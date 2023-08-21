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В ГД попросили Краснова взять под контроль дело о гибели людей в коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023
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19:19 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/kollektor-1891382677.html
В ГД попросили Краснова взять под контроль дело о гибели людей в коллекторе
В ГД попросили Краснова взять под контроль дело о гибели людей в коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023
В ГД попросили Краснова взять под контроль дело о гибели людей в коллекторе
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова разобраться в деле гибели людей в московском... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:19
2023-08-21T19:19
происшествия
москва
игорь краснов
госдума рф
яна лантратова
сергей собянин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова разобраться в деле гибели людей в московском коллекторе и взять это дело под личный контроль. "Прошу вас, уважаемый Игорь Викторович, взять дело под личный контроль и провести проверку по фактам, указанным в публикациях средств массовой информации и в моем депутатском запросе, а в случае их подтверждения - принять необходимые меры реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - приводит Лантратова в своем телеграм-канале текст запроса. Она добавила, что московские диггеры обсуждают случившееся и опасаются, что после гибели людей введут уголовную ответственность за проникновение в городские коллекторы и экскурсии прекратятся. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Позднее в понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поиск пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе продолжается, он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
https://ria.ru/20230821/digger-1891318021.html
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происшествия, москва, игорь краснов, госдума рф, яна лантратова, сергей собянин
Происшествия, Москва, Игорь Краснов, Госдума РФ, Яна Лантратова, Сергей Собянин
В ГД попросили Краснова взять под контроль дело о гибели людей в коллекторе

В Госдуме попросили Краснова взять под контроль дело о гибели людей в коллекторе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова разобраться в деле гибели людей в московском коллекторе и взять это дело под личный контроль.
«
"Прошу вас, уважаемый Игорь Викторович, взять дело под личный контроль и провести проверку по фактам, указанным в публикациях средств массовой информации и в моем депутатском запросе, а в случае их подтверждения - принять необходимые меры реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - приводит Лантратова в своем телеграм-канале текст запроса.
Коллектор реки Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Экскурсии под землей не проводятся даже при слабом дожде, рассказал диггер
Вчера, 15:43
Она добавила, что московские диггеры обсуждают случившееся и опасаются, что после гибели людей введут уголовную ответственность за проникновение в городские коллекторы и экскурсии прекратятся.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Позднее в понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поиск пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе продолжается, он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
СМИ: в Москве нашли тело четвертого участника экскурсии по коллекторам
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ПроисшествияМоскваИгорь КрасновГосдума РФЯна ЛантратоваСергей Собянин
 
 
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