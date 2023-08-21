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Грузовик "Прогресс МС-22" отчалил от МКС - РИА Новости, 21.08.2023
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Наука
 
02:59 21.08.2023 (обновлено: 05:27 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/gruzovik-1891181691.html
Грузовик "Прогресс МС-22" отчалил от МКС
Грузовик "Прогресс МС-22" отчалил от МКС - РИА Новости, 21.08.2023
Грузовик "Прогресс МС-22" отчалил от МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22" отстыковался от Международной космической станции, в составе которой провел более шести месяцев. Об этом... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T02:59
2023-08-21T05:27
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22" отстыковался от Международной космической станции, в составе которой провел более шести месяцев. Об этом свидетельствует трансляция "Роскосмоса". Корабль "отчалил" от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. В 05.58 он включит двигательную установку на торможение, после чего сойдет с орбиты, войдет в атмосферу и разрушится.По данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана."Прогресс МС-22" запустили с космодрома Байконур 9 февраля 2023 года на ракете "Союз-2.1а", а через двое суток он доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. С помощью двигателей корабля прошло десять коррекций орбиты станции.Предполагается, что на освободившееся место через четыре дня пристыкуется новый грузовик "Прогресс МС-24". Также в составе станции остается "Прогресс МС-23", прибывший 24 мая. Предыдущий корабль "Прогресс МС-21" затопили по нестандартный схеме. Незадолго до отстыковки 18 февраля у него произошла разгерметизация системы терморегулирования, поэтому космонавты со станции сначала сфотографировали поврежденные места отчалившего корабля. После анализа специалисты приняли решение отправить корабль под воду через сутки после расстыковки. Сейчас на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султана аль-Нейади.
https://ria.ru/20230820/krushenie-1891143271.html
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космос - риа наука, тихий океан, байконур (город), роскосмос, центр управления полетами, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Тихий океан, Байконур (город), Роскосмос, Центр управления полетами, Наука
Грузовик "Прогресс МС-22" отчалил от МКС

"Прогресс МС-22" покинул МКС и освободил место для нового корабля

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22" отстыковался от Международной космической станции, в составе которой провел более шести месяцев. Об этом свидетельствует трансляция "Роскосмоса".
Корабль "отчалил" от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. В 05.58 он включит двигательную установку на торможение, после чего сойдет с орбиты, войдет в атмосферу и разрушится.
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По данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.
"Прогресс МС-22" запустили с космодрома Байконур 9 февраля 2023 года на ракете "Союз-2.1а", а через двое суток он доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. С помощью двигателей корабля прошло десять коррекций орбиты станции.
Предполагается, что на освободившееся место через четыре дня пристыкуется новый грузовик "Прогресс МС-24". Также в составе станции остается "Прогресс МС-23", прибывший 24 мая.
Предыдущий корабль "Прогресс МС-21" затопили по нестандартный схеме. Незадолго до отстыковки 18 февраля у него произошла разгерметизация системы терморегулирования, поэтому космонавты со станции сначала сфотографировали поврежденные места отчалившего корабля. После анализа специалисты приняли решение отправить корабль под воду через сутки после расстыковки.
Сейчас на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султана аль-Нейади.
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