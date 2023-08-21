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Во время лесного пожара в Греции погиб пожилой пастух
Во время лесного пожара в Греции погиб пожилой пастух - РИА Новости, 21.08.2023
Во время лесного пожара в Греции погиб пожилой пастух
Один человек погиб во время сильного лесного пожара в области Беотия в центральной части Греции, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:41
2023-08-21T13:41
2023-08-21T13:41
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АФИНЫ, 21 авг – РИА Новости. Один человек погиб во время сильного лесного пожара в области Беотия в центральной части Греции, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. ЧП произошло в районе Продромос. "По данным полиции, пожилой пастух (около 80 лет), получив сообщение по номеру 112, побежал в свою овчарню, чтобы спасти животных, но погиб. На место прибыли пожарные, оно нашли пастуха мертвым, хотя огонь еще не добрался овчарни. Вполне вероятно, что причиной гибели стал густой дым", - сообщило агентство. Тушению пожара мешает очень сильный ветер. "Фронт пожара очень большой, и сейчас дует очень сильный ветер. Мы пытаемся, несмотря на трудности, сдержать его", - сказал агентству мэр Фив Йоргос Анастасиу. По его словам, эвакуирован населенный пункт Сарантис, хотя огонь находится на расстоянии около километра от домов. В тушении огня участвуют четыре вертолета, добровольцы и местные жители. "Сильный ветер не позволяет летать самолетам", - сказал мэр. Несколько дней назад в этом районе произошел очередной пожар, который местные жители тут же потушили. Третий день продолжается пожар в районе города Александруполис на севере Греции. Накануне в больницы были доставлены восемь пожарных с разными травмами и проблемами дыхания.
https://ria.ru/20230805/pozhar-1888313480.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция
Во время лесного пожара в Греции погиб пожилой пастух
В Греции во время лесного пожара погиб пожилой пастух, который спасал овец
АФИНЫ, 21 авг – РИА Новости.
Один человек погиб во время сильного лесного пожара в области Беотия в центральной части Греции, сообщило Афинское агентство новостей АМНА
.
ЧП произошло в районе Продромос.
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"По данным полиции, пожилой пастух (около 80 лет), получив сообщение по номеру 112, побежал в свою овчарню, чтобы спасти животных, но погиб. На место прибыли пожарные, оно нашли пастуха мертвым, хотя огонь еще не добрался овчарни. Вполне вероятно, что причиной гибели стал густой дым", - сообщило агентство.
Тушению пожара мешает очень сильный ветер.
"Фронт пожара очень большой, и сейчас дует очень сильный ветер. Мы пытаемся, несмотря на трудности, сдержать его", - сказал агентству мэр Фив Йоргос Анастасиу.
По его словам, эвакуирован населенный пункт Сарантис, хотя огонь находится на расстоянии около километра от домов.
В тушении огня участвуют четыре вертолета, добровольцы и местные жители. "Сильный ветер не позволяет летать самолетам", - сказал мэр.
Несколько дней назад в этом районе произошел очередной пожар, который местные жители тут же потушили.
Третий день продолжается пожар в районе города Александруполис на севере Греции. Накануне в больницы были доставлены восемь пожарных с разными травмами и проблемами дыхания.
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