https://ria.ru/20230821/kollektory-1891393700.html

Московские власти заявили о незаконности экскурсий по коллекторам

Московские власти заявили о незаконности экскурсий по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023

Московские власти заявили о незаконности экскурсий по коллекторам

Экскурсии по водосточным коллекторам Москвы незаконны, а оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:50

2023-08-21T20:50

2023-08-21T20:50

жкх

москва

сергей собянин

происшествия

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экскурсии по водосточным коллекторам Москвы незаконны, а оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента ЖКХ. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поиск пропавших продолжается. "Любые публикации в сети "интернет" о возможности посещения водосточных коллекторов в составе экскурсионных групп являются недостоверной информацией, вводящей в заблуждение пользователей, а оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что водосточные коллекторы предназначены для транспортировки поверхностного стока, собираемого водосточной сетью с городских территорий. Кроме того, в пресс-службе пояснили, что нахождение посторонних лиц внутри водосточных коллекторов строго запрещено. Несанкционированное проникновение в подземные инженерные коммуникации влечет наложение административного штрафа. "Выполнение работ с пребыванием людей в водосточных коллекторах относится к работам повышенной опасности. Они проводятся с оформлением наряда-допуска после прохождения целевого инструктажа. Для пребывания и выполнения любых работ внутри водосточного коллектора необходимо обучение безопасным методам и приемам, спецодежда и спецоборудование", - объяснили в пресс-службе. При этом в пресс-службе отметили, что работы в водосточных колодцах и коллекторах могут производиться только после освобождениях их от воды и исключения возможности внезапного затопления, которое может стать причиной несчастного случая. "Согласно информации АНО "Гидрометеорологическое бюро Москвы и Московской области" 20 августа выпало до 43,3 миллиметров осадков, что составляет до 55% от месячной нормы, что могло способствовать в том числе полному заполнению водосточных коллекторов", - пояснили в пресс-службе. В пресс-службе рассказали, что для предотвращения доступа посторонних лиц в водосточные коллекторы на смотровых колодцах устанавливаются крышки с запорными устройствами. Для предотвращения прохода посторонних лиц по водосточным коллекторам устанавливаются защитные решетки. "Монтаж капитальных конструкций для недопущения несанкционированного пребывания посторонних лиц внутри водосточных коллекторов невозможен в виду необходимости обеспечения беспрепятственного пропуска сточных вод и допуска специалистов и техники для осмотра и очистки русла коллекторов", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230821/chp-1891297482.html

https://ria.ru/20230821/gibel-1891322985.html

https://ria.ru/20230821/digger-1891318021.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, москва, сергей собянин, происшествия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью