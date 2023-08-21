Зеленский заявил об участии Греции в тренировке украинских пилотов на F-16
Зеленский: Греция примет участие в подготовке пилотов ВСУ на истребителях F-16
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16, сообщает украинское агентство УНИАН.
Ранее он сообщил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.
"Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. Благодарю за это предложение", - приводит слова Зеленского украинское агентство.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.