https://ria.ru/20230821/gvatemala-1891184534.html
Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы
Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы - РИА Новости, 21.08.2023
Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы
Сын экс-президента Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla, побеждает во втором туре президентских выборов - по итогам подсчета 85%... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T04:36
2023-08-21T04:36
2023-08-21T04:36
в мире
гватемала (республика)
бернардо аревало
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МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Сын экс-президента Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla, побеждает во втором туре президентских выборов - по итогам подсчета 85% бюллетеней он набирает 59% голосов, у его соперницы Сандры Торрес - 35%, следует из данных высшего избирательного суда TSE. Согласно опубликованной информации TSE, по результатам подсчета 85,89% голосов Аревало набирает 59,71%, у Торрес, возглавляющей партию "Национальное единство надежды" (UNE), 35,6%. Таким образом, вне зависимости от голосов в неподсчитанных бюллетенях Аревало становится президентом Гватемалы. Ни один из претендентов на настоящий момент не высказался относительно результатов подсчета. Явка во втором туре президентских выборов составила, согласно последнему срезу данных, 44,49% из 9,36 миллиона зарегистрированных избирателей. Действующий президент Гватемалы Алехандро Джамматеи занимает пост с января 2020 года и, согласно конституции, не имеет права на переизбрание. Инаугурация нового президента традиционно состоится 14 января, на торжественном заседании нового конгресса страны. Воскресные выборы в Гватемале прошли без значительных инцидентов. В одном из небольших инцидентов угрозы получила член TSE Бланка Альфаро. По словам Джамматеи, власти "уже продвинулись в расследовании" этого инцидента. В середине дня перевернулся один из грузовиков с избирательными материалами, а за час до закрытия участка неизвестные бросили коктейль Молотова в участке в Микско. В последнем происшествии обошлось без пострадавших, а двое преступников были задержаны по горячим следам. Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. В 1980-х и 1990-х годах сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса. После неожиданного выхода Аревало во второй тур местный суд попытался отозвать правовой статус у его движения Semilla ("Семя"), которое получило около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде. Предвыборная гонка в текущем году также была ознаменована судебными процессами, по результатам которых до выборов не допустили кандидатов в президенты Карлоса Пинеду ("Гражданское процветание"), который лидировал в майских опросах, лидера народа майя Тельму Кабреру ("Движение за освобождение народов") и предпринимателя Роберто Арсу (партия Podemos).
https://ria.ru/20230625/gvatemala-1879987126.html
https://ria.ru/20230625/gvatemala-1880288327.html
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в мире, гватемала (республика), бернардо аревало
В мире, Гватемала (республика), Бернардо Аревало
Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы
Аревало победил во втором туре выборов главы Гватемалы при подсчете 85% голосов
МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Сын экс-президента Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla, побеждает во втором туре президентских выборов - по итогам подсчета 85% бюллетеней он набирает 59% голосов, у его соперницы Сандры Торрес - 35%, следует из данных высшего избирательного суда TSE.
Согласно опубликованной информации TSE, по результатам подсчета 85,89% голосов Аревало набирает 59,71%, у Торрес, возглавляющей партию "Национальное единство надежды" (UNE), 35,6%. Таким образом, вне зависимости от голосов в неподсчитанных бюллетенях Аревало становится президентом Гватемалы.
Процедура выборов президента Гватемалы
Ни один из претендентов на настоящий момент не высказался относительно результатов подсчета. Явка во втором туре президентских выборов составила, согласно последнему срезу данных, 44,49% из 9,36 миллиона зарегистрированных избирателей.
Действующий президент Гватемалы Алехандро Джамматеи
занимает пост с января 2020 года и, согласно конституции, не имеет права на переизбрание. Инаугурация нового президента традиционно состоится 14 января, на торжественном заседании нового конгресса страны.
Воскресные выборы в Гватемале прошли без значительных инцидентов. В одном из небольших инцидентов угрозы получила член TSE Бланка Альфаро. По словам Джамматеи, власти "уже продвинулись в расследовании" этого инцидента. В середине дня перевернулся один из грузовиков с избирательными материалами, а за час до закрытия участка неизвестные бросили коктейль Молотова в участке в Микско. В последнем происшествии обошлось без пострадавших, а двое преступников были задержаны по горячим следам.
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Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. В 1980-х и 1990-х годах сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле
и Испании
, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса.
После неожиданного выхода Аревало во второй тур местный суд попытался отозвать правовой статус у его движения Semilla ("Семя"), которое получило около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде.
Предвыборная гонка в текущем году также была ознаменована судебными процессами, по результатам которых до выборов не допустили кандидатов в президенты Карлоса Пинеду ("Гражданское процветание"), который лидировал в майских опросах, лидера народа майя Тельму Кабреру ("Движение за освобождение народов") и предпринимателя Роберто Арсу (партия Podemos
).
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