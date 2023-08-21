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Зеленский заявил об участии Греции в тренировке украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 21.08.2023
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21:06 21.08.2023 (обновлено: 21:07 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891395226.html
Зеленский заявил об участии Греции в тренировке украинских пилотов на F-16
Зеленский заявил об участии Греции в тренировке украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 21.08.2023
Зеленский заявил об участии Греции в тренировке украинских пилотов на F-16
Владимир Зеленский заявил, что Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16, сообщает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:06
2023-08-21T21:07
в мире
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россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
метте фредериксен
нато
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16, сообщает украинское агентство УНИАН. Ранее он сообщил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании. "Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. Благодарю за это предложение", - приводит слова Зеленского украинское агентство.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230821/samolet-1891390999.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, метте фредериксен, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Метте Фредериксен, НАТО, F-16
Зеленский заявил об участии Греции в тренировке украинских пилотов на F-16

Зеленский: Греция примет участие в подготовке пилотов ВСУ на истребителях F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16, сообщает украинское агентство УНИАН.
Ранее он сообщил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.
"Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. Благодарю за это предложение", - приводит слова Зеленского украинское агентство.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
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Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМетте ФредериксенНАТОF-16
 
 
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