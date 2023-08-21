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Рано радовался. Во Франции заставили Зеленского стереть улыбку с лица - РИА Новости, 21.08.2023
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03:53 21.08.2023 (обновлено: 04:31 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891183531.html
Рано радовался. Во Франции заставили Зеленского стереть улыбку с лица
Рано радовался. Во Франции заставили Зеленского стереть улыбку с лица - РИА Новости, 21.08.2023
Рано радовался. Во Франции заставили Зеленского стереть улыбку с лица
Нидерланды, вероятно, не смогут отправить истребители F-16 Украине. Об этом написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:53
2023-08-21T04:31
в мире
украина
нидерланды
марк рютте
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА 21 авг — РИА Новости. Нидерланды, вероятно, не смогут отправить истребители F-16 Украине. Об этом написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.&quot;Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября &quot;Партия свободы&quot; победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!&quot; — заявил политик.Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ.Некоторые аналитики и пользователи Сети обратили внимание на излишнюю радость и улыбки со стороны украинского президента во время поездки.В июле премьер Нидерландов Марк Рютте подал в отставку и сообщил, что уйдет из политики. При этом Рютте заявил, что намерен исполнять полномочия главы правительства до проведения досрочных выборов, запланированных на ноябрь."Партия свободы" в Нидерландах, о которой упомянул Филиппо, известна своими либеральными взглядами по экономическим вопросам и жесткой политикой в отношении иммиграции. Лидер партии Герт Вилдерс приобрел известность благодаря своей жесткой антиисламской риторике, из-за которой его называют голландским Дональдом Трампом.
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в мире, украина, нидерланды, марк рютте, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Нидерланды, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, F-16
Рано радовался. Во Франции заставили Зеленского стереть улыбку с лица

Французский политик Филиппо: Нидерланды откажутся поставлять F-16 Киеву

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 21 авг — РИА Новости. Нидерланды, вероятно, не смогут отправить истребители F-16 Украине. Об этом написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
«

"Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября "Партия свободы" победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!" — заявил политик.

Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ.
Некоторые аналитики и пользователи Сети обратили внимание на излишнюю радость и улыбки со стороны украинского президента во время поездки.
© AP Photo / Peter DejongВстреча Владимира Зеленского и премьера Нидерландов Марка Рютте на военном аэродроме в Эйндховене
Встреча Владимира Зеленского и премьера Нидерландов Марка Рютте на военном аэродроме в Эйндховене - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Встреча Владимира Зеленского и премьера Нидерландов Марка Рютте на военном аэродроме в Эйндховене
В июле премьер Нидерландов Марк Рютте подал в отставку и сообщил, что уйдет из политики. При этом Рютте заявил, что намерен исполнять полномочия главы правительства до проведения досрочных выборов, запланированных на ноябрь.
"Партия свободы" в Нидерландах, о которой упомянул Филиппо, известна своими либеральными взглядами по экономическим вопросам и жесткой политикой в отношении иммиграции. Лидер партии Герт Вилдерс приобрел известность благодаря своей жесткой антиисламской риторике, из-за которой его называют голландским Дональдом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик
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В миреУкраинаНидерландыМарк РюттеВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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