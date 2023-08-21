https://ria.ru/20230821/kollektory-1891286558.html
В Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам
В Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023
В Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после смертельной экскурсии по московским коллекторам, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:21
2023-08-21T14:21
2023-08-21T17:59
происшествия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809668981_0:220:2859:1828_1920x0_80_0_0_f9179d209d7eb8c1b1d47354ba425092.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после смертельной экскурсии по московским коллекторам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень, пока найдено тело одного погибшего. По его словам, участвовать в этой экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались."В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал источник.Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок вплоть до 10 лет.
https://ria.ru/20230821/nakazanie-1891267589.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809668981_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_9a6cd1012f6280217905f2f3885d8406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам
В Москве возбудили уголовное дело после смертельной экскурсии по коллекторам
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после смертельной экскурсии по московским коллекторам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень, пока найдено тело одного погибшего. По его словам, участвовать в этой экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал источник.
Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок вплоть до 10 лет.
В ГД предложили ввести наказание за проникновение на подземные объекты