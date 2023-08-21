https://ria.ru/20230821/khakery-1891298291.html

В Кишиневе хакеры потребовали выкуп за базу данных пациентов больницы

В Кишиневе хакеры потребовали выкуп за базу данных пациентов больницы - РИА Новости, 21.08.2023

В Кишиневе хакеры потребовали выкуп за базу данных пациентов больницы

Одна из ведущих больниц в Кишиневе подверглась атаке хакеров, которые потребовали выкуп за восстановление доступа к персональным данным пациентов, заявил в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:56

2023-08-21T14:56

2023-08-21T14:56

в мире

кишинев

ион чебан

майя санду

молдавия

дорин речан

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КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Одна из ведущих больниц в Кишиневе подверглась атаке хакеров, которые потребовали выкуп за восстановление доступа к персональным данным пациентов, заявил в понедельник мэр молдавской столицы Ион Чебан. "Муниципальная больница "Святая Троица" подверглась серьезной кибератаке, хакеры потребовали деньги за базы данных пациентов, зашифрованных ими же. Я проинформировал Службу информации и безопасности об инциденте", - сказал Чебан в ходе оперативного заседания управлений мэрии Кишинева, которое транслировалось в социальных сетях. Мэр Кишинева высказал опасение, что личные данные пациентов могли быть использованы для компрометации, включая конфиденциальную информацию о лечении. "Я попросил руководство больницы убедиться, что личные данные пациентов не затронуты", - подытожил Чебан. В ноябре прошлого года хакеры взломали официальный Telegram-канал президента Молдавии Майи Санду, а также личные аккаунты мессенджера ряда министров и высокопоставленных чиновников. В сети также были опубликованы распечатки телефонных переговоров министра экономики Дмитрия Алайбы, экс-главы МВД Анны Ревенко, экс-секретаря совбеза (ныне премьер-министр) Дорина Речана, и.о. генпрокурора Иона Мунтяну.

https://ria.ru/20230808/khakery-1888951733.html

https://ria.ru/20230817/bolsonaru-1890708777.html

кишинев

молдавия

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в мире, кишинев, ион чебан, майя санду, молдавия, дорин речан