https://ria.ru/20230821/kharkov-1891265295.html

Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области

Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2023

Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области

В Харьковской области 33 населенных пункта сейчас находятся под контролем России, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Харьковской области РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:33

2023-08-21T13:33

2023-08-21T13:47

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

украина

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Харьковской области 33 населенных пункта сейчас находятся под контролем России, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Тридцать три населенных пункта, которые освобождены уже от военнослужащих Украины и наемников западных", - сказал Ганчев.Он уточнил, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 17 населенных пунктов из 33: остальные населенные пункты хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.

https://ria.ru/20230821/kupyansk-1891257513.html

харьковская область

россия

украина

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харьковская область, россия, украина