https://ria.ru/20230821/gvatemala-1891184534.html

Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы

Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы - РИА Новости, 21.08.2023

Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы

Сын экс-президента Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla, побеждает во втором туре президентских выборов - по итогам подсчета 85%... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T04:36

2023-08-21T04:36

2023-08-21T04:36

в мире

гватемала (республика)

бернардо аревало

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МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Сын экс-президента Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla, побеждает во втором туре президентских выборов - по итогам подсчета 85% бюллетеней он набирает 59% голосов, у его соперницы Сандры Торрес - 35%, следует из данных высшего избирательного суда TSE. Согласно опубликованной информации TSE, по результатам подсчета 85,89% голосов Аревало набирает 59,71%, у Торрес, возглавляющей партию "Национальное единство надежды" (UNE), 35,6%. Таким образом, вне зависимости от голосов в неподсчитанных бюллетенях Аревало становится президентом Гватемалы. Ни один из претендентов на настоящий момент не высказался относительно результатов подсчета. Явка во втором туре президентских выборов составила, согласно последнему срезу данных, 44,49% из 9,36 миллиона зарегистрированных избирателей. Действующий президент Гватемалы Алехандро Джамматеи занимает пост с января 2020 года и, согласно конституции, не имеет права на переизбрание. Инаугурация нового президента традиционно состоится 14 января, на торжественном заседании нового конгресса страны. Воскресные выборы в Гватемале прошли без значительных инцидентов. В одном из небольших инцидентов угрозы получила член TSE Бланка Альфаро. По словам Джамматеи, власти "уже продвинулись в расследовании" этого инцидента. В середине дня перевернулся один из грузовиков с избирательными материалами, а за час до закрытия участка неизвестные бросили коктейль Молотова в участке в Микско. В последнем происшествии обошлось без пострадавших, а двое преступников были задержаны по горячим следам. Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. В 1980-х и 1990-х годах сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса. После неожиданного выхода Аревало во второй тур местный суд попытался отозвать правовой статус у его движения Semilla ("Семя"), которое получило около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде. Предвыборная гонка в текущем году также была ознаменована судебными процессами, по результатам которых до выборов не допустили кандидатов в президенты Карлоса Пинеду ("Гражданское процветание"), который лидировал в майских опросах, лидера народа майя Тельму Кабреру ("Движение за освобождение народов") и предпринимателя Роберто Арсу (партия Podemos).

https://ria.ru/20230625/gvatemala-1879987126.html

https://ria.ru/20230625/gvatemala-1880288327.html

https://ria.ru/20221111/ssha-1830945803.html

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в мире, гватемала (республика), бернардо аревало