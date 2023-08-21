https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891183531.html

Рано радовался. Во Франции заставили Зеленского стереть улыбку с лица

Рано радовался. Во Франции заставили Зеленского стереть улыбку с лица - РИА Новости, 21.08.2023

Рано радовался. Во Франции заставили Зеленского стереть улыбку с лица

Нидерланды, вероятно, не смогут отправить истребители F-16 Украине. Об этом написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T03:53

2023-08-21T03:53

2023-08-21T04:31

в мире

украина

нидерланды

марк рютте

вооруженные силы украины

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg

МОСКВА 21 авг — РИА Новости. Нидерланды, вероятно, не смогут отправить истребители F-16 Украине. Об этом написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября "Партия свободы" победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!" — заявил политик.Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ.Некоторые аналитики и пользователи Сети обратили внимание на излишнюю радость и улыбки со стороны украинского президента во время поездки.В июле премьер Нидерландов Марк Рютте подал в отставку и сообщил, что уйдет из политики. При этом Рютте заявил, что намерен исполнять полномочия главы правительства до проведения досрочных выборов, запланированных на ноябрь."Партия свободы" в Нидерландах, о которой упомянул Филиппо, известна своими либеральными взглядами по экономическим вопросам и жесткой политикой в отношении иммиграции. Лидер партии Герт Вилдерс приобрел известность благодаря своей жесткой антиисламской риторике, из-за которой его называют голландским Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20230821/lovushka-1891180596.html

украина

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, нидерланды, марк рютте, вооруженные силы украины, f-16