https://ria.ru/20230821/ii-1891383180.html

Названы профессии, которым больше всего угрожает искусственный интеллект

Названы профессии, которым больше всего угрожает искусственный интеллект - РИА Новости, 21.08.2023

Названы профессии, которым больше всего угрожает искусственный интеллект

Генеративный искусственный интеллект в первую очередь угрожает рабочим местам, связанным с офисной работой: более 25% задач могут быть полностью им заменены, а... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:25

2023-08-21T19:25

2023-08-21T19:25

технологии

китай

илон маск

оон

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google

россия

искусственный интеллект

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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Генеративный искусственный интеллект в первую очередь угрожает рабочим местам, связанным с офисной работой: более 25% задач могут быть полностью им заменены, а более 50% - частично заменены, говорится в докладе, опубликованном на сайте Международной организации труда (МОТ). "Офисная работа оказывается категорией, наиболее подверженной воздействию технологий искусственного интеллекта: почти четверть задач считаются высоко подверженными воздействию, а более половины задач имеют средний уровень воздействия. В других профессиональных категориях, особенно среди руководителей, профессионалов и технических специалистов, только небольшая часть задач считается подверженной высокому риску, в то время как около четверти из них имеют средний уровень подверженности", - говорится в документе. Исследование организации также показывает, что доля женской занятости, на которую может повлиять автоматизация, более чем в два раза превышает долю занятости мужчин из-за "чрезмерной" представленности женщин на офисных должностях, особенно в странах с высоким и средним уровнем дохода. По данным МОТ, наиболее значительным воздействием этой технологии в целом, вероятно, будет не уничтожение рабочих мест, а скорее потенциальные изменения в качестве рабочих мест, включая трудоемкость и автономию. "Исследование показывает, что большинство рабочих мест и отраслей лишь частично подвержены автоматизации и с большей вероятностью будут дополнены, чем заменены новейшей волной генеративного ИИ, такой как chatGPT", - подчеркивается в докладе. Согласно данным, содержащимся в документе, 5,5% от общей занятости в странах с высоким уровнем дохода потенциально подвержены воздействию автоматизации технологий, в то время как в странах с низким уровнем дохода риск автоматизации затрагивает около 0,4% рабочих мест. "Потенциал увеличения (числа рабочих мест – ред.) практически одинаков во всех странах, что позволяет предположить, что при наличии надлежащей политики эта новая волна технологических преобразований может принести значительные выгоды развивающимся странам", - считают в МОТ. Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин на форуме AI for Good 2023 в июле заявил, что неконтролируемый прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ) может привести мир к социальным потрясениям, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, невиданным ранее. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта. ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск. В конце февраля в СМИ появилась информация, что власти Китая запретили крупнейшим технологическим компаниям Tencent Holdings и Ant Group предоставлять своим клиентам доступ к сервисам ChatGPT.

https://ria.ru/20230818/intellekt-1890846276.html

https://ria.ru/20230815/ii-1890152437.html

https://ria.ru/20230814/forum-1889940086.html

китай

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, китай, илон маск, оон, воз, google, россия, искусственный интеллект