https://ria.ru/20230821/kollektory-1891286558.html

В Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам

В Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023

В Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после смертельной экскурсии по московским коллекторам, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:21

2023-08-21T14:21

2023-08-21T17:59

происшествия

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после смертельной экскурсии по московским коллекторам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень, пока найдено тело одного погибшего. По его словам, участвовать в этой экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались."В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал источник.Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок вплоть до 10 лет.

https://ria.ru/20230821/nakazanie-1891267589.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью