https://ria.ru/20230821/kino-1891225653.html
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 21.08.2023
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил прокат со сборами в 177,1 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:16
2023-08-21T11:16
2023-08-21T11:16
культура
технологии
россия
белоруссия
снг
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884008248_227:0:3335:1748_1920x0_80_0_0_d1bb0f8c215d480da14a6e12a7181400.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил прокат со сборами в 177,1 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку в прокате стран СНГ занял российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 58,4 миллиона рублей. Следующим в рейтинге проката в странах СНГ без России и Белоруссии идет премьера "Синий жук" с кассой в 31,5 миллионов рублей. По сюжету которой главный герой получает костюм инопланетного скарабея "Синего Жука", наделяющего его сверхспособностями. На четвертой строчке расположился режиссерский дебют братьев Филиппу в жанре ужасов "Два, три, демон приди!", собравший 30,9 миллиона рублей за уикенд. Пятую строчку рейтинга кинопроката в странах СНГ заняла российская комедия "За Палыча!", собравшая более 25,1 миллионов рублей за уикенд.
https://ria.ru/20230512/kino-1871346444.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884008248_554:0:2885:1748_1920x0_80_0_0_a9e67d602aca2954d3267fa66fb74b18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, белоруссия, снг, кино и сериалы
Культура, Технологии, Россия, Белоруссия, СНГ, Кино и сериалы
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил прокат со сборами в 177,1 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Вторую строчку в прокате стран СНГ занял российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 58,4 миллиона рублей.
Следующим в рейтинге проката в странах СНГ без России и Белоруссии идет премьера "Синий жук" с кассой в 31,5 миллионов рублей. По сюжету которой главный герой получает костюм инопланетного скарабея "Синего Жука", наделяющего его сверхспособностями.
На четвертой строчке расположился режиссерский дебют братьев Филиппу в жанре ужасов "Два, три, демон приди!", собравший 30,9 миллиона рублей за уикенд.
Пятую строчку рейтинга кинопроката в странах СНГ заняла российская комедия "За Палыча!", собравшая более 25,1 миллионов рублей за уикенд.
"Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката