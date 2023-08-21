https://ria.ru/20230821/gvatemala-1891186529.html

Избирком Гватемалы назвал Аревало победителем выборов президента

Избирком Гватемалы назвал Аревало победителем выборов президента - РИА Новости, 21.08.2023

Избирком Гватемалы назвал Аревало победителем выборов президента

Высший избирательный суд Гватемалы в ходе пресс-конференции по итогам дня второго тура выборов назвал его фактическим победителем Сесара Бернардо Аревало де... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T05:51

2023-08-21T05:51

2023-08-21T06:02

в мире

гватемала (республика)

бернардо аревало

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152035/37/1520353723_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e4b3c06bbe6aed3a24aee0740f1ce1d.jpg

МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Высший избирательный суд Гватемалы в ходе пресс-конференции по итогам дня второго тура выборов назвал его фактическим победителем Сесара Бернардо Аревало де Леона - прогрессивного политика, представляющего движение Semilla, согласно данным подсчета 96% бюллетеней, он набрал более 58% голосов. "Вы видите тенденцию подсчета, в настоящее время мы можем с уверенностью назвать Сесара Бернардо Аревало де Леона фактическим победителем этой избирательной гонки", - заявила судья TSE Бланка Одилия Альфаро Герра, трансляция последней в день второго тура пресс-конференции велась на странице суда в Facebook*.Согласно информации TSE, по результатам подсчета 97,6% бюллетеней Аревало набирает 58,68% голосов. У его соперницы по второму туру Сандры Торрес, возглавляющей партию "Национальное единство надежды" (UNE), 36,57%. Таким образом, вне зависимости от голосов в неподсчитанных бюллетенях Аревало становится президентом. Окончательные итоги воскресного голосования будут подведены в течение нескольких дней, инаугурация президента пройдет 14 января. Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. На этих выборах он пришел к победе, позиционировав себя как "кандидат против коррупции", который обещал избирателям с запросом на перемены в стране оставить в прошлом традиционный гватемальский истеблишмент. В 1980-х и 1990-х годах Аревало сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса. После неожиданного выхода Аревало во второй тур местный суд попытался отозвать правовой статус у его движения Semilla ("Семя"), которое получило около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде. Предвыборная гонка в текущем году также была ознаменована судебными процессами, по результатам которых до выборов не допустили кандидатов в президенты Карлоса Пинеду ("Гражданское процветание"), который лидировал в майских опросах, лидера народа майя Тельму Кабреру ("Движение за освобождение народов") и предпринимателя Роберто Арсу (партия Podemos).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230625/gvatemala-1880288327.html

https://ria.ru/20230625/gvatemala-1879987126.html

гватемала (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гватемала (республика), бернардо аревало