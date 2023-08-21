https://ria.ru/20230821/kharkov-1891265295.html
Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области
Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2023
Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области
В Харьковской области 33 населенных пункта сейчас находятся под контролем России, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Харьковской области РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:33
2023-08-21T13:33
2023-08-21T13:47
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Харьковской области 33 населенных пункта сейчас находятся под контролем России, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Тридцать три населенных пункта, которые освобождены уже от военнослужащих Украины и наемников западных", - сказал Ганчев.Он уточнил, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 17 населенных пунктов из 33: остальные населенные пункты хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
https://ria.ru/20230821/kupyansk-1891257513.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина
Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области
Ганчев: ВС России контролируют 33 населенных пункта в Харьковской области