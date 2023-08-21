https://ria.ru/20230821/izrail-1891329359.html

Турпоток из России в Израиль вырос на 80 процентов

Турпоток из России в Израиль вырос на 80 процентов - РИА Новости, 21.08.2023

Турпоток из России в Израиль вырос на 80 процентов

Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую пятерку по турпотоку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:31

2023-08-21T17:31

2023-08-21T17:31

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

израиль

куда можно лететь

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/70/1560067037_0:260:3067:1985_1920x0_80_0_0_96162bf23ef1b2a38657ac7354462046.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую пятерку по турпотоку, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Там сообщили, что из США приехали 640 тысяч туристов. Это на 53 процента больше, чем за семь месяцев 2022 года, и на десять процентов выше, чем за аналогичный период допандемийного 2019-го. Из Франции – 158,8 тысячи гостей, из Великобритании – 129,7 тысячи, из Германии – 120,5 тысячи.Число гостей из России составило 117,4 тысячи человек. Это на 80 процентов больше, чем за семь месяцев 2022 года, но на 32 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го.Всего за семь месяцев 2023 года Израиль посетили более 2,2 миллиона туристов со всего мира. Это на 78 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период рекордного допандемийного 2019-го.

https://ria.ru/20230816/izrail-1890168385.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, израиль, куда можно лететь, отдых на море