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Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 21.08.2023 (обновлено: 13:47 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/kharkov-1891265295.html
Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области
Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2023
Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области
В Харьковской области 33 населенных пункта сейчас находятся под контролем России, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Харьковской области РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:33
2023-08-21T13:47
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Харьковской области 33 населенных пункта сейчас находятся под контролем России, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Тридцать три населенных пункта, которые освобождены уже от военнослужащих Украины и наемников западных", - сказал Ганчев.Он уточнил, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 17 населенных пунктов из 33: остальные населенные пункты хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
https://ria.ru/20230821/kupyansk-1891257513.html
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харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина
Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области

Ганчев: ВС России контролируют 33 населенных пункта в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Харьковской области 33 населенных пункта сейчас находятся под контролем России, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Тридцать три населенных пункта, которые освобождены уже от военнослужащих Украины и наемников западных", - сказал Ганчев.
Он уточнил, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 17 населенных пунктов из 33: остальные населенные пункты хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраина
 
 
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