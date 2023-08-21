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Украинские войска выпустили по Горловке 16 снарядов из артиллерии

Украинские войска выпустили по Горловке 16 снарядов из артиллерии - РИА Новости, 21.08.2023

Украинские войска выпустили по Горловке 16 снарядов из артиллерии

Украинские войска выпустили из артиллерии по Горловке 16 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:56

2023-08-21T18:56

2023-08-21T18:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили из артиллерии по Горловке 16 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 16.50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 16.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. В 17.25 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

донецкая народная республика

горловка

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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины