https://ria.ru/20230821/kino-1891225653.html

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 21.08.2023

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил прокат со сборами в 177,1 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:16

2023-08-21T11:16

2023-08-21T11:16

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил прокат со сборами в 177,1 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку в прокате стран СНГ занял российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 58,4 миллиона рублей. Следующим в рейтинге проката в странах СНГ без России и Белоруссии идет премьера "Синий жук" с кассой в 31,5 миллионов рублей. По сюжету которой главный герой получает костюм инопланетного скарабея "Синего Жука", наделяющего его сверхспособностями. На четвертой строчке расположился режиссерский дебют братьев Филиппу в жанре ужасов "Два, три, демон приди!", собравший 30,9 миллиона рублей за уикенд. Пятую строчку рейтинга кинопроката в странах СНГ заняла российская комедия "За Палыча!", собравшая более 25,1 миллионов рублей за уикенд.

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технологии, россия, белоруссия, снг, кино и сериалы