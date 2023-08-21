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Корабль "Прогресс МС-22" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 21.08.2023
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Наука
 
06:50 21.08.2023 (обновлено: 08:12 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/gruzovik-1891187415.html
Корабль "Прогресс МС-22" затопили в Тихом океане
Корабль "Прогресс МС-22" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 21.08.2023
Корабль "Прогресс МС-22" затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22", покинувший утром МКС, в составе которой провел более шести месяцев, затопили в несудоходном районе Тихого океана. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T06:50
2023-08-21T08:12
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22", покинувший утром МКС, в составе которой провел более шести месяцев, затопили в несудоходном районе Тихого океана. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".&quot;Сегодня &quot;Прогресс МС-22&quot; сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана&quot;, — отмечается в заявлении.Корабль отчалил от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 2.50 мск 21 августа. В 05.58 мск его двигательная установка начала торможение. После этого "Прогресс" сошел с орбиты и разрушился в атмосфере."Прогресс МС-22" запустили с космодрома Байконур 9 февраля ракетой-носителем "Союз-2.1а", а через двое суток он доставил на МКС более 2,5 тонн грузов. С помощью двигателей корабля прошло десять коррекций орбиты станции, напомнили в "Роскосмосе".На освободившееся на модуле "Звезда" место через четыре дня прибудет новый грузовик "Прогресс МС-24". Также в составе станции остается "Прогресс МС-23", прибывший 24 мая.Сейчас на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султана аль-Нейади.
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космос - риа наука, тихий океан, байконур (город), роскосмос, наука
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Корабль "Прогресс МС-22" затопили в Тихом океане

"Роскосмос" сообщил о затоплении корабля "Прогресс МС-22" в Тихом океане

© Фото : РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22"
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-22 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22". Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22", покинувший утром МКС, в составе которой провел более шести месяцев, затопили в несудоходном районе Тихого океана. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".
«

"Сегодня "Прогресс МС-22" сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — отмечается в заявлении.

Корабль отчалил от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 2.50 мск 21 августа. В 05.58 мск его двигательная установка начала торможение. После этого "Прогресс" сошел с орбиты и разрушился в атмосфере.
"Прогресс МС-22" запустили с космодрома Байконур 9 февраля ракетой-носителем "Союз-2.1а", а через двое суток он доставил на МКС более 2,5 тонн грузов. С помощью двигателей корабля прошло десять коррекций орбиты станции, напомнили в "Роскосмосе".
На освободившееся на модуле "Звезда" место через четыре дня прибудет новый грузовик "Прогресс МС-24". Также в составе станции остается "Прогресс МС-23", прибывший 24 мая.
Сейчас на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султана аль-Нейади.
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