https://ria.ru/20230821/investory-1890840977.html

Экономия и удобство: инвесторы размещают производства в ОЭЗ Москвы

Экономия и удобство: инвесторы размещают производства в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 21.08.2023

Экономия и удобство: инвесторы размещают производства в ОЭЗ Москвы

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва", созданная в 2005 году, сегодня является флагманом новой промышленности столицы. Это территория с особым... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:17

2023-08-21T09:17

2023-08-21T09:17

москва

зеленоград

россия

артем седов

сергей собянин

владимир ефимов (правительство москвы)

московская торгово-промышленная палата

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва", созданная в 2005 году, сегодня является флагманом новой промышленности столицы. Это территория с особым юридическим статусом, где действуют льготные налоговый и таможенный режимы. Как сообщил в своем блоге Мэр Москвы Сергей Собянин, резиденты получают удобную локацию и доступ к беспошлинному импорту. При этом резидентам ОЭЗ и индустриальным партнерам предоставляется современная инфраструктура, площади в промышленных объектах и земельные участки для размещения высокотехнологичных, инновационных и импортозамещающих производств.В настоящее время в ОЭЗ локализовано более 200 предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, позволяющий получать значительные льготы и преференции.Среди резидентов и партнеров ОЭЗ - предприятия приборостроения, микроэлектроники, информационных технологий, производители лекарственных препаратов, медицинского оборудования, создатели инновационных материалов, роботизированных систем и многие другие. Также на базе ОЭЗ работает кластер электромобилестроения и центр по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов.Много площадок хороших и разныхСтоличная ОЭЗ сегодня включает шесть площадок, суммарно занимающих территорию около 260 гектаров, там возведено более 1 миллиона квадратных метров современных производственных площадей. При этом в ОЭЗ можно как арендовать готовое помещение (размещение по типу brownfield), так и построить собственный производственный корпус на специально выделенном земельном участке (размещение по типу greenfield). И в том, и в другом случае управляющая компания ОЭЗ обеспечит инвестора всеми необходимыми коммуникациями. Также в ОЭЗ есть особые помещения, где можно контролировать влажность, температуру, давление и наличие в воздухе различных частиц и микроорганизмов. Такие "чистые комнаты" пользуются спросом у производителей лекарств и микроэлектроники.Как считает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, ОЭЗ "Технополис Москва" достаточно уникальна, поскольку она непосредственно подчинена субъекту федерации и как территория перспективного развития имеет серьезный ресурс координации деятельности в масштабах московской агломерации."Фактором, способствующим успешному развитию ОЭЗ, является расположение, дающее потенциал развития территории как brownfield и как greenfield. С одной стороны, российская столица имеет профицит кадровых, информационных, технологических ресурсов, с другой - в непосредственной близости находятся потребители основных результатов деятельности технологических компаний", - отметил Варданян.По его словам, "Технополис Москва" вкладывается и дает преференции резидентам, концентрирующимся на высокотехнологичных проектах, связанных с высокой степенью переработки."Происходит инвестирование в сектора, связанные с медоборудованием, биофармой, микроэлектроникой, использованием новых материалов, в том числе и в области алюминиевых и титановых сплавов. Все такие проекты требуют не больших территорий, но специально оборудованных производственных помещений, которыми как раз располагает технополис", - сказал вице-президент МТПП.Резидент – это звучит льготноОсобые преимущества имеют компании и индивидуальные предприниматели, получившие статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Поскольку ОЭЗ Москвы относится к технико-внедренческому типу, ее резидентом может стать компания, которая производит научно-техническую и инновационную продукцию. Юридические условия для получения статуса резидента: регистрация в Москве, отсутствие филиалов и подразделений вне ОЭЗ, договор о невозможности передачи прав и обязанностей другому юридическому лицу. Также имеются экономические требования, предполагающие определенный размер годовой выручки и инвестиций и уровень средней заработной платы сотрудников (на данный момент не менее 82 тысяч рублей в месяц)."В первую очередь, статус резидента ОЭЗ позволяет компаниям существенно экономить на налоговых выплатах. Так, в течение 10 лет для резидентов ставки налогов на имущество, на транспорт и на землю составляют по 0%, налог на прибыль составляет всего 2% вместо 20%", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования (такую возможность дает наличие на территории ОЭЗ научно-инновационного таможенного поста).По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, по итогам 2022 года компании-резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" за счет налоговых льгот сэкономили 1,9 миллиарда рублей. Сэкономленные средства компании могут дополнительно вложить в свое развитие, закупку нового оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции. Всего с 2006 года экономия резидентов составила уже порядка 6 миллиардов рублей."Выбор разместить фармацевтическое производство в ОЭЗ "Технополис "Москва" не был случайным и оправдал наши ожидания. Мы находимся в центре промышленной кооперации и сотрудничества не только с лидерами российской фармацевтической отрасли, но и напрямую с Москвой, что позволяет нам оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию и быть в числе тех, кто готов справляться с новыми вызовами, наращивая объемы производства и инвестиции в новые разработки", - отметил генеральный директор фармацевтической компании "Амедарт" Андрей Колокольцов.По его словам, в плотном взаимодействии со всеми службами ОЭЗ компании удалось в течение трех лет построить и запустить производство, собрать команду из высококвалифицированных специалистов."