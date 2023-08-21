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Избирком Гватемалы назвал Аревало победителем выборов президента - РИА Новости, 21.08.2023
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05:51 21.08.2023 (обновлено: 06:02 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/gvatemala-1891186529.html
Избирком Гватемалы назвал Аревало победителем выборов президента
Избирком Гватемалы назвал Аревало победителем выборов президента - РИА Новости, 21.08.2023
Избирком Гватемалы назвал Аревало победителем выборов президента
Высший избирательный суд Гватемалы в ходе пресс-конференции по итогам дня второго тура выборов назвал его фактическим победителем Сесара Бернардо Аревало де... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T05:51
2023-08-21T06:02
в мире
гватемала (республика)
бернардо аревало
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МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Высший избирательный суд Гватемалы в ходе пресс-конференции по итогам дня второго тура выборов назвал его фактическим победителем Сесара Бернардо Аревало де Леона - прогрессивного политика, представляющего движение Semilla, согласно данным подсчета 96% бюллетеней, он набрал более 58% голосов. &quot;Вы видите тенденцию подсчета, в настоящее время мы можем с уверенностью назвать Сесара Бернардо Аревало де Леона фактическим победителем этой избирательной гонки&quot;, - заявила судья TSE Бланка Одилия Альфаро Герра, трансляция последней в день второго тура пресс-конференции велась на странице суда в Facebook*.Согласно информации TSE, по результатам подсчета 97,6% бюллетеней Аревало набирает 58,68% голосов. У его соперницы по второму туру Сандры Торрес, возглавляющей партию "Национальное единство надежды" (UNE), 36,57%. Таким образом, вне зависимости от голосов в неподсчитанных бюллетенях Аревало становится президентом. Окончательные итоги воскресного голосования будут подведены в течение нескольких дней, инаугурация президента пройдет 14 января. Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. На этих выборах он пришел к победе, позиционировав себя как "кандидат против коррупции", который обещал избирателям с запросом на перемены в стране оставить в прошлом традиционный гватемальский истеблишмент. В 1980-х и 1990-х годах Аревало сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса. После неожиданного выхода Аревало во второй тур местный суд попытался отозвать правовой статус у его движения Semilla ("Семя"), которое получило около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде. Предвыборная гонка в текущем году также была ознаменована судебными процессами, по результатам которых до выборов не допустили кандидатов в президенты Карлоса Пинеду ("Гражданское процветание"), который лидировал в майских опросах, лидера народа майя Тельму Кабреру ("Движение за освобождение народов") и предпринимателя Роберто Арсу (партия Podemos).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230625/gvatemala-1880288327.html
https://ria.ru/20230625/gvatemala-1879987126.html
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в мире, гватемала (республика), бернардо аревало
В мире, Гватемала (республика), Бернардо Аревало
Избирком Гватемалы назвал Аревало победителем выборов президента

Избирком Гватемалы назвал Аревало фактическим победителем выборов президента

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГватемала-Сити
Гватемала-Сити - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Гватемала-Сити. Архивное фото
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МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Высший избирательный суд Гватемалы в ходе пресс-конференции по итогам дня второго тура выборов назвал его фактическим победителем Сесара Бернардо Аревало де Леона - прогрессивного политика, представляющего движение Semilla, согласно данным подсчета 96% бюллетеней, он набрал более 58% голосов.
«

"Вы видите тенденцию подсчета, в настоящее время мы можем с уверенностью назвать Сесара Бернардо Аревало де Леона фактическим победителем этой избирательной гонки", - заявила судья TSE Бланка Одилия Альфаро Герра, трансляция последней в день второго тура пресс-конференции велась на странице суда в Facebook*.

Согласно информации TSE, по результатам подсчета 97,6% бюллетеней Аревало набирает 58,68% голосов. У его соперницы по второму туру Сандры Торрес, возглавляющей партию "Национальное единство надежды" (UNE), 36,57%. Таким образом, вне зависимости от голосов в неподсчитанных бюллетенях Аревало становится президентом. Окончательные итоги воскресного голосования будут подведены в течение нескольких дней, инаугурация президента пройдет 14 января.
Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. На этих выборах он пришел к победе, позиционировав себя как "кандидат против коррупции", который обещал избирателям с запросом на перемены в стране оставить в прошлом традиционный гватемальский истеблишмент.
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В 1980-х и 1990-х годах Аревало сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса.
После неожиданного выхода Аревало во второй тур местный суд попытался отозвать правовой статус у его движения Semilla ("Семя"), которое получило около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде.
Предвыборная гонка в текущем году также была ознаменована судебными процессами, по результатам которых до выборов не допустили кандидатов в президенты Карлоса Пинеду ("Гражданское процветание"), который лидировал в майских опросах, лидера народа майя Тельму Кабреру ("Движение за освобождение народов") и предпринимателя Роберто Арсу (партия Podemos).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреГватемала (республика)Бернардо Аревало
 
 
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