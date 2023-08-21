https://ria.ru/20230821/kollektor-1891387859.html

Диггер: организатор смертельной экскурсии по коллектору находится в СК

Диггер: организатор смертельной экскурсии по коллектору находится в СК - РИА Новости, 21.08.2023

Диггер: организатор смертельной экскурсии по коллектору находится в СК

Организатором пропавшей экскурсии по московскому коллектору был Никита Дубас, сейчас он находится в Следственном комитете, гид группы не выходит на связь,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:59

2023-08-21T19:59

2023-08-21T19:59

происшествия

москва

сергей собянин

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Организатором пропавшей экскурсии по московскому коллектору был Никита Дубас, сейчас он находится в Следственном комитете, гид группы не выходит на связь, рассказал РИА Новости его знакомый, столичный диггер Даниил Давыдов. Он отметил, что Дубас был организатором экскурсии и в момент ЧП находился в Белоруссии. В три часа ночи, узнав о происшествии, он выехал в Москву, и уже утром "общался" с правоохранительными органами. "Я ему (Никите Дубасу - ред.) звонил буквально 10 минут назад, он находится сейчас в Следственном комитете", - сказал собеседник агентства, не уточняя каких-либо подробностей. Давыдов также рассказал, что проводником пропавшей группы людей был другой диггер, Константин Филиппов. "Константин по каким-то причинам не посмотрел прогноз погоды и в какой-то момент перестал выходить на связь. Мне позвонил Никита Дубас из Белоруссии, сказал, что Костя не отвечает", - сказал диггер. При этом он не исключил, что Дубас был в курсе планов Филиппова вести группу в коллектор в воскресенье, поскольку экскурсии согласовывались с ним и проводились по расписанию. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поиск пропавших продолжается.

https://ria.ru/20230821/chp-1891297482.html

https://ria.ru/20230821/nakazanie-1891267589.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, сергей собянин, гибель участников экскурсии по московскому подземелью, следственный комитет россии (ск рф)