https://ria.ru/20230821/kollektor-1891382677.html

В ГД попросили Краснова взять под контроль дело о гибели людей в коллекторе

В ГД попросили Краснова взять под контроль дело о гибели людей в коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023

В ГД попросили Краснова взять под контроль дело о гибели людей в коллекторе

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова разобраться в деле гибели людей в московском... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:19

2023-08-21T19:19

2023-08-21T19:19

происшествия

москва

игорь краснов

госдума рф

яна лантратова

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840060_0:35:3128:1795_1920x0_80_0_0_bdbd5f5c1d09292e481e3eac32383711.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова разобраться в деле гибели людей в московском коллекторе и взять это дело под личный контроль. "Прошу вас, уважаемый Игорь Викторович, взять дело под личный контроль и провести проверку по фактам, указанным в публикациях средств массовой информации и в моем депутатском запросе, а в случае их подтверждения - принять необходимые меры реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - приводит Лантратова в своем телеграм-канале текст запроса. Она добавила, что московские диггеры обсуждают случившееся и опасаются, что после гибели людей введут уголовную ответственность за проникновение в городские коллекторы и экскурсии прекратятся. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Позднее в понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поиск пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе продолжается, он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

https://ria.ru/20230821/digger-1891318021.html

https://ria.ru/20230821/telo-1891350233.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, игорь краснов, госдума рф, яна лантратова, сергей собянин