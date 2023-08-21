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Горнолыжный курорт построят в подмосковной Истре - РИА Новости, 21.08.2023
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15:58 21.08.2023 (обновлено: 17:28 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/istra-1891320958.html
Горнолыжный курорт построят в подмосковной Истре
Горнолыжный курорт построят в подмосковной Истре - РИА Новости, 21.08.2023
Горнолыжный курорт построят в подмосковной Истре
В городском округе Истра Московской области построят горнолыжный курорт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:58
2023-08-21T17:28
новости подмосковья
истра
московская область (подмосковье)
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В городском округе Истра Московской области построят горнолыжный курорт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. В Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья на этапе проектирования поступил объект застройщика "СК Вектор-В" в Истре. Компанией запланировано построить горнолыжный комплекс. Размер инвестиций составит 150 миллионов рублей. Как отметили в пресс-службе, из естественного склона будет создан горнолыжный спуск длиной 200 метров для любителей зимнего вида спорта. Он будет оборудован системами искусственного оснежения склонов. Кроме того, на площади более трех тысяч квадратных метров построят гостиничный комплекс на 30 номеров, ресторан, спа-зона с открытым бассейном и модульные дома для размещения отдыхающих. Реализация запланирована на 2024-2025 годы. Проект сопровождает персональный менеджер, который окажет содействие на всех стадиях реализации, подготовит подробную дорожную карту — пошаговую инструкцию под конкретный проект, устранит административные барьеры при получении согласований и разрешений, и будет всегда на связи. Попасть на сопровождение ЦСС можно на любой стадии реализации проекта — от идеи или перед вводом объекта в эксплуатацию.
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истра, московская область (подмосковье), новости - туризм, туризм
Новости Подмосковья, Истра, Московская область (Подмосковье), Новости - Туризм, Туризм

Горнолыжный курорт построят в подмосковной Истре

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЛыжник на склоне горнолыжного курорта в Московской области
Лыжник на склоне горнолыжного курорта в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Лыжник на склоне горнолыжного курорта в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В городском округе Истра Московской области построят горнолыжный курорт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
В Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья на этапе проектирования поступил объект застройщика "СК Вектор-В" в Истре. Компанией запланировано построить горнолыжный комплекс. Размер инвестиций составит 150 миллионов рублей.
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Как отметили в пресс-службе, из естественного склона будет создан горнолыжный спуск длиной 200 метров для любителей зимнего вида спорта. Он будет оборудован системами искусственного оснежения склонов. Кроме того, на площади более трех тысяч квадратных метров построят гостиничный комплекс на 30 номеров, ресторан, спа-зона с открытым бассейном и модульные дома для размещения отдыхающих. Реализация запланирована на 2024-2025 годы.
Проект сопровождает персональный менеджер, который окажет содействие на всех стадиях реализации, подготовит подробную дорожную карту — пошаговую инструкцию под конкретный проект, устранит административные барьеры при получении согласований и разрешений, и будет всегда на связи. Попасть на сопровождение ЦСС можно на любой стадии реализации проекта — от идеи или перед вводом объекта в эксплуатацию.
 
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