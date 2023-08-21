https://ria.ru/20230821/izrail-1891329359.html
Турпоток из России в Израиль вырос на 80 процентов
Турпоток из России в Израиль вырос на 80 процентов - РИА Новости, 21.08.2023
Турпоток из России в Израиль вырос на 80 процентов
Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую пятерку по турпотоку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:31
2023-08-21T17:31
2023-08-21T17:31
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую пятерку по турпотоку, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Там сообщили, что из США приехали 640 тысяч туристов. Это на 53 процента больше, чем за семь месяцев 2022 года, и на десять процентов выше, чем за аналогичный период допандемийного 2019-го. Из Франции – 158,8 тысячи гостей, из Великобритании – 129,7 тысячи, из Германии – 120,5 тысячи.Число гостей из России составило 117,4 тысячи человек. Это на 80 процентов больше, чем за семь месяцев 2022 года, но на 32 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го.Всего за семь месяцев 2023 года Израиль посетили более 2,2 миллиона туристов со всего мира. Это на 78 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период рекордного допандемийного 2019-го.
https://ria.ru/20230816/izrail-1890168385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, израиль, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Израиль, куда можно лететь, Отдых на море
Турпоток из России в Израиль вырос на 80 процентов
За семь месяцев 2023 года Израиль посетили почти более 117 тысяч россиян
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую пятерку по турпотоку, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
Там сообщили, что из США приехали 640 тысяч туристов. Это на 53 процента больше, чем за семь месяцев 2022 года, и на десять процентов выше, чем за аналогичный период допандемийного 2019-го. Из Франции – 158,8 тысячи гостей, из Великобритании – 129,7 тысячи, из Германии – 120,5 тысячи.
Число гостей из России составило 117,4 тысячи человек. Это на 80 процентов больше, чем за семь месяцев 2022 года, но на 32 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
Всего за семь месяцев 2023 года Израиль посетили более 2,2 миллиона туристов со всего мира. Это на 78 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период рекордного допандемийного 2019-го.
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