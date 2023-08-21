https://ria.ru/20230821/khimki-1891336093.html

Программа модернизации системы теплоснабжения в Химках выполнена на 82%

Программа модернизации системы теплоснабжения в Химках выполнена на 82% - РИА Новости, 21.08.2023

Программа модернизации системы теплоснабжения в Химках выполнена на 82%

Первый этап модернизации системы теплоснабжения, который стартовал весной этого года, планируется завершить к сентябрю; уже готовы 11 участков из 15... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:06

2023-08-21T17:06

2023-08-21T17:06

химки

мосэнерго

жкх

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первый этап модернизации системы теплоснабжения, который стартовал весной этого года, планируется завершить к сентябрю; уже готовы 11 участков из 15 запланированных, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "На сегодняшний день процент исполнения программы на этот год - 81,5%. Из 15 участков - 11 уже модернизировали. Это коснулось 190 домов и 60 тысяч человек, которые получили совершенно в другом качестве теплоснабжение. Осталось четыре адреса - это улица Железнодорожная, Парковая, Лавочкина и Юбилейный проспект. Работы там планируем завершить с опережением графика уже к 1 сентября", - отметил главу городского округа Химки Дмитрий Волошин, слова которого привели в пресс-службе. Новые трубы уже проложили на 11 участках. В общей сложности в рамках первого этапа инвестиционной программы Теплоснабжающей компании (ТСК) "Мосэнерго" заменят 15 участков теплосети, к которым подключены 302 многоквартирных дома - в них проживают более 81 тысячи химчан. Перечень адресов сформировали с учетом частоты прорывов в прошлом отопительном сезоне, говорится в сообщении. Всего в рамках трехлетней инвестпрограммы ТСК "Мосэнерго" в Химках заменят 42 участка - 26 километров теплосети, а также отремонтируют 460 километров трубопровода. В общей сложности качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч химчан. "Мы стартовали сразу после осенне-зимнего периода. Это дало нам некий лаг по времени. Поэтому вместо 15 сентября мы хотим эти четыре оставшихся участка постараться завершить до 1 сентября, чтобы к школе уже выполнить благоустройство. На 2024 год у нас программа готова - тоже не менее 15 участков сети будем делать и плюс еще в рамках ремонтной программы достаточно большой объем работы", - цитирует пресс-служба генерального директора ТСК "Мосэнерго" Дениса Горяинова. Трехлетнюю инвестиционную программу в Химках разработали при поддержке губернатора Андрея Воробьева и Министерства энергетики Московской области. На реализацию проекта выделили более 1,7 миллиарда рублей. Работы по замене сетей завершат в 2025 году, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230725/bezrabotitsa-1886196232.html

химки

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, мосэнерго, жкх