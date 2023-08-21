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Корабль "Прогресс МС-22" затопили в Тихом океане

Корабль "Прогресс МС-22" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 21.08.2023

Корабль "Прогресс МС-22" затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22", покинувший утром МКС, в составе которой провел более шести месяцев, затопили в несудоходном районе Тихого океана. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T06:50

2023-08-21T06:50

2023-08-21T08:12

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22", покинувший утром МКС, в составе которой провел более шести месяцев, затопили в несудоходном районе Тихого океана. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса"."Сегодня "Прогресс МС-22" сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — отмечается в заявлении.Корабль отчалил от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 2.50 мск 21 августа. В 05.58 мск его двигательная установка начала торможение. После этого "Прогресс" сошел с орбиты и разрушился в атмосфере."Прогресс МС-22" запустили с космодрома Байконур 9 февраля ракетой-носителем "Союз-2.1а", а через двое суток он доставил на МКС более 2,5 тонн грузов. С помощью двигателей корабля прошло десять коррекций орбиты станции, напомнили в "Роскосмосе".На освободившееся на модуле "Звезда" место через четыре дня прибудет новый грузовик "Прогресс МС-24". Также в составе станции остается "Прогресс МС-23", прибывший 24 мая.Сейчас на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султана аль-Нейади.

https://ria.ru/20230820/krushenie-1891143271.html

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космос - риа наука, тихий океан, байконур (город), роскосмос, наука