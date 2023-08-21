https://ria.ru/20230821/kollektor-1891387859.html
Диггер: организатор смертельной экскурсии по коллектору находится в СК
Диггер: организатор смертельной экскурсии по коллектору находится в СК - РИА Новости, 21.08.2023
Диггер: организатор смертельной экскурсии по коллектору находится в СК
Организатором пропавшей экскурсии по московскому коллектору был Никита Дубас, сейчас он находится в Следственном комитете, гид группы не выходит на связь,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:59
2023-08-21T19:59
2023-08-21T19:59
происшествия
москва
сергей собянин
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Организатором пропавшей экскурсии по московскому коллектору был Никита Дубас, сейчас он находится в Следственном комитете, гид группы не выходит на связь, рассказал РИА Новости его знакомый, столичный диггер Даниил Давыдов. Он отметил, что Дубас был организатором экскурсии и в момент ЧП находился в Белоруссии. В три часа ночи, узнав о происшествии, он выехал в Москву, и уже утром "общался" с правоохранительными органами. "Я ему (Никите Дубасу - ред.) звонил буквально 10 минут назад, он находится сейчас в Следственном комитете", - сказал собеседник агентства, не уточняя каких-либо подробностей. Давыдов также рассказал, что проводником пропавшей группы людей был другой диггер, Константин Филиппов. "Константин по каким-то причинам не посмотрел прогноз погоды и в какой-то момент перестал выходить на связь. Мне позвонил Никита Дубас из Белоруссии, сказал, что Костя не отвечает", - сказал диггер. При этом он не исключил, что Дубас был в курсе планов Филиппова вести группу в коллектор в воскресенье, поскольку экскурсии согласовывались с ним и проводились по расписанию. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поиск пропавших продолжается.
https://ria.ru/20230821/chp-1891297482.html
https://ria.ru/20230821/nakazanie-1891267589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей собянин, гибель участников экскурсии по московскому подземелью, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью, Следственный комитет России (СК РФ)
Диггер: организатор смертельной экскурсии по коллектору находится в СК
Диггер: организатор пропавшей экскурсии по московскому коллектору находится в СК
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Организатором пропавшей экскурсии по московскому коллектору был Никита Дубас, сейчас он находится в Следственном комитете, гид группы не выходит на связь, рассказал РИА Новости его знакомый, столичный диггер Даниил Давыдов.
Он отметил, что Дубас был организатором экскурсии и в момент ЧП находился в Белоруссии. В три часа ночи, узнав о происшествии, он выехал в Москву, и уже утром "общался" с правоохранительными органами.
«
"Я ему (Никите Дубасу - ред.) звонил буквально 10 минут назад, он находится сейчас в Следственном комитете", - сказал собеседник агентства, не уточняя каких-либо подробностей.
Давыдов также рассказал, что проводником пропавшей группы людей был другой диггер, Константин Филиппов.
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«
"Константин по каким-то причинам не посмотрел прогноз погоды и в какой-то момент перестал выходить на связь. Мне позвонил Никита Дубас из Белоруссии, сказал, что Костя не отвечает", - сказал диггер.
При этом он не исключил, что Дубас был в курсе планов Филиппова вести группу в коллектор в воскресенье, поскольку экскурсии согласовывались с ним и проводились по расписанию.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве
, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Мэр столицы Сергей Собянин
заявил, что поиск пропавших продолжается.
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