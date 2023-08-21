https://ria.ru/20230821/gvatemala-1891182494.html
В Гватемале завершилось голосование во втором туре выборов
В Гватемале завершилось голосование во втором туре выборов - РИА Новости, 21.08.2023
В Гватемале завершилось голосование во втором туре выборов
Избирательные участки в Гватемале завершили работу после второго тура выборов президента страны, в который вышли бывшая первая леди Сандра Торрес от... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:20
2023-08-21T03:20
2023-08-21T03:20
в мире
гватемала (республика)
бернардо аревало
сандра торрес
алехандро джамматеи
podemos
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МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Избирательные участки в Гватемале завершили работу после второго тура выборов президента страны, в который вышли бывшая первая леди Сандра Торрес от Национального союза надежды UNE и сын экс-президента Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla ("Семя"). "За несколько минут до окончания голосования Высший избирательный суд хотел бы отметить, что граждане приняли участие в волеизъявлении... данные о явке доступны по состоянию на 15 часов, поэтому эта информация будет обнародована позже", - заявила в ходе церемонии запуска подсчета голосов председатель суда (TSE) Ирма Паленсия. Ровно в 18 часов по местному времени (03:00 Мск) TSE запустил онлайн-терминал подсчета голосов, однако на момент публикации материала данные не начали поступать. Воскресные выборы в Гватемале прошли без значительных инцидентов - в одном из них угрозы получила член TSE Бланка Альфаро. По словам президента Алехандро Джамматеи, власти "уже продвинулись в расследовании" этого инцидента. В середине дня перевернулся один из грузовиков с избирательными материалами, а за час до закрытия участка неизвестные бросили коктейль Молотова в участке в Микско. Предвыборная гонка в текущем году и период выборов были ознаменованы судебными процессами, по результатам которых до выборов не допустили кандидатов в президенты Карлоса Пинеду ("Гражданское процветание"), который лидировал в майских опросах, лидера народа майя Тельму Кабреру (Движение за освобождение народов) и предпринимателя Роберто Арсу (партия Podemos). После первого тура и неожиданного выхода во второй тур Бернардо Аревало местный суд попытался отозвать правовой статус у его движения Semilla, которое получило около 9% голосов в парламенте и более 28% голосов на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее, силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде.
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в мире, гватемала (республика), бернардо аревало, сандра торрес , алехандро джамматеи, podemos
В мире, Гватемала (республика), Бернардо Аревало, Сандра Торрес , Алехандро Джамматеи, Podemos
В Гватемале завершилось голосование во втором туре выборов
В Гватемале завершилось голосование во втором туре выборов, идет подсчет голосов
МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Избирательные участки в Гватемале завершили работу после второго тура выборов президента страны, в который вышли бывшая первая леди Сандра Торрес от Национального союза надежды UNE и сын экс-президента Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla ("Семя").
«
"За несколько минут до окончания голосования Высший избирательный суд хотел бы отметить, что граждане приняли участие в волеизъявлении... данные о явке доступны по состоянию на 15 часов, поэтому эта информация будет обнародована позже", - заявила в ходе церемонии запуска подсчета голосов председатель суда (TSE) Ирма Паленсия.
Ровно в 18 часов по местному времени (03:00 Мск) TSE запустил онлайн-терминал подсчета голосов, однако на момент публикации материала данные не начали поступать.
Воскресные выборы в Гватемале прошли без значительных инцидентов - в одном из них угрозы получила член TSE Бланка Альфаро. По словам президента Алехандро Джамматеи
, власти "уже продвинулись в расследовании" этого инцидента. В середине дня перевернулся один из грузовиков с избирательными материалами, а за час до закрытия участка неизвестные бросили коктейль Молотова в участке в Микско.
Предвыборная гонка в текущем году и период выборов были ознаменованы судебными процессами, по результатам которых до выборов не допустили кандидатов в президенты Карлоса Пинеду ("Гражданское процветание"), который лидировал в майских опросах, лидера народа майя Тельму Кабреру (Движение за освобождение народов) и предпринимателя Роберто Арсу (партия Podemos
).
После первого тура и неожиданного выхода во второй тур Бернардо Аревало местный суд попытался отозвать правовой статус у его движения Semilla, которое получило около 9% голосов в парламенте и более 28% голосов на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее, силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде.
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