Финансовые преференции и поддержка московских производителей со стороны правительства Москвы дают нам возможность вкладывать все получаемые ресурсы в разработку новых препаратов, расширять свои производственные мощности и быть уверенными, что наша продукция будет востребована и актуальна для столицы и ее жителей", - сказал Колокольцов.В свою очередь, генеральный директор IT-компании "Большая Тройка" Артем Седов указал, что льготы для резидентов ОЭЗ, включая освобождение от ряда налогов и возможность аренды земли по сниженной ставке, делают "Технополис Москва" привлекательным для развития высокотехнологичного и инновационного бизнеса."В целом, это стратегия, которая поддерживает инновации, стимулирует экономическое развитие и укрепляет репутацию Москвы как важного центра промышленности и предпринимательства", - уверен Седов.Алабушево – пространство технологийОдной из крупнейших площадок ОЭЗ Москвы, имеющей возможности для размещения производств как по типу brownfield, так и по типу greenfield, является "Алабушево", расположенная в Зеленограде и занимающая почти 160 гектаров.Приоритетные отрасли площадки "Алабушево": медицинские технологии, оборудование и биофарма, микроэлектроника, оптика и электронная аппаратура, информационные и компьютерные технологии, современные материалы и нанотехнологии, энергоэффективные технологии.Помимо налоговых льгот, представители компаний-резидентов отмечают целый ряд преимуществ площадки: удобное местоположение и развитое транспортное сообщение, безопасность и наличие свободной таможенной зоны. Также для многих представителей бизнеса важно соседство с другими предприятиями, которые являются потенциальными клиентами, партнерами или поставщиками.Среди преимуществ такой крупной площадки, как "Алабушево", немаловажным является возможность в любой момент расширить производство за счет строительства нового завода.Например, на площадке сегодня работают несколько крупных фармацевтических заводов, среди которых "Биокад", "Велфарм-М". Как рассказал заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям "Биокад" Алексей Торгов, компания открыла производство на площадке ОЭЗ Москвы в 2020 году в рамках офсетного контракта."С момента основания компания развивается в соответствии со стратегией полного цикла разработки и выпуска препаратов, создавая инфраструктуру и производственные мощности для бесперебойного обеспечения пациентов необходимыми препаратами. Благодаря сотрудничеству с ОЭЗ мы получаем ряд льгот как резиденты: снижение налога на имущество, землю и налога на прибыль, а также специальные льготы по страховым платежам", - отметил Торгов. Он уточнил, что офсетный контракт позволил городу снизить цену на лекарства, причем регион получил высокотехнологичное производство, гарантированную поставку качественных российских препаратов и новые рабочие места.Печатники – лидер brownfieldПлощадка ОЭЗ "Печатники" также является популярной среди предпринимателей, поскольку находится ближе всего к центру города. Это упрощает многие логистические решения, облегчает подключение к инфраструктуре и позволяет привлекать высококлассных специалистов. Одновременно расположение в черте города позволяет площадке размещать производства только по типу brownfield.Так, НПО "Сканер" получило статус резидента ОЭЗ в 2022 году, а уже в текущем году компания запустила на площадке "Печатники" производство аппаратов ультразвуковой диагностики."При выборе производственной площадки мы обращали внимание на экономические и логистические преимущества. Далее, в процессе реализации проекта мы получили от "Технополиса" широкий пул высокотехнологичных, профессиональных партнеров из числа действующих резидентов. При этом участие в ОЭЗ позволило разместить на собственной производственной площадке высокотехнологичную лабораторию НИОКР – для реализации новых разработок. Непосредственное прилегание технологической базы лаборатории к производству обеспечивает кратчайшие сроки запуска инноваций в серию", - рассказал гендиректор "НПО "Сканер" Артем Ломаков.На площадке "Печатники" сегодня работает крупнейший российский производитель медоборудования Хирана+, который специализируется на наркозно-дыхательных аппаратах, аппаратах ИВЛ, комплексах систем дезинфекции и симуляторов пациента. Ежегодно на предприятии выпускается свыше 400 единиц медицинского оборудования. В компании особенно ценят расположение площадки в черте города, развитую транспортную инфраструктуру, возможность подключения к уже имеющимся на территории коммуникациям.Здесь же находится завод ТЗМОИ, один из ведущих российских производителей уникальной медицинской техники в сфере систем инфекционного контроля. В свою очередь, завод "Спутник Технополис" производит на территории ОЭЗ вакцины.Резидентом площадки "Печатники" является один из ведущих российских разработчиков и производителей устройств для оптоволоконной связи компания "Неорос". Среди преимуществ площадки в компании отмечают возможность выгодной кооперации с другими компаниями, локализованными в "Печатниках".В свою очередь, в компании "Лассард" (производит лазерное оборудование), недавно разместившей свое производство на площадке, отмечают ее соответствие многочисленным техническим требованиям сложных высокотехнологичных производств. В "Лассард" особо подчеркивают возможность участия в промышленных выставках в составе стендов правительства Москвы или ОЭЗ "Технополис Москва".Независимый экономист Андрей Бархота считает, что ОЭЗ Москва является одной из самых эффективных экономических зон, которая регулярно поставляет на отечественный рынок современную и конкурентную продукцию."Московская ОЭЗ является не только драйвером экономики региона, но и примером для подражания, примером лучших практик для России в целом", - заключил эксперт.

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https://ria.ru/20230808/moskva-1888813207.html

https://ria.ru/20230710/reyting-1882884242.html

https://ria.ru/20230630/uzi-1881368714.html

https://ria.ru/20230629/moskva-1881047951.html

https://ria.ru/20230622/vyruchka-1879663654.html

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Артем Смирнов

москва, зеленоград, россия, артем седов, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , московская торгово-промышленная палата