращения доступа посторонних лиц в водосточные коллекторы на смотровых колодцах устанавливаются крышки с запорными устройствами. Для предотвращения прохода посторонних лиц по водосточным коллекторам устанавливаются защитные решетки.
"Монтаж капитальных конструкций для недопущения несанкционированного пребывания посторонних лиц внутри водосточных коллекторов невозможен в виду необходимости обеспечения беспрепятственного пропуска сточных вод и допуска специалистов и техники для осмотра и очистки русла коллекторов", - добавили в пресс-службе.
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