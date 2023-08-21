https://ria.ru/20230821/gvatemala-1891182494.html

В Гватемале завершилось голосование во втором туре выборов

В Гватемале завершилось голосование во втором туре выборов - РИА Новости, 21.08.2023

В Гватемале завершилось голосование во втором туре выборов

Избирательные участки в Гватемале завершили работу после второго тура выборов президента страны, в который вышли бывшая первая леди Сандра Торрес от... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T03:20

2023-08-21T03:20

2023-08-21T03:20

в мире

гватемала (республика)

бернардо аревало

сандра торрес

алехандро джамматеи

podemos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152035/37/1520353723_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e4b3c06bbe6aed3a24aee0740f1ce1d.jpg

МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Избирательные участки в Гватемале завершили работу после второго тура выборов президента страны, в который вышли бывшая первая леди Сандра Торрес от Национального союза надежды UNE и сын экс-президента Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla ("Семя"). "За несколько минут до окончания голосования Высший избирательный суд хотел бы отметить, что граждане приняли участие в волеизъявлении... данные о явке доступны по состоянию на 15 часов, поэтому эта информация будет обнародована позже", - заявила в ходе церемонии запуска подсчета голосов председатель суда (TSE) Ирма Паленсия. Ровно в 18 часов по местному времени (03:00 Мск) TSE запустил онлайн-терминал подсчета голосов, однако на момент публикации материала данные не начали поступать. Воскресные выборы в Гватемале прошли без значительных инцидентов - в одном из них угрозы получила член TSE Бланка Альфаро. По словам президента Алехандро Джамматеи, власти "уже продвинулись в расследовании" этого инцидента. В середине дня перевернулся один из грузовиков с избирательными материалами, а за час до закрытия участка неизвестные бросили коктейль Молотова в участке в Микско. Предвыборная гонка в текущем году и период выборов были ознаменованы судебными процессами, по результатам которых до выборов не допустили кандидатов в президенты Карлоса Пинеду ("Гражданское процветание"), который лидировал в майских опросах, лидера народа майя Тельму Кабреру (Движение за освобождение народов) и предпринимателя Роберто Арсу (партия Podemos). После первого тура и неожиданного выхода во второй тур Бернардо Аревало местный суд попытался отозвать правовой статус у его движения Semilla, которое получило около 9% голосов в парламенте и более 28% голосов на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее, силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде.

https://ria.ru/20230625/gvatemala-1880288327.html

гватемала (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гватемала (республика), бернардо аревало, сандра торрес , алехандро джамматеи, podemos