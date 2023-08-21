Рано радовался. Во Франции заставили Зеленского стереть улыбку с лица
Французский политик Филиппо: Нидерланды откажутся поставлять F-16 Киеву
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА 21 авг — РИА Новости. Нидерланды, вероятно, не смогут отправить истребители F-16 Украине. Об этом написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
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"Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября "Партия свободы" победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!" — заявил политик.
Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ.
Некоторые аналитики и пользователи Сети обратили внимание на излишнюю радость и улыбки со стороны украинского президента во время поездки.
© AP Photo / Peter DejongВстреча Владимира Зеленского и премьера Нидерландов Марка Рютте на военном аэродроме в Эйндховене
© AP Photo / Peter Dejong
Встреча Владимира Зеленского и премьера Нидерландов Марка Рютте на военном аэродроме в Эйндховене
В июле премьер Нидерландов Марк Рютте подал в отставку и сообщил, что уйдет из политики. При этом Рютте заявил, что намерен исполнять полномочия главы правительства до проведения досрочных выборов, запланированных на ноябрь.
"Партия свободы" в Нидерландах, о которой упомянул Филиппо, известна своими либеральными взглядами по экономическим вопросам и жесткой политикой в отношении иммиграции. Лидер партии Герт Вилдерс приобрел известность благодаря своей жесткой антиисламской риторике, из-за которой его называют голландским Дональдом Трампом.