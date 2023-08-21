https://ria.ru/20230821/gretsiya-1891267778.html

Во время лесного пожара в Греции погиб пожилой пастух

Во время лесного пожара в Греции погиб пожилой пастух - РИА Новости, 21.08.2023

Во время лесного пожара в Греции погиб пожилой пастух

Один человек погиб во время сильного лесного пожара в области Беотия в центральной части Греции, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:41

2023-08-21T13:41

2023-08-21T13:41

в мире

греция

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АФИНЫ, 21 авг – РИА Новости. Один человек погиб во время сильного лесного пожара в области Беотия в центральной части Греции, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. ЧП произошло в районе Продромос. "По данным полиции, пожилой пастух (около 80 лет), получив сообщение по номеру 112, побежал в свою овчарню, чтобы спасти животных, но погиб. На место прибыли пожарные, оно нашли пастуха мертвым, хотя огонь еще не добрался овчарни. Вполне вероятно, что причиной гибели стал густой дым", - сообщило агентство. Тушению пожара мешает очень сильный ветер. "Фронт пожара очень большой, и сейчас дует очень сильный ветер. Мы пытаемся, несмотря на трудности, сдержать его", - сказал агентству мэр Фив Йоргос Анастасиу. По его словам, эвакуирован населенный пункт Сарантис, хотя огонь находится на расстоянии около километра от домов. В тушении огня участвуют четыре вертолета, добровольцы и местные жители. "Сильный ветер не позволяет летать самолетам", - сказал мэр. Несколько дней назад в этом районе произошел очередной пожар, который местные жители тут же потушили. Третий день продолжается пожар в районе города Александруполис на севере Греции. Накануне в больницы были доставлены восемь пожарных с разными травмами и проблемами дыхания.

https://ria.ru/20230805/pozhar-1888313480.html

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греция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция