Рейтинг@Mail.ru
Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:36 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/gvatemala-1891184534.html
Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы
Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы - РИА Новости, 21.08.2023
Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы
Сын экс-президента Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla, побеждает во втором туре президентских выборов - по итогам подсчета 85%... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T04:36
2023-08-21T04:36
в мире
гватемала (республика)
бернардо аревало
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890789831_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_49531ed5602754e52e0aa3ba8166f069.jpg
МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Сын экс-президента Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla, побеждает во втором туре президентских выборов - по итогам подсчета 85% бюллетеней он набирает 59% голосов, у его соперницы Сандры Торрес - 35%, следует из данных высшего избирательного суда TSE. Согласно опубликованной информации TSE, по результатам подсчета 85,89% голосов Аревало набирает 59,71%, у Торрес, возглавляющей партию "Национальное единство надежды" (UNE), 35,6%. Таким образом, вне зависимости от голосов в неподсчитанных бюллетенях Аревало становится президентом Гватемалы. Ни один из претендентов на настоящий момент не высказался относительно результатов подсчета. Явка во втором туре президентских выборов составила, согласно последнему срезу данных, 44,49% из 9,36 миллиона зарегистрированных избирателей. Действующий президент Гватемалы Алехандро Джамматеи занимает пост с января 2020 года и, согласно конституции, не имеет права на переизбрание. Инаугурация нового президента традиционно состоится 14 января, на торжественном заседании нового конгресса страны. Воскресные выборы в Гватемале прошли без значительных инцидентов. В одном из небольших инцидентов угрозы получила член TSE Бланка Альфаро. По словам Джамматеи, власти "уже продвинулись в расследовании" этого инцидента. В середине дня перевернулся один из грузовиков с избирательными материалами, а за час до закрытия участка неизвестные бросили коктейль Молотова в участке в Микско. В последнем происшествии обошлось без пострадавших, а двое преступников были задержаны по горячим следам. Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. В 1980-х и 1990-х годах сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса. После неожиданного выхода Аревало во второй тур местный суд попытался отозвать правовой статус у его движения Semilla ("Семя"), которое получило около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде. Предвыборная гонка в текущем году также была ознаменована судебными процессами, по результатам которых до выборов не допустили кандидатов в президенты Карлоса Пинеду ("Гражданское процветание"), который лидировал в майских опросах, лидера народа майя Тельму Кабреру ("Движение за освобождение народов") и предпринимателя Роберто Арсу (партия Podemos).
https://ria.ru/20230625/gvatemala-1879987126.html
https://ria.ru/20230625/gvatemala-1880288327.html
https://ria.ru/20221111/ssha-1830945803.html
гватемала (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890789831_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_16eb0e83b796d0cebb7060eb2c0adb94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гватемала (республика), бернардо аревало
В мире, Гватемала (республика), Бернардо Аревало
Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы

Аревало победил во втором туре выборов главы Гватемалы при подсчете 85% голосов

© AP Photo / Moises CastilloКандидат в президенты Бернардо Аревало в Гватемале
Кандидат в президенты Бернардо Аревало в Гватемале - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Moises Castillo
Кандидат в президенты Бернардо Аревало в Гватемале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Сын экс-президента Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla, побеждает во втором туре президентских выборов - по итогам подсчета 85% бюллетеней он набирает 59% голосов, у его соперницы Сандры Торрес - 35%, следует из данных высшего избирательного суда TSE.
Согласно опубликованной информации TSE, по результатам подсчета 85,89% голосов Аревало набирает 59,71%, у Торрес, возглавляющей партию "Национальное единство надежды" (UNE), 35,6%. Таким образом, вне зависимости от голосов в неподсчитанных бюллетенях Аревало становится президентом Гватемалы.
Работники избирательных участков в Гватемале - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Процедура выборов президента Гватемалы
25 июня, 02:53
Ни один из претендентов на настоящий момент не высказался относительно результатов подсчета. Явка во втором туре президентских выборов составила, согласно последнему срезу данных, 44,49% из 9,36 миллиона зарегистрированных избирателей.
Действующий президент Гватемалы Алехандро Джамматеи занимает пост с января 2020 года и, согласно конституции, не имеет права на переизбрание. Инаугурация нового президента традиционно состоится 14 января, на торжественном заседании нового конгресса страны.
Воскресные выборы в Гватемале прошли без значительных инцидентов. В одном из небольших инцидентов угрозы получила член TSE Бланка Альфаро. По словам Джамматеи, власти "уже продвинулись в расследовании" этого инцидента. В середине дня перевернулся один из грузовиков с избирательными материалами, а за час до закрытия участка неизвестные бросили коктейль Молотова в участке в Микско. В последнем происшествии обошлось без пострадавших, а двое преступников были задержаны по горячим следам.
Гватемала - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Эксперт допустил приход наркоторговцев к власти в Гватемале
25 июня, 09:50
Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. В 1980-х и 1990-х годах сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса.
После неожиданного выхода Аревало во второй тур местный суд попытался отозвать правовой статус у его движения Semilla ("Семя"), которое получило около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде.
Предвыборная гонка в текущем году также была ознаменована судебными процессами, по результатам которых до выборов не допустили кандидатов в президенты Карлоса Пинеду ("Гражданское процветание"), который лидировал в майских опросах, лидера народа майя Тельму Кабреру ("Движение за освобождение народов") и предпринимателя Роберто Арсу (партия Podemos).
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
AC: просчет США привел к потере ключевых союзников на юге
11 ноября 2022, 19:25
 
В миреГватемала (республика)Бернардо Аревало
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала