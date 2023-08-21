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В Кишиневе хакеры потребовали выкуп за базу данных пациентов больницы - РИА Новости, 21.08.2023
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14:56 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/khakery-1891298291.html
В Кишиневе хакеры потребовали выкуп за базу данных пациентов больницы
В Кишиневе хакеры потребовали выкуп за базу данных пациентов больницы - РИА Новости, 21.08.2023
В Кишиневе хакеры потребовали выкуп за базу данных пациентов больницы
Одна из ведущих больниц в Кишиневе подверглась атаке хакеров, которые потребовали выкуп за восстановление доступа к персональным данным пациентов, заявил в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:56
2023-08-21T14:56
в мире
кишинев
ион чебан
майя санду
молдавия
дорин речан
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КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Одна из ведущих больниц в Кишиневе подверглась атаке хакеров, которые потребовали выкуп за восстановление доступа к персональным данным пациентов, заявил в понедельник мэр молдавской столицы Ион Чебан. "Муниципальная больница "Святая Троица" подверглась серьезной кибератаке, хакеры потребовали деньги за базы данных пациентов, зашифрованных ими же. Я проинформировал Службу информации и безопасности об инциденте", - сказал Чебан в ходе оперативного заседания управлений мэрии Кишинева, которое транслировалось в социальных сетях. Мэр Кишинева высказал опасение, что личные данные пациентов могли быть использованы для компрометации, включая конфиденциальную информацию о лечении. "Я попросил руководство больницы убедиться, что личные данные пациентов не затронуты", - подытожил Чебан. В ноябре прошлого года хакеры взломали официальный Telegram-канал президента Молдавии Майи Санду, а также личные аккаунты мессенджера ряда министров и высокопоставленных чиновников. В сети также были опубликованы распечатки телефонных переговоров министра экономики Дмитрия Алайбы, экс-главы МВД Анны Ревенко, экс-секретаря совбеза (ныне премьер-министр) Дорина Речана, и.о. генпрокурора Иона Мунтяну.
https://ria.ru/20230808/khakery-1888951733.html
https://ria.ru/20230817/bolsonaru-1890708777.html
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в мире, кишинев, ион чебан, майя санду, молдавия, дорин речан
В мире, Кишинев, Ион Чебан, Майя Санду, Молдавия, Дорин Речан
В Кишиневе хакеры потребовали выкуп за базу данных пациентов больницы

В Кишиневе хакеры потребовали выкуп за базу данных пациентов больницы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Одна из ведущих больниц в Кишиневе подверглась атаке хакеров, которые потребовали выкуп за восстановление доступа к персональным данным пациентов, заявил в понедельник мэр молдавской столицы Ион Чебан.
«
"Муниципальная больница "Святая Троица" подверглась серьезной кибератаке, хакеры потребовали деньги за базы данных пациентов, зашифрованных ими же. Я проинформировал Службу информации и безопасности об инциденте", - сказал Чебан в ходе оперативного заседания управлений мэрии Кишинева, которое транслировалось в социальных сетях.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Сайт тульской администрации атаковали хакеры
8 августа, 22:21
Мэр Кишинева высказал опасение, что личные данные пациентов могли быть использованы для компрометации, включая конфиденциальную информацию о лечении.
«
"Я попросил руководство больницы убедиться, что личные данные пациентов не затронуты", - подытожил Чебан.
В ноябре прошлого года хакеры взломали официальный Telegram-канал президента Молдавии Майи Санду, а также личные аккаунты мессенджера ряда министров и высокопоставленных чиновников. В сети также были опубликованы распечатки телефонных переговоров министра экономики Дмитрия Алайбы, экс-главы МВД Анны Ревенко, экс-секретаря совбеза (ныне премьер-министр) Дорина Речана, и.о. генпрокурора Иона Мунтяну.
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В миреКишиневИон ЧебанМайя СандуМолдавияДорин Речан
 
 
